Хотите увидеть те уголки старого Лимассола, про которые знают даже не все местные?

Попробовать мороженое с живыми цветами?

Узнать о Кипре и Лимассоле от меня: человека, живущего на Кипре и влюблённого в этот остров?

За одну прогулку 👣 побывать в нескольких интересных местах города и получить классные фотографии 📸 на память об этой встрече?

Тогда жду вас на своей фото-прогулке «Знакомство с Лимассолом»!