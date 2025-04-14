Индивидуальная
до 1 чел.
Историческое путешествие по Лимасолу: замок Колосси, Курион и Пафос
Путешествие в Пафос с посещением замка Колосси, раскопок Куриона и места рождения Афродиты. Узнайте историю и мифы Кипра, наслаждаясь видами и культурой
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€340 за экскурсию
Индивидуальная
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона приглашает на экскурсию по лучшим пляжам Кипра. Уникальный маршрут, профессиональные гиды и возможность купания ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Начните день с SUP-прогулки, насладитесь обедом в горной таверне и исследуйте аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Курионский пляж»
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