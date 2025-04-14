Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Лимасоле на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 5 часов Индивидуальная до 1 чел. Полдневная экскурсия Ларнака: от мечети до средневековой крепости Погрузитесь в уникальную атмосферу Ларнаки, где каждый камень хранит истории вековых событий Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель «А в конце набережной вам представится возможность увидеть стены средневековой крепости, построенной в XVII веке для защиты от турецких нашествий, сегодня это музей средневековья, который бережно хранит великие находки и исторические артефакты» Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00 €250 за экскурсию На автобусе 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Историческое путешествие по Лимасолу: замок Колосси, Курион и Пафос Путешествие в Пафос с посещением замка Колосси, раскопок Куриона и места рождения Афродиты. Узнайте историю и мифы Кипра, наслаждаясь видами и культурой Начало: Ваш отель, любой город Кипра «Как утверждают легенды и опусы Гомера, именно здесь из пены морской вышла на берег богиня любви и красоты» Расписание: Ежедневно в 09:00 €340 за экскурсию 6 часов Индивидуальная Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра Царство Посейдона приглашает на экскурсию по лучшим пляжам Кипра. Уникальный маршрут, профессиональные гиды и возможность купания ждут вас Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель «также вас ждёт обед на берегу морского лимана Потамос Лиопетри в рыбной таверне» Расписание: Ежедневно в 09:00 €90 за человека Другие экскурсии Лимасола

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Набережная»

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