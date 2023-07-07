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удовольствием поднялись с ней по непростой горной тропе к водопаду Каледония. Поездка в горы обязательна при посещении Кипра. Не был в горах - не видел Кипр. Чудесная природа, дикие скалы, форель в заводях, интересные деревни, обязательно заехать в винодельню где производят Коммандарию. В Омодосе интересный монастырь и небольшой деревенский музейчик при нем. Это была приятная и интересная поездка.