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Знакомство с Лимассолом

Александра М.
Александра М. – Гид из Лимассола
Фото-прогулка по уголкам старого Лимассола, про которые знают даже не все местные с гидом, живущим и влюбленным в Кипр.

А еще попробуете мороженое с живыми цветами и унесете домой несколько десятков классных фотографий.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €115 за экскурсию

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Знакомство с Лимассолом
Знакомство с Лимассолом

Что вы увидите

  • Лимассольский замок
  • Старый город Лимассола
  • Молос (Променад)
  • Старый порт
  • Лимассол Марина
Хотите увидеть те уголки старого Лимассола, про которые знают даже не все местные?
Попробовать мороженое с живыми цветами?
Узнать о Кипре и Лимассоле от меня: человека, живущего на Кипре и влюблённого в этот остров?
За одну прогулку 👣 побывать в нескольких интересных местах города и получить классные фотографии 📸 на память об этой встрече?
Тогда жду вас на своей фото-прогулке «Знакомство с Лимассолом»!
Что входит
  • кофе или мороженое
  • 40-50 профессиональных фотографий
  • открытка от местного художника
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Лимассольский замок
Место завершения
🏁 Лимассол марина
Знакомство с Лимассолом
Знакомство с Лимассолом
Знакомство с Лимассолом
Знакомство с Лимассолом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра М.
Александра М.
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