Экскурсии по пригородам Лимассола

Представьте себе путешествие, где каждый поворот дороги открывает новую страницу истории и каждый ландшафт заставляет сердце биться чаще. Экскурсия из Лимассола на полуостров Акротири - это именно такое приключение. Вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные панорамы Соленого озера
- 🏰 Посещение средневекового замка Колосси
- 🏞 Экскурсия к дамбе Курис
- 🐦 Возможность увидеть розовых фламинго
- ⛪ Интересные факты о монастыре святого Николая Кошатника
Что можно увидеть
- Соленое озеро
- Замок Колосси
- Дамба Курис
- Монастырь святого Николая Кошатника
Описание экскурсии
Чудеса Соленого озера
Исследуя на комфортабельном автомобиле полуостров Акротири, вы увидите со всех ракурсов живописное Соленое озеро и, если повезет, понаблюдаете за розовыми фламинго в естественной среде. Я расскажу историю Акротири и поясню, кто и когда здесь жил и чем занимался. Кроме того, вы заглянете в монастырь святого Николая кошатника и раскроете секрет его необычного названия.
Дамба Курис и ее старинное окружение
Посетив средневековый замок Колосси, мы отправимся к горам — на дамбу Курис. Я расскажу историю этой необыкновенной плотины и покажу «торчащий» из воды купол церкви. Кроме того, вы услышите любопытные факты о заброшенной конюшне и заглянете в расположенную неподалеку старинную часовню.
Организационные детали
- Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Входной билет в замок Колосси не включен в стоимость — 2,50 евро с человека
- Если вы проголодаетесь, по дороге можно заехать в кафе — обед обойдется в 20-30 евро с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 25 туристов
Меня зовут Мила, я работаю в IT, живу на Кипре более трех лет и объездила его вдоль и поперек. С радостью поделюсь с вами самыми живописными местами и расскажу о них интересные факты. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия, сопровождаемая познавательной историей и интересными фактами. Мила учитывает Ваши пожелания по маршруту, за что ей отдельное спасибо:)
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M
Большое спасибо Миле. Все было замечательно
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О
Благодарим Людмилу за отличную экскурсию и очень нужную и полезную информацию. Мы много спрашивали Людмилу про жизнь на Кипре, она рассказала много интересных нюансов и подробностей, показала все жизненные и культурные локации в Лимассоле и окрестностях. Однозначно рекомендуем!
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Е
Отличная поездка, много увидели, было очень интересно. Единственное, берите с собой бинокль, чтобы смотреть на птиц
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