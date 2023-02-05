Экскурсии по пригородам Лимассола

Представьте себе путешествие, где каждый поворот дороги открывает новую страницу истории и каждый ландшафт заставляет сердце биться чаще. Экскурсия из Лимассола на полуостров Акротири - это именно такое приключение. Вы

увидите знаменитое Соленое озеро, где, возможно, удастся увидеть розовых фламинго. Затем ваш путь лежит в монастырь святого Николая Кошатника, где каждый камень хранит тайны прошлого. Но что может быть более впечатляющим, чем дамба Курис с ее полузатопленной церковью, напоминающей о былой мощи и величии? И, конечно, замок Колосси - монумент средневековой архитектуры, который перенесет вас в эпоху рыцарей и легенд. Эта экскурсия - не просто путешествие по красивым местам, это погружение в историю острова, его культуру и традиции. Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и уникальным фотографиям, которые станут яркими воспоминаниями о вашем путешествии на Кипр

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чудеса Соленого озера

Исследуя на комфортабельном автомобиле полуостров Акротири, вы увидите со всех ракурсов живописное Соленое озеро и, если повезет, понаблюдаете за розовыми фламинго в естественной среде. Я расскажу историю Акротири и поясню, кто и когда здесь жил и чем занимался. Кроме того, вы заглянете в монастырь святого Николая кошатника и раскроете секрет его необычного названия.

Дамба Курис и ее старинное окружение

Посетив средневековый замок Колосси, мы отправимся к горам — на дамбу Курис. Я расскажу историю этой необыкновенной плотины и покажу «торчащий» из воды купол церкви. Кроме того, вы услышите любопытные факты о заброшенной конюшне и заглянете в расположенную неподалеку старинную часовню.

Организационные детали