Ваши маленькие путешественники заскучали в отеле? Подарите им незабываемое приключение в Айя Напе! Увлекательная прогулка по лабиринту Минотавра, знакомство с ботаническими садами и весёлая встреча с осликом Иа и его друзьями оставят восхитительные воспоминания.
Это индивидуальная экскурсия, которая начнётся в удобное для вас время и подарит массу положительных эмоций. Не упустите шанс сделать отдых вашего ребёнка ярким и запоминающимся
Это индивидуальная экскурсия, которая начнётся в удобное для вас время и подарит массу положительных эмоций. Не упустите шанс сделать отдых вашего ребёнка ярким и запоминающимся
7 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальный лабиринт Минотавра
- 🌸 Прогулка по ботаническим садам
- 🐴 Встреча с осликом Иа и его друзьями
- 🍵 Настоящий травяной чай
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
- 🌞 Удобное время начала экскурсии
- 🧭 Профессиональные русскоязычные гиды
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Лабиринт Минотавра
- Ботанические сады
- Ферма ослика Иа
Описание экскурсии
Лабиринт Минотавра Вначале мы отправимся попытать счастье в самом настоящем лабиринте Минотавра. Это единственный на Кипре лабиринт из живой изгороди. Смогут ли наши маленькие путешественники самостоятельно выпутаться из этой ситуации? Это увлекательное приключение и для взрослых, которые захотят помочь своим юным первооткрывателям. Кто окажется шустрее? Ботанические сады с ароматными травами А ещё у вас будет возможность совершить настоящее путешествие вокруг Кипра! Это зелёная тропа, которая повторяет очертания береговой линии острова. Во время этого приключения вы сможете увидеть жителей дикой природы: птиц, рептилий, насекомых. Для родителей будет весьма интересно посетить ботанические сады с ароматными травами. Ну а для тех, кто предпочтет ленивый отдых в тени, будет приготовлена чашка настоящего травяного чая. В лавке парка можно приобрести чародейские ароматные смеси из трав, волшебные чаи и магическую косметику. Шоколадка для ослика Иа Найдя выход из лабиринта, отправимся прямиком в гости к ослику Иа. Это замечательное место, где живёт сам ослик и все его друзья: лошади, козы, кролики, белки, овечки, черепахи, попугаи, страусы и обезьяны. Ослик с удовольствием подружится с вами и примет любимое угощение — «ослиную шоколадку». А весёлая прогулка верхом на осликах запомнится и взрослым и детям. На территории этого тематического парка все оборудовано для комфортного и активного времяпрепровождения. Сотрудники парка всегда готовы прийти на помощь и предложить освежающие напитки или сезонные фрукты. Такую замечательную прогулку ваши детки запомнят надолго. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства. Протяженность: до 70 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 4; Пеший участок: до 500 м.
Ежедневно в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ферма осликов «Achna Animal Park»
- Ботанический парк «Cyherbia»
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты на территории парков
- Катание на животных.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства
- Протяженность: до 70 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 4 Пеший участок: до 500 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kat
18 июн 2022
Замечательный тур для детей. Мои сыновья носились за ящерицами и были в полном восторге от осликов и прочих животных на ферме.
Входит в следующие категории Айи-Напы
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