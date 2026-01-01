Обзорные экскурсии в Лимассоле

Кипр, остров солнца и богатой истории, раскрывает свои тайны в уникальной экскурсии «Большое путешествие по Кипру».Вас ждет знакомство с древним Лимасолом и его средневековым замком, где каждый камень хранит в

себе эхо прошлого. Откройте страницы истории в археологическом парке Аматус, где древние руины расскажут о мифах и легендах. Посетите колоритные деревни, где мастера до сих пор хранят традиции каменной и серебряной работы. Никосия, столица Кипра, предстанет перед вами во всем своем многообразии, от венецианских стен до современных улиц. И, наконец, отдых на пляже Белые камни станет идеальным завершением вашего путешествия. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, с возможностью адаптации маршрута под ваши пожелания

Описание экскурсии

Лимассол и средневековый замок

Вы погуляете по уютному Старому городу Лимассола и посетите древний замок, защищавший его от нападений со стороны моря. В местном музее Средневековья увидите доспехи и латы рыцарей, оружие и «мирные» экспонаты: ювелирные изделия, монеты, одежду и мраморную мебель. Я расскажу самое интересное из 800-летней истории замка: о землетрясении, реконструкции, разрушительных и успешно выдержанных осадах и проигранных битвах.

Археологический парк Аматус и колоритные деревни

Гуляя по руинам одного из древнейших городов Кипра, вы услышите, как он связан с Адонисом и почему здесь зародился культ Афродиты. Далее вас ждет погружение в аутентичную жизнь Кипра — мы отправимся в деревни! В Тохни вы познакомитесь с каменных дел мастерами, а в Като Лефкара — серебряных. Кроме того, пройдете по уютным мощеным улочкам и заглянете в старинные церкви.

Никосия сквозь столетия

Сегодня Никосия — это современный город с большими магазинами, офисами и проспектами. Но как только вы пройдете сквозь венецианские оборонительные стены, немедленно ощутите себя в начале XX века! Здесь все так же кипит жизнь в ремесленных мастерских и антикварных лавочках, на турецких базарах и в караван-сараях. А еще я расскажу, почему Никосия — единственная столица в мире, разделенная на две части.

Дикий пляж Белые камни

В завершение вы насладитесь природной красотой острова. Пляж белых камней — очень живописное и необычное место. Расположенный в естественной бухте со спокойной чистой водой, он окружен белыми меловыми скалами и огромными камнями. Здесь вы встретите закат и отдохнете после насыщенного дня.

Организационные детали