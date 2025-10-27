читать дальше

является профессионалом своего дела, увлеченным и главное живым и не занудным рассказчиком, который сделал путешествие по городу невероятно интересным и познавательным.



Наша экскурсия началась с исторического центра города. Гид рассказывала интересные исторические факты о городе, вкрапляя элементы интерактива. Ее знания о культурных и архитектурных особенностях Никосии поражали своей глубиной и обширностью. Она подробно рассказывала о каждом памятнике и улице, обращая внимание на детали, которые легко могли бы ускользнуть от нашего внимания.



Особенно запомнилась дискуссия о Захе Хадид и ее вкладе в архитектуру города. Мы посетили множество интересных мест, включая старинные церкви (в одной из которых прямо во время нашей экскурсии проходимо крещение) и узкие улочки с аутентичными домами.



Но самым главным, пожалуй, было отношение гида к своей работе. Она была вежливой, доброжелательной и всегда готовой ответить на любые наши вопросы. (Даже принесла с собой воду для нас, чтобы было очень мило)



Время пролетело незаметно, и после экскурсии у нас осталось ощущение, что мы действительно узнали Никосию изнутри. Это был замечательный опыт, и я искренне рекомендуем всем, кто планирует посетить Никосию, воспользоваться услугами такого гида. Эта экскурсия оставила в нашей памяти яркие впечатления и желание вернуться сюда снова.