Что вы увидите
- Лимассольский замок
- Старый город Лимассола
- Молос (Променад)
- Старый порт
- Лимассол Марина
Хотите увидеть те уголки старого Лимассола, про которые знают даже не все местные?
Попробовать мороженое с живыми цветами?
Узнать о Кипре и Лимассоле от меня: человека, живущего на Кипре и влюблённого в этот остров?
За одну прогулку 👣 побывать в нескольких интересных местах города и получить классные фотографии 📸 на память об этой встрече?
Тогда жду вас на своей фото-прогулке «Знакомство с Лимассолом»!
Что входит
- кофе или мороженое
- 40-50 профессиональных фотографий
- открытка от местного художника
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Лимассольский замок
Место завершения
🏁 Лимассол марина
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра М.
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