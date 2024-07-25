Этот маршрут разработан специально для юных гостей, но и взрослые найдут его увлекательным. Экскурсия включает посещение единственного на Кипре верёвочного парка аттракционов в горах Троодос.
Здесь можно почувствовать местный колорит, попробовать
Здесь можно почувствовать местный колорит, попробовать
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальный верёвочный парк
- 🍫 Дегустация эксклюзивного шоколада
- 🍽 Вкусный обед в старинной деревне
- 📸 Красивейшие горные пейзажи
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Шоколадная мастерская
- Верёвочный парк Sparti
- Ресторан The Mill
Описание экскурсии
Шоколадная мастерская В начале нашего экстримально-позновательного путешествия мы направимся в живописную горную деревушку Платрес. Это горное поселение, расположившееся под тенью многовековых платанов и сосен, частенько называют «Кипрской Швейцарией». Нас ждёт уникальная мастерская, где вы совершите захватывающий экскурс в мир шоколада, узнаете всё о процессе его приготовления, и обязательно попробуете различные виды вкуснейшего авторского шоколада. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями. Верёвочный парк — Sparti Зарядившись шоколадной энергией, мы отправимся на встречу приключениям в единственный веревочный парк на Кипре — необыкновенно интересный спортивный аттракцион для активного семейного отдыха на свежем воздухе. Своё название парк получил от древнего города Спарта, ведь именно там, ещё в античные времена, был создан и использовался этот вид спортивной подготовки для воинов. В парке создано более 80 препятствий, рассчитанных на разный возраст и уровень подготовки. Здесь ждут даже самых юных гостей от трёх лет. А для взрослых есть скоростной аттракцион — самый быстрый Зип-Лайн в Европе, который промчит вас со скоростью 60 км. в час. Ресторан — The Mill После активного отдыха на свежем воздухе, пришло время для сытного обеда. И мы направим свой путь в старинную деревню Какопетрия, в колоритный ресторанчик под названием «Мельница». Здание ресторана как будто выточено из горы, находящейся за ним, а с веранды открывается великолепный вид на горы. Это место славится на весь остров своей вкуснейшей форелью, которую вы обязательно отведаете. После вкусного обеда мы немного прогуляемся по горной деревушке, спустимся к речке, наберем воды из источника и отправимся в обратный путь, который скрасят чудесные горные пейзажи. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и питьевую воду. Протяженность: до 230 км; Серпантин: до 60 км; Высота подъёма: до 1800 м; Число остановок: 5; Пеший участок: до 1700 м.
Ежедневно по согласованию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Троодоса
- Деревня Платрес
- Шололадная мастерская
- Панорамные площадки
- Sparti Adventure Park
- Деревня Какопетрия
- Ресторан «The Mill»
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Билеты на территории верёвочного парка:
- Цены на 3 часа в веревочный парк варьируются от 14 € до 40 € в зависимости от возраста и количества участков парка
- Услуга индивидуального инструктора стоит 20 € в час
- Стрельба из лука - 20 €
- Цены на обеденные блюда в ресторане «The Mill» начинаются от 12 евро.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и питьевую воду
- Протяженность: до 230 км Серпантин: до 60 км Высота подъёма: до 1800 м Число остановок: 5 Пеший участок: до 1700 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Завтра в 09:00
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