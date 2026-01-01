Мои заказы

Развлечения в Айе-Напе

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Айе-Напе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Экскурсия по вашему маршруту
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€100 за всё до 10 чел.
К истокам христианства: три маршрута
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно, утром
€300 за всё до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
5 часов
Водная прогулка
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах
8 часов
Индивидуальная
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€165 за человека

Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в январе 2026
Сейчас в Айе-Напе в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
