2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
Завтра в 10:00
31 июл в 10:00
от €160 за всё до 2 чел.
2 часа
Аудиогид
Лимассол: аудиопрогулка по Старому городу
Начало: Spyrou Araouzou, 21 (Limassol Old Port)
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
€11 за человека
2 часа
Аудиогид
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Лимасола, гуляя по его историческим улочкам и наслаждаясь увлекательными рассказами аудиогида
Начало: Limassol Marina St 3601, Limasol 3014, Cyprus
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
€9 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 января 2024Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!
- ДДаниэль17 июня 2023Ольга провела замечательную индивидуальную экскурсию по Лимасолу в подходящем нам темпе. Мы узнали много нового о городе и о Кипре в целом. Ольга профессиональна и очень внимательна. Большое спасибо. Марина и Даниель.
- AAnna28 мая 2023Спасибо большое за великолепную экскурсию! Нам очень понравилась Ольга, отличный гид, интересно рассказывает и места были выбраны с учётом нашего состава. Надеюсь и в следующий наш визит с ней встретиться, а так же с радостью буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июле 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 160. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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