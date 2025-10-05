Мои заказы

Замок Колосси – экскурсии в Лимасоле

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Колосси» в Лимасоле на русском языке, цены от €340. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Лимассола - на полуостров Акротири
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
€340 за всё до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    5 октября 2025
    Из Лимассола - на полуостров Акротири
    Большое спасибо Миле. Все было замечательно
  • О
    Ольга
    8 мая 2025
    Из Лимассола - на полуостров Акротири
    Благодарим Людмилу за отличную экскурсию и очень нужную и полезную информацию. Мы много спрашивали Людмилу про жизнь на Кипре, она рассказала много интересных нюансов и подробностей, показала все жизненные и культурные локации в Лимассоле и окрестностях. Однозначно рекомендуем!
  • Е
    Евгения
    23 февраля 2025
    Из Лимассола - на полуостров Акротири
    Отличная поездка, много увидели, было очень интересно. Единственное, берите с собой бинокль, чтобы смотреть на птиц
  • А
    Андрей
    4 мая 2024
    Путешествие из Лимассола в Пафос
    Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались
    читать дальше

    😊 маршрут подстроили под нас и мы отлично провели время и познакомились с интересными и красивыми местами. Так что для семей с детьми - здорово!)

  • Е
    Евгения
    5 февраля 2023
    Из Лимассола - на полуостров Акротири
    Прекрасная экскурсия, сопровождаемая познавательной историей и интересными фактами. Мила учитывает Ваши пожелания по маршруту, за что ей отдельное спасибо:)
