Экскурсии по пригородам Лимассола

Что вас ожидает

Чудеса Соленого озера

Исследуя на комфортабельном автомобиле полуостров Акротири, вы увидите со всех ракурсов живописное Соленое озеро и, если повезет, понаблюдаете за розовыми фламинго в естественной среде. Я расскажу историю Акротири и поясню, кто и когда здесь жил и чем занимался. Кроме того, вы заглянете в монастырь святого Николая кошатника и раскроете секрет его необычного названия.

Дамба Курис и ее старинное окружение

Посетив средневековый замок Колосси, мы отправимся к горам — на дамбу Курис. Я расскажу историю этой необыкновенной плотины и покажу «торчащий» из воды купол церкви. Кроме того, вы услышите любопытные факты о заброшенной конюшне и заглянете в расположенную неподалеку старинную часовню.