Обзорные экскурсии в Лимассоле

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Все самые интересные места удивительного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Кипр изнутри оказывается намного больше, чем снаружи.

Вы раскроете этот удивительный край с разных сторон: услышите его историю, вспомните древнегреческую мифологию, посетите главные города и живописные деревни, дикий пляж и археологический парк.

А еще познакомитесь с местным менталитетом, ремеслами и традициями!
€260
247 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру

Что вас ожидает

Лимассол и средневековый замок
Вы погуляете по уютному Старому городу Лимассола и посетите древний замок, защищавший его от нападений со стороны моря. В местном музее Средневековья увидите доспехи и латы рыцарей, оружие и «мирные» экспонаты: ювелирные изделия, монеты, одежду и мраморную мебель. Я расскажу самое интересное из 800-летней истории замка: о землетрясении, реконструкции, разрушительных и успешно выдержанных осадах и проигранных битвах.

Археологический парк Аматус и колоритные деревни
Гуляя по руинам одного из древнейших городов Кипра, вы услышите, как он связан с Адонисом и почему здесь зародился культ Афродиты. Далее вас ждет погружение в аутентичную жизнь Кипра — мы отправимся в деревни! В Тохни вы познакомитесь с каменных дел мастерами, а в Като Лефкара — серебряных. Кроме того, пройдете по уютным мощеным улочкам и заглянете в старинные церкви.

Никосия сквозь столетия
Сегодня Никосия — это современный город с большими магазинами, офисами и проспектами. Но как только вы пройдете сквозь венецианские оборонительные стены, немедленно ощутите себя в начале XX века! Здесь все так же кипит жизнь в ремесленных мастерских и антикварных лавочках, на турецких базарах и в караван-сараях. А еще я расскажу, почему Никосия — единственная столица в мире, разделенная на две части.

Дикий пляж Белые камни
В завершение вы насладитесь природной красотой острова. Пляж белых камней — очень живописное и необычное место. Расположенный в естественной бухте со спокойной чистой водой, он окружен белыми меловыми скалами и огромными камнями. Здесь вы встретите закат и отдохнете после насыщенного дня.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed.
  • При себе нужно иметь паспорт.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
  • Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими индивидуальными пожеланиями и целями путешествия.
  • Входные билеты в парки и музеи не включены в стоимость — 9 евро с человека.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру
Большое путешествие по Кипру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
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