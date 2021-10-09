Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!

Живописная тропа к водопаду, старинные деревушки и местные промыслы на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Приглашаю в одно из самых интересных и красивых мест Кипра — национальный парк Троодос.

Вы ощутите живительную горную прохладу и прогуляетесь по лесу к водопаду, вдыхая чудодейственные запахи кедровых и сосновых деревьев.

А еще заедете в древние поселения с традиционным укладом, заглянете в семейную винодельню и мастерскую стеклодува!
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!

Что вас ожидает

Колорит местных деревень

Омодос покорит вас очарованием аутентичной кипрской деревушки, развитым виноделием и старинным монастырем святого Креста. А поселение Платрес удивит красотой горных пейзажей и британской архитектурой. Кроме того, вы посетите музей вина, где продегустируете местные напитки и сладости, познакомитесь с деревенскими ремеслами и заглянете в мастерскую стеклодува — продолжателя венецианских традиций.

Прогулка по живописной тропе Каледония

Каменистая тропинка через густой лес вдоль реки раскроет вам особенности местной флоры и фауны и приведет к водопаду Каледония. Расположенный на высоте 1200 метров над уровнем моря, он считается одним из красивейших мест Кипра. В завершение вы отведаете фермерские продукты у одного из деревенских мастеров, посетите традиционную семейную винодельню и попробуете национальную кухню в колоритной горной таверне.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
  • Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно: около 10-20 евро на человека за обед в таверне

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Александр
9 окт 2021
Татьяна очень знающий гид. Свободно отвечала на любые вопросы, казалось, она просто знает все. Уверенна, спокойна, ненавязчива. коммуникабельна. Мы с удовольствием поднялись с ней по непростой горной тропе к водопаду Каледония. Поездка в горы обязательна при посещении Кипра. Не был в горах - не видел Кипр. Чудесная природа, дикие скалы, форель в заводях, интересные деревни, обязательно заехать в винодельню где производят Коммандарию. В Омодосе интересный монастырь и небольшой деревенский музейчик при нем. Это была приятная и интересная поездка.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лимасола

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Лимасоле

Южный Троодос
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-11 чел.
Южный Троодос
На экскурсии вы увидите основные кипрские святыни, сосновый бор, живописные горные деревушки
Время выезда: 9:00 – 10:00
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
Индивидуальный тур
5
5
299
за 1-4 чел.
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
На квадроциклах по Троодосу
Индивидуальная экскурсия
165
за 1 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Эту экскурсию мы проведём в малоизведанной части гор Троодоса
Ежедневно по согласованию
Троодос - душа Кипра
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
"Золотое кольцо Кипра". Горные монастыри и церкви Троодоса
Индивидуальная экскурсия
275
за 1-6 чел.
"Золотое кольцо Кипра". Горные монастыри и церкви Троодоса
Наша экскурсия подарит вам прекрасную возможность совместить пищу духовную и материальную
Ежедневно с 09:00
Лимассол глазами местных жителей
Индивидуальная экскурсия
5
5
130
за 1-4 чел.
Лимассол глазами местных жителей
Подобрать ключ к сердцу города, исследовать достопримечательности и запастись лайфхаками
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-14 чел.
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть...
По договоренности
Знакомство с Лимассолом
Индивидуальная фото-прогулка
115
за 1-4 чел.
Знакомство с Лимассолом
Фото-прогулка по уголкам старого Лимассола, про которые знают даже не все местные с гидом, живущим и...
Ежедневно от рассвета до заката (длительность 2 часа)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Индивидуальная экскурсия
4.8
27
325
за 1-6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Мы предлагаем вам отправиться в удивительное путешествие в самое сердце острова - горы Троодоса
Ежедневно по согласованию
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь...
Ежедневно в 09:00
Предгорье Троодоса
Индивидуальная экскурсия
80
за 1 чел.
Предгорье Троодоса
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию
Ежедневно по согласованию

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Большое путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия
5
1
260
за 1-5 чел.
Большое путешествие по Кипру
Все самые интересные места удивительного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Индивидуальная экскурсия
280
за 1-5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лимасоле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лимасоле
🇨🇾