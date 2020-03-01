Экскурсии по пригородам Лимассола

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Соленое озеро, средневековый замок, древний монастырь и марсианские пейзажи за один день

Людмила
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Людмила – ваш гид
Вы отправитесь на самый юг острова, где увидите «кипрскую Атлантиду» — дамбу Курис, полюбуетесь фантастическими панорамами Соленого озера, посетите монастырь святого Николая Кошатника и могучий замок Колосси.

Я расскажу богатую историю этих мест и помогу ощутить их удивительную атмосферу.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири

Что вас ожидает

Чудеса Соленого озера
Исследуя на комфортабельном автомобиле полуостров Акротири, вы увидите со всех ракурсов живописное Соленое озеро и, если повезет, понаблюдаете за розовыми фламинго в естественной среде. Я расскажу историю Акротири и поясню, кто и когда здесь жил и чем занимался. Кроме того, вы заглянете в монастырь святого Николая кошатника и раскроете секрет его необычного названия.

Дамба Курис и ее старинное окружение
Посетив средневековый замок Колосси, мы отправимся к горам — на дамбу Курис. Я расскажу историю этой необыкновенной плотины и покажу «торчащий» из воды купол церкви. Кроме того, вы услышите любопытные факты о заброшенной конюшне и заглянете в расположенную неподалеку старинную часовню.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Входной билет в замок Колосси не включен в стоимость — 2,50 евро с человека.
  • Если вы проголодаетесь, по дороге можно заехать в кафе — обед обойдется в 20-30 евро с человека.
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири
Из Лимассола — на полуостров Акротири

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Меня зовут Мила, я работаю в IT, живу на Кипре более трех лет и объездила его вдоль и поперек. С радостью поделюсь с вами самыми живописными местами и расскажу о них интересные факты. До скорой встречи!
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