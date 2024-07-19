4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Айя-Напе
Погрузитесь в историю и культуру Айя-Напы с опытным гидом. Посетите знаковые места и узнайте о традициях местных жителей за 3-3,5 часа
«На выбор: посещение парка скульптур в Айя-Напе или посещение площадки с видом на «город-призрак» Фамагусту (Варошу)»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€174 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
«Первым делом мы отправимся в единственный на Кипре парк верблюдов»
27 июл в 08:00
28 июл в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Путешествие по национальному парку Акамас: природа, история, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд во время экскурсии по национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
«Наша следующая остановка – ущелье Авакас, расположенное в самом сердце национального парка»
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДД19 июля 2024Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
- ССофья12 июля 2024Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!
- ННаталья9 июля 2024Экскурсия была наинтереснейшая, ни грамма не пожалела о проведённое времени. Детям тоже понравилась. Нас было трое (я и двое подростков 14 лет). Ирина очень контактный и приятный человек, с большой заботой относящийся к гостям и любовью к Кипру. Очень рада знакомству)
- ИИрина26 мая 2022Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
- ИИрина26 мая 2022Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
- ТТатьяна20 сентября 2021Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Парки»
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