Очарование древнего морского городка
Аудиоэкскурсия в приложении проведет вас по старому городу Лимассола и познакомит с его прошлым и настоящим!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Лимасол Марина
- Лимассольский замок
- Мечеть Кебир-Джами
- Собор Айя-Напа
- Рынок Лимассола
- Винный завод Кео
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Аудиопрогулка начнётся на причале в районе Марина, где на волнах покачиваются белоснежные яхты. Вы увидите старый порт, хранящий историю этого средневекового морского городка. Замок Лимассола также вернет вас в эпоху смелых завоеваний, прекрасных дам и благородных рыцарей, среди которых сам Ричард Львиное Сердце! Здесь вы также рассмотрите пресс для производства оливкового масла и узнаете секреты его изготовления.
- После этого вы изучите старый турецкий квартал с его банями и мечетями, и посетите бывший городской рынок. Маленькие улочки и старинные особняки расскажут о жизни и быте киприотов от древних времен до наших дней. Также вы узнаете о тесных исторических связях Кипра с Великобританией, Турцией и, конечно же, Россией.
- По пути вас ждут маленькие православные церквушки, где можно увидеть сохранившиеся иконы XVII века, и величественные храмы, такие как главная святыня острова — Собор Айя-Напа.
- Отличным завершением аудиопрогулки станет посещение всемирно известной винодельни и бара со своим песчаным пляжем.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ежедневно, в любое удобное время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Limassol Marina St 3601, Limasol 3014, CyprusЗавершение: Marina Beach Bar, Limassol, Cyprus
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, в любое удобное времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида:
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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