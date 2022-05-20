Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра

Пляжи - одна из визитных карточек Кипра

Пляжи — одна из визитных карточек Кипра.

Более чем 50 пляжам острова присвоен «Голубой флаг» — знак, свидетельствующий о соответствии самым высоким стандартам качества и безопасности.

На Кипре большое разнообразие пляжей, и каждый может найти вариант, подходящий именно ему: городские и дикие, с галькой или песчаные.

Вам предстоит только выбирать.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Каво Греко
  • Пляж «Нисси»
  • Пляж «Айя-Фекла»
  • Пляж в заливе Фигового дерева
  • Пляж «Гришн-Бэй» в Айя-Напе
  • Пляж «Коннос-Бэй»
  • Пляж «Ланда-Бич»
  • Пляж «Макронисос»
  • Пляж «Сэнди-Бэй»

Крепость Фамагусты

Мы прокатимся вдоль изрезанной береговой линии всего южного побережья, увидим не только труднодоступные песчаные бухты, но и обласканные морем скалистые берега, пещеры и высокие утесы, рыбацкие гавани небольших деревушек и городские набережные застроенные отелями. При этом у вас будет возможность искупаться там, где вы захотите. Поверьте, вы получите массу незабываемых впечатлений и сделаете множество красивых фотографий. также вас ждёт обед на берегу морского лимана Потамос Лиопетри в рыбной таверне.
Маршрут этой экскурсии зависит от того, в каком городе вы отдыхаете. Предложенный перечень пляжей подходит для выезда из Айя Напы, Протараса и Ларнаки или Лимассола в максимальном объёме по каждому направлению. Детали и план поездки вы обсудите с гидом в день экскурсии

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга.
Протяженность: до 200 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 300 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга.
  • Протяженность: до 200 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 300 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лимасола

🎩Индивидуальные☀️На весь день🏖Пляжи

Еще несколько похожих предложений в Лимасоле

Виноделие Кипра
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
2 отзыва
Виноделие Кипра
Путешествие по лучшим винодельням острова и дегустации местных вин (из любого города Кипра)
Завтра
21 мая
22 мая
325 за 1-6 чел.
Колорит Кипра
8 часов
Индивидуальная
Oleg
Нет отзывов
Колорит Кипра
Мы с вами побываем в горных деревушках, посетим древний монастырь, поднимемся (на машине) на самую высокую гору на
от 200 за 1-2 чел.
Кипр - страна, где обожают детей
8 часов
Индивидуальная
Владимир&Ольга
Нет отзывов
Кипр - страна, где обожают детей
Для знакомства маленького туриста с Кипром не стоит выбирать серьёзную, «взрослую» экскурсию
21 мая
22 мая
25 мая
300 за 1-4 чел.
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир и Ольга
5
8 отзывов
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Секреты мастериц, серебро и аутентичные улочки в деревушке (путешествие из любого города Кипра)
21 мая
22 мая
24 мая
195 за 1-4 чел.
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир и Ольга
5
6 отзывов
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
21 мая
22 мая
28 мая
299 за 1-4 чел.
Большое путешествие по Кипру
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Татьяна
5
1 отзыв
Большое путешествие по Кипру
Все самые интересные места удивительного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
22 мая
25 мая
26 мая
260 за 1-5 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Тимур
Нет отзывов
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Леса Троодоса, старинные монастыри, колоритные деревни и место рождения Афродиты за 1 день
Сегодня
Завтра
21 мая
210 за 1-7 чел.
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Aleksei
5
2 отзыва
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Разобраться в тонкостях кипрской кухни и приготовить 4 блюда в компании фуд-блогера
28 мая
29 мая
4 июня
500 за 1-3 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.8
28 отзывов
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра
21 мая
22 мая
325 за 1-6 чел.
Колоритный Кипр
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Kipr
Нет отзывов
Колоритный Кипр
Этот маршрут прекрасно подойдёт для тех, кто хочет ближе познакомиться с колоритом жизни местных жителей
23 мая
24 мая
30 мая
180 за 1-3 чел.
Православное наследие Кипра
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
от 300 за 1-4 чел.
Путь паломника на Кипре
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Vladislav
5
9 отзывов
Путь паломника на Кипре
Главные монастыри и церкви страны, вершина горы Олимпус и старинная винодельня
21 мая
22 мая
23 мая
250 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лимасоле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лимасоле
ХОРОШО
🧭
ТАМ