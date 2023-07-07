1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
«Приглашаю в одно из самых интересных и красивых мест Кипра — национальный парк Троодос»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
«Археологический парк Аматус и колоритные деревни»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр для маленьких путешественников: сказка и приключения
Ваш ребёнок станет героем настоящего приключения: верёвочный парк, восхождение на Олимп и волшебство шоколада
Начало: 9:00
«Парк воссоздает атмосферу древнего лагеря Спарты и находится в сказочном лесу в предгорьях Троодоса»
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Национальному парку Акамас в Лимасоле
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд на индивидуальной экскурсии по Национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
«Наша следующая остановка – ущелье Авакас, расположенное в самом сердце национального парка»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССлава7 июля 2023Всё было прекрасно, как договаривались и вовремя
- MMaria9 апреля 2023мы замечательно провели время, Татьяна прекрасный гид, Очень полюбили Кипр, посмотрели на него совсем другими глазами. Спасибо!! всем рассказываем теперь.
- ААлександр9 октября 2021Татьяна очень знающий гид. Свободно отвечала на любые вопросы, казалось, она просто знает все. Уверенна, спокойна, ненавязчива. коммуникабельна. Мы с
- ЛЛеонид22 августа 2021Замечательная экскурсия,рекомендую всем!
- ААнастасия24 июля 2019Экскурсия нам очень понравилась! Дети (10 и 13 лет) очень впечатлились заброшенным отелем)) Владимир- прекрасный рассказчик, весь день нам было очень
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Парки»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
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