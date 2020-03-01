Что вас ожидает

Три лица Лимассола за 3 часа

Наш маршрут объединит три лица города: средневековое, европейское и русское. Мы прогуляемся по главным достопримечательностям, перенесемся на 7 веков назад в старинном замке, рассматривая рыцарские доспехи, предметы быта и другие артефакты Средневековья, заглянем в Музей рожкового дерева. А чтобы ощутить дух современного Лимассола, мы отыщем на улицах города граффити и заглянем в сувенирные лавки кипрских дизайнеров и художников.

Три загадки и тысяча лайфхаков!

С нашей помощью вы откроете секреты Лимассола: узнаете, королева какой страны никогда не была в своем королевстве, почему на берегу Средиземного моря дорогая рыба и где растет карат. Кроме того, мы поделимся полезной информацией о городе и хитростями для путешественников, поможем вам сориентироваться на местности, проведем экспресс-курс греческого, покажем лучшие сувенирные магазины и ресторанчики. Финальной точкой прогулки станет чудесное кафе, где вы отведаете потрясающее местное мороженое или замороженный йогурт.