Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina5 октября 2025Большое спасибо Миле. Все было замечательно
- ООльга8 мая 2025Благодарим Людмилу за отличную экскурсию и очень нужную и полезную информацию. Мы много спрашивали Людмилу про жизнь на Кипре, она рассказала много интересных нюансов и подробностей, показала все жизненные и культурные локации в Лимассоле и окрестностях. Однозначно рекомендуем!
- ЕЕвгения23 февраля 2025Отличная поездка, много увидели, было очень интересно. Единственное, берите с собой бинокль, чтобы смотреть на птиц
- ААндрей4 мая 2024Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались
- ЕЕвгения5 февраля 2023Прекрасная экскурсия, сопровождаемая познавательной историей и интересными фактами. Мила учитывает Ваши пожелания по маршруту, за что ей отдельное спасибо:)
