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  3. Лимассол глазами местных жителей

Подобрать ключ к сердцу города, исследовать достопримечательности и запастись лайфхаками

Владимир и Ольга
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Владимир и Ольга – ваш гид
Эта прогулка — наше «резюме» Лимассола, которое откроет для вас город с его лучших сторон! Вы пройдете по ключевым местам города, увидите граффити и средневековые артефакты, заглянете в лавки местных дизайнеров, узнаете о традициях киприотов и вознаградите себя шариком лучшего мороженого в Лимассоле.
65 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у здания старого порта
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Лимассол глазами местных жителей
Лимассол глазами местных жителей

Что вас ожидает

Три лица Лимассола за 3 часа
Наш маршрут объединит три лица города: средневековое, европейское и русское. Мы прогуляемся по главным достопримечательностям, перенесемся на 7 веков назад в старинном замке, рассматривая рыцарские доспехи, предметы быта и другие артефакты Средневековья, заглянем в Музей рожкового дерева. А чтобы ощутить дух современного Лимассола, мы отыщем на улицах города граффити и заглянем в сувенирные лавки кипрских дизайнеров и художников.

Три загадки и тысяча лайфхаков!
С нашей помощью вы откроете секреты Лимассола: узнаете, королева какой страны никогда не была в своем королевстве, почему на берегу Средиземного моря дорогая рыба и где растет карат. Кроме того, мы поделимся полезной информацией о городе и хитростями для путешественников, поможем вам сориентироваться на местности, проведем экспресс-курс греческого, покажем лучшие сувенирные магазины и ресторанчики. Финальной точкой прогулки станет чудесное кафе, где вы отведаете потрясающее местное мороженое или замороженный йогурт.

Организационные детали

• В стоимость экскурсии не включены: проезд на общественном транспорте, билеты в Музей Средневековья (взрослые — 4,5 евро, дети — бесплатно), а также любые личные расходы
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены остановки и фото-паузы у достопримечательностей.
• Возможен трансфер из вашего отеля за дополнительную плату

Лимассол глазами местных жителей
Лимассол глазами местных жителей
Лимассол глазами местных жителей
Лимассол глазами местных жителей
Лимассол глазами местных жителей
Лимассол глазами местных жителей
Лимассол глазами местных жителей
Лимассол глазами местных жителей
Лимассол глазами местных жителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у здания старого порта.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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