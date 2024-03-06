Обзорные и познавательные экскурсии Лимасола

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Лимасоле на русском языке, цены от €115. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по Кипру на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
«Деревня Омодос — гуляя по узким белокаменными улочкам, вы познакомитесь с серебряных дел мастерами и кружевными мастерицами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
295 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Кипру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
«В Тохни вы познакомитесь с каменных дел мастерами, а в Като Лефкара — серебряных»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гранд-тур по Кипру на автомобиле
  2. Большое путешествие по Кипру
  3. Вкусная обзорная экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 295. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Изучение достопримечательностей города Лимасола нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Лимасоле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра на русском языке
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