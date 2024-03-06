1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
«Деревня Омодос — гуляя по узким белокаменными улочкам, вы познакомитесь с серебряных дел мастерами и кружевными мастерицами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
«В Тохни вы познакомитесь с каменных дел мастерами, а в Като Лефкара — серебряных»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 марта 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
- ММария23 ноября 2023Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
- ДДмитрий16 сентября 2023Все прошло хорошо
- ЛЛеонид22 августа 2021Замечательная экскурсия,рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 295. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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