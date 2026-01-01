Обзорные экскурсии в Лимассоле

Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
Кипр, остров солнца и богатой истории, раскрывает свои тайны в уникальной экскурсии «Большое путешествие по Кипру».
Вас ждет знакомство с древним Лимасолом и его средневековым замком, где каждый камень хранит в читать дальшеуменьшить
себе эхо прошлого.
Откройте страницы истории в археологическом парке Аматус, где древние руины расскажут о мифах и легендах. Посетите колоритные деревни, где мастера до сих пор хранят традиции каменной и серебряной работы.
Никосия, столица Кипра, предстанет перед вами во всем своем многообразии, от венецианских стен до современных улиц. И, наконец, отдых на пляже Белые камни станет идеальным завершением вашего путешествия.
Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, с возможностью адаптации маршрута под ваши пожелания
Вы погуляете по уютному Старому городу Лимассола и посетите древний замок, защищавший его от нападений со стороны моря. В местном музее Средневековья увидите доспехи и латы рыцарей, оружие и «мирные» экспонаты: ювелирные изделия, монеты, одежду и мраморную мебель. Я расскажу самое интересное из 800-летней истории замка: о землетрясении, реконструкции, разрушительных и успешно выдержанных осадах и проигранных битвах.
Археологический парк Аматус и колоритные деревни
Гуляя по руинам одного из древнейших городов Кипра, вы услышите, как он связан с Адонисом и почему здесь зародился культ Афродиты. Далее вас ждет погружение в аутентичную жизнь Кипра — мы отправимся в деревни! В Тохни вы познакомитесь с каменных дел мастерами, а в Като Лефкара — серебряных. Кроме того, пройдете по уютным мощеным улочкам и заглянете в старинные церкви.
Никосия сквозь столетия
Сегодня Никосия — это современный город с большими магазинами, офисами и проспектами. Но как только вы пройдете сквозь венецианские оборонительные стены, немедленно ощутите себя в начале XX века! Здесь все так же кипит жизнь в ремесленных мастерских и антикварных лавочках, на турецких базарах и в караван-сараях. А еще я расскажу, почему Никосия — единственная столица в мире, разделенная на две части.
Дикий пляж Белые камни
В завершение вы насладитесь природной красотой острова. Пляж белых камней — очень живописное и необычное место. Расположенный в естественной бухте со спокойной чистой водой, он окружен белыми меловыми скалами и огромными камнями. Здесь вы встретите закат и отдохнете после насыщенного дня.
Организационные детали
Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed.
При себе нужно иметь паспорт.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими индивидуальными пожеланиями и целями путешествия.
Входные билеты в парки и музеи не включены в стоимость — 9 евро с человека.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Наталья
Всем рекомендую эту экскурсию. Для знакомства с островом просто замечательный формат. Нам очень понравилось, было интересно и увлекательно. Татьяна очень приятная в общении. Поездка прошла на одном дыхании. Спасибо большое
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Антон
Хотим поблагодарить Татьяну, прекрасного экскурсовода и хорошего человека. Нам понравилось хорошее знание фактов, профессиональная проработка маршрутов. Чувствуется, что Татьяна очень любит Кипр. Если Вам пока не удалось побывать на ее экскурсиях, обязательно сходите, не пожалеете!
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Vartan
Татьяна, спасибо за увлекательную экскурсию по Кипру! Вы потрясающе рассказываете о истории и культуре острова — чувствуется ваша глубокая любовь и знание. Хочется слушать бесконечно, но времени всегда мало. Обязательно вернемся за новыми открытиями!
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Л
Леонид
Замечательная экскурсия,рекомендую всем!
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