Национальный парк Акамас

Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более тысячи видов

Индивидуально
для 4 чел.
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас — дому для более тысячи видов растений и животных.

Это место включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является природным памятником мирового значения.
Национальный парк Акамас
Национальный парк Акамас
Национальный парк Акамас
Национальный парк Акамас
Национальный парк Акамас
Национальный парк Акамас

Что вы увидите 🤩

  • Национальный парк Акамас
  • Монастырь Св. Неофита Затворника
  • Пещеры Св. Георгия
  • Ущелье Авакас
  • Купальни Афродиты
  • Деревня Лачи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы приглашаем Вас в полную приключений поездку по национальному парку Акамас и его окрестностям. Акамас – дом для более тысячи видов растений и животных, уникальный природный памятник мирового значения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Удаленность от цивилизации и захватывающие виды делают этот северо-западный район острова одним из самых красивых мест Восточного Средиземноморья.
Наше путешествие начнется с посещения пещерного монастыря Св. Неофита- Затворника, носящего имя кипрского монаха XII века. Вы сможете посетить келью Св. Неофита, приложиться к его мощам и насладиться потрясающими видами Пафоса и Кораллового Залива.
Мы держим наш путь дальше – к морским пещерам Св. Георгия, потрясающим известняковым образованиям, которые тысячелетиями подвергались процессам стачивания и выветривания. Скалистый берег, лежащий к северу от Кораллового Залива крайне опасен для мореплавателей.
Наша следующая остановка – ущелье Авакас, расположенное в самом сердце национального парка. Здесь Вам предлагается отправиться на небольшую прогулку вдоль самого впечатляющего каньона на Кипре.
Переехав небольшой горный перевал, мы окажемся в северной части полуострова Акамас. Именно здесь, недалеко от деревни Криту Терра, среди густых зарослей, напоминающих леса Амазонки, находится один из самых интересных и необычных водопадов на острове. У подножия высочайшей вершины Акамаса – столовой горы Мутис Тис Сотирас нас ждут Купальни Афродиты, небольшой грот, где, согласно древнегреческой мифологии, богиня любви и красоты любила принимать ванны и тайно встречаться со своим возлюбленным Адонисом. После интенсивного дня Вас ждет свежеприготовленный улов в одной из таверен рыбацкой деревушки Лачи. Здесь Вы сможете отведать морского окуня и дораду, осьминога и домашнего белого вина, насладиться атмосферой непринужденности и умиротворенности кипрской жизни.

Транспорт для проведения экскурсии:

    Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
    Mercedes V-class -до 7 пассажиров
    Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги водителя-гида
    • Транспорт.
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Обед.
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: По запросу
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По запросу

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