Наш маршрут объединит три лица города: средневековое, европейское и русское. Мы прогуляемся по главным достопримечательностям, перенесемся на 7 веков назад в старинном замке, рассматривая рыцарские доспехи, предметы быта и другие артефакты Средневековья, заглянем в Музей рожкового дерева. А чтобы ощутить дух современного Лимассола, мы отыщем на улицах города граффити и заглянем в сувенирные лавки кипрских дизайнеров и художников.
Три загадки и тысяча лайфхаков!
С нашей помощью вы откроете секреты Лимассола: узнаете, королева какой страны никогда не была в своем королевстве, почему на берегу Средиземного моря дорогая рыба и где растет карат. Кроме того, мы поделимся полезной информацией о городе и хитростями для путешественников, поможем вам сориентироваться на местности, проведем экспресс-курс греческого, покажем лучшие сувенирные магазины и ресторанчики. Финальной точкой прогулки станет чудесное кафе, где вы отведаете потрясающее местное мороженое или замороженный йогурт.
Организационные детали
• В стоимость экскурсии не включены: проезд на общественном транспорте, билеты в Музей Средневековья (взрослые — 4,5 евро, дети — бесплатно), а также любые личные расходы • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены остановки и фото-паузы у достопримечательностей. • Возможен трансфер из вашего отеля за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Лимассольского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 933 туристов
Калимера!
Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических читать дальшеуменьшить
маршрутов.
Мои рассказы — это живые образы и эмоции, которые помогают прочувствовать настоящую суть Кипра: его культуру, традиции и дух местных жителей.
Специализируюсь на исторических и культурных маршрутах, а также на гастрономических и этнографических турах. Выбирая меня, вы получаете не просто экскурсию, а личного проводника, который адаптирует программу под ваши интересы, сделает отдых запоминающимся и насыщенным и подарит впечатления, которые останутся с вами навсегда.
Моя сильная сторона — умение рассказывать истории живо и увлекательно, делая каждую экскурсию настоящим приключением.
Моя цель — сделать ваше путешествие уникальным, показать Кипр таким, каким его знают местные, и создать атмосферу доверия и комфорта на каждом шагу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Bella
Спасибо большое Ольге за очень приятную прогулку в Лимассоле, все было вовремя, в нашем темпе, все рекомендации оказались в точку, было очень славно гулять по этому городу, слушать рассказы, пить вино. Чудесные 3 часа промчались слишком быстро
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Людмила
Милая пешеходная экскурсия по центру Лимассола. Владимир интеллигентный, спокойный и знающий, а главное - влюбленный в Кипр, его историю, жителей, традиции. Благодарна ему за прекрасные рекомендации- хорошо знаю город, но он назвал еще несколько интересных мест. Спасибо!
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Анна
Ольга провела интересную и содержательную экскурсию, мы обсудили многие вопросы, касающиеся не только истории города и острова, но и практические вопросы - как устроена жизнь на острове. Ольга очень живой и интеллигентный собеседник, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!
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Nona
С удовольствием погуляли по центру Лимасоля с гидом ОЛьгой. Узнали о некоторых новых исторических фактах, вспомнили уже известные имена. Очень понравилось, что Ольга также рассказала нам многое об укладе жизни современного Кипра, о кухне, о природе, о том, как последние события в России повлияли на маленькое государство Рекомендую!
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A
Anna
Спасибо большое за великолепную экскурсию! Нам очень понравилась Ольга, отличный гид, интересно рассказывает и места были выбраны с учётом нашего состава. Надеюсь и в следующий наш визит с ней встретиться, а так же с радостью буду рекомендовать друзьям и знакомым.
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Лариса
Очень интересные повествования на прекрасном русском литературном образном языке. Доброжелательный,очаровательный, знающий кучу интересных нюансов и исторических фактов о Кипре Владимир нас очаровал. Спасибо огромное за прекрасно проведённый вечер.
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