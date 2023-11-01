Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу

Очарование древнего морского городка

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Аудиоэкскурсия в приложении проведет вас по старому городу Лимассола и познакомит с его прошлым и настоящим!
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Лимасол Марина
  • Лимассольский замок
  • Мечеть Кебир-Джами
  • Собор Айя-Напа
  • Рынок Лимассола
  • Винный завод Кео
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Аудиопрогулка начнётся на причале в районе Марина, где на волнах покачиваются белоснежные яхты. Вы увидите старый порт, хранящий историю этого средневекового морского городка. Замок Лимассола также вернет вас в эпоху смелых завоеваний, прекрасных дам и благородных рыцарей, среди которых сам Ричард Львиное Сердце! Здесь вы также рассмотрите пресс для производства оливкового масла и узнаете секреты его изготовления.
  • После этого вы изучите старый турецкий квартал с его банями и мечетями, и посетите бывший городской рынок. Маленькие улочки и старинные особняки расскажут о жизни и быте киприотов от древних времен до наших дней. Также вы узнаете о тесных исторических связях Кипра с Великобританией, Турцией и, конечно же, Россией.
  • По пути вас ждут маленькие православные церквушки, где можно увидеть сохранившиеся иконы XVII века, и величественные храмы, такие как главная святыня острова — Собор Айя-Напа.
  • Отличным завершением аудиопрогулки станет посещение всемирно известной винодельни и бара со своим песчаным пляжем.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ежедневно, в любое удобное время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Limassol Marina St 3601, Limasol 3014, Cyprus
Завершение: Marina Beach Bar‬, Limassol, Cyprus
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида:
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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