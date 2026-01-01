Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К истокам христианства: три маршрута
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно, утром
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
На квадроциклах по Троодосу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€165 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Айе-Напе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Айе-Напе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в январе 2026
Сейчас в Айе-Напе в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 2 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март