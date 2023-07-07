Экскурсии по паркам Лимасола

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Лимасоле на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
«Приглашаю в одно из самых интересных и красивых мест Кипра — национальный парк Троодос»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
195 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Кипру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
«Археологический парк Аматус и колоритные деревни»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Кипр - страна, где обожают детей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Кипр для маленьких путешественников: сказка и приключения
Ваш ребёнок станет героем настоящего приключения: верёвочный парк, восхождение на Олимп и волшебство шоколада
Начало: 9:00
«Парк воссоздает атмосферу древнего лагеря Спарты и находится в сказочном лесу в предгорьях Троодоса»
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Национальный парк Акамас
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Национальному парку Акамас в Лимасоле
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд на индивидуальной экскурсии по Национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
«Наша следующая остановка – ущелье Авакас, расположенное в самом сердце национального парка»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Слава
    7 июля 2023
    Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
    Всё было прекрасно, как договаривались и вовремя
  • M
    Maria
    9 апреля 2023
    Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
    мы замечательно провели время, Татьяна прекрасный гид, Очень полюбили Кипр, посмотрели на него совсем другими глазами. Спасибо!! всем рассказываем теперь.
  • А
    Александр
    9 октября 2021
    Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
    Татьяна очень знающий гид. Свободно отвечала на любые вопросы, казалось, она просто знает все. Уверенна, спокойна, ненавязчива. коммуникабельна. Мы с
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    удовольствием поднялись с ней по непростой горной тропе к водопаду Каледония. Поездка в горы обязательна при посещении Кипра. Не был в горах - не видел Кипр. Чудесная природа, дикие скалы, форель в заводях, интересные деревни, обязательно заехать в винодельню где производят Коммандарию. В Омодосе интересный монастырь и небольшой деревенский музейчик при нем. Это была приятная и интересная поездка.

  • Л
    Леонид
    22 августа 2021
    Большое путешествие по Кипру
    Замечательная экскурсия,рекомендую всем!
  • А
    Анастасия
    24 июля 2019
    Кипр - страна, где обожают детей
    Экскурсия нам очень понравилась! Дети (10 и 13 лет) очень впечатлились заброшенным отелем)) Владимир- прекрасный рассказчик, весь день нам было очень
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    интересно. Обед в середине дня был в замечательном месте с очень хорошей кухней:) Особое спасибо хотелось бы выразить за безграничное терпение, поскольку с нами был непростой турист, которому всего годик. Но даже он остался вполне доволен:))

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
  2. Большое путешествие по Кипру
  3. Кипр - страна, где обожают детей
  4. Национальный парк Акамас
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 195 до 360. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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