Мир кипрского вина

Вас приятно удивит, ведь история виноделия на острове насчитывает уже более 5 тыс. лет. Сухой климат в сочетании с уникальной геологией этих мест способствует тому, что здесь производят множество видов великолепного вина в основном из местных сортов винограда — Марафефтико, Ксинистери, Офтальмо и Мавро, а также из некоторых импортных, таких как Каберне Совиньон, Матаро, Гренаш и Шираз. В местных винах из сорта Ксинистери чувствуется вкус зелёных яблок, персиков и абрикосов. Запах красных фруктов, фиалок и роз обогащает букет вин из другого местного сорта винограда, Марафефтико.

Окунувшись в восхитительный мир вин, вы попадёте в иную вселенную, в которой главным героем является бог Дионисий. Элитные вина — это не обычные напитки, это результаты творчества, предметы искусства, сравнимые с произведениями известных живописцев, архитекторов и дизайнеров. Раритетные вина окутаны легендами, которые являются неотъемлемой их частью наряду с непревзойденным ароматом, великолепным вкусом и цветом. Ими можно наслаждаться вечно!

Вкус Кипра

В ходе этого путешествия мы обязательно остановимся на обед в уютной деревенской таверне, где собираются местные гурманы, которые знают толк в вине. Вы откроете для себя совсем другой Кипр — неизведанный, провинциальный, полный удивительных встреч и восхитительных пейзажей. Вкус Кипра — именно он согреет вас, когда в одной из северных стран вы расположитесь в уютной гостиной, откроете бутылочку прекрасного вина, наполните бокал и вспомните о великолепных днях, проведённых на маленьком, но таком уютном острове.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь.

Протяженность: до 220 км; Серпантин: до 70 км; Высота подъёма: до 1550 м; Число остановок: 12; Пеший участок: до 800 м.