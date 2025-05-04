Индивидуальная экскурсия «Лимассол глазами местных жителей» - это неповторимый шанс увидеть город с его лучших сторон.Прогулка по ключевым местам, встреча с граффити и средневековыми артефактами, посещение лавок местных дизайнеров, знакомство

с традициями киприотов и, конечно, награда в виде шарика лучшего мороженого в Лимассоле. Это не просто экскурсия, это погружение в культуру и историю города, возможность увидеть его глазами тех, кто в нем живет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Три лица Лимассола

Наш маршрут объединит три лица города: средневековое, европейское и русское. Мы прогуляемся по главным достопримечательностям, перенесемся на 7 веков назад в старинном замке, рассматривая рыцарские доспехи, предметы быта и другие артефакты Средневековья, заглянем в Музей рожкового дерева. А чтобы ощутить дух современного Лимассола, мы отыщем на улицах города граффити и заглянем в сувенирные лавки кипрских дизайнеров и художников.

Три загадки и тысяча лайфхаков!

С нашей помощью вы откроете секреты Лимассола: узнаете, королева какой страны никогда не была в своем королевстве, почему на берегу Средиземного моря дорогая рыба и где растет карат. Кроме того, мы поделимся полезной информацией о городе и хитростями для путешественников, поможем вам сориентироваться на местности, проведем экспресс-курс греческого, покажем лучшие сувенирные магазины и ресторанчики. Финальной точкой прогулки станет чудесное кафе, где вы отведаете потрясающее местное мороженое или замороженный йогурт.

Организационные детали

• В стоимость экскурсии не включены: проезд на общественном транспорте, билеты в Музей Средневековья (взрослые — 4,5 евро, дети — бесплатно), а также любые личные расходы

• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены остановки и фото-паузы у достопримечательностей.

• Возможен трансфер из вашего отеля за дополнительную плату