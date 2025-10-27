Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Никосии

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Никосии на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Никосию
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Никосию: Венецианские стены, мечети и дворцы
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от €120 за всё до 10 чел.
Аутентичный Кипр на авто
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Никосии и окрестностям
Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии
Начало: У вашего отеля
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
Узнайте историю и легенды Северного Кипра, посетив его знаменитые замки и аббатства. Откройте для себя невероятные виды и архитектуру
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    27 октября 2025
    Добро пожаловать в Никосию
    Елена очень приятный в общении человек и отличный экскурсовод. На экскурсии по Никосии были мои родителии которым по 80 лет. Елена замечательно спланировала и провела эту экскурсию и они получили большое удовольствие.
  • А
    Андрей
    29 июля 2025
    Добро пожаловать в Никосию
    Были на экскурсии в июне 2025 года. Большое спасибо Елене за отлично проведенную экскурсию! Грамотно составленный маршрут, интересный рассказ, забота
    читать дальше

    о нашем комфорте. Все было замечательно! Отдельная благодарность за приятный бонус - посещение северной части Никосии. Мы не знали, что это возможно при наличии однократной туристической визы Республики Кипр. Эта часть прогулки оказалась для нас неожиданной и очень интересной. Рекомендуем туристам добавить Никосию в список тех мест, где обязательно стоит побывать!

  • Т
    Татьяна
    2 марта 2025
    Добро пожаловать в Никосию
    Елена - очень приятная и воспитанная гид, которая не только познакомила меня со столицей Кипра, но и показала северную часть
    читать дальше

    острова. Это путешествие произвело настоящий шквал эмоций и впечатлений! Было безумно интересно, поэтому от души рекомендую Елену всем, кто хочет открыть для себя Никосию с самых разных сторон.

  • Н
    Наталья
    18 января 2025
    Добро пожаловать в Никосию
    Елена прекрасный рассказчик и очень приятный в общении человек. Мы узнали много нового об истории и современной жизни Кипра и Никосии. Очень рекомендую.
  • Т
    Таня
    19 декабря 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Лена провела прекрассную экскурсию по старому городу Никосии. Принесла с собой наглядный метериал (карты города и Кипра), что оказалось полезно. Все было интересно! В конце экскурсии порекомендовала хороший ресторан.
  • А
    Антон
    26 ноября 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Отличная экскурсия от Елены! Она увлекательно рассказала об истории города, провела по необычным и красивым улочкам Никосии и давала эрудированный ответ на любой вопрос. Рекомендую!
  • Л
    Лариса
    10 ноября 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    В Никосии мы с внуком бывали неоднократно. Нам нравятся её разнообразные музеи, кривые лабиринты восточных улочек, разноязыкая толпа.
    Однако, наш экскурсовод Елена смогла нас удивить, показав нам с Сашей неизвестные уголки Никосии, её реальных обитателей за работой.
  • и
    ирина
    22 октября 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    бронировали экскурсию по Никосии с Еленой.
    Благодаря грамотно построенному маршруту мы успели посмотреть больше, чем ожидали.
    Елена порекомендовала нам парковку, встретила, адаптировала
    читать дальше

    программу под наши запросы, в конце экскурсии порекомендовала нам отличное кафе для обеда и места для дальнейшего самостоятельного изучения. Остались довольны и благодарны

  • А
    Ануш
    11 октября 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Добрый вечер. Была на экскурсии с Еленой в Никоси. Очень приятно было провести время в компании столь образованного гида. Всем рекомендую Елену. Спасибо. Успехов!
  • А
    Андрей
    2 октября 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Отличная экскурсия! Мы с супругой пол года прожили в Никосии и нам казалось, что мы обошли каждый уголок центра, но
    читать дальше

    оказалось что это далеко не так. Елена отличный рассказчик и очень хорошо разбирается в истории Кипра, Никосии и региона в целом. В том числе показала нам несколько менее известных, но очень необычных мест в Никосии и интересно рассказала их историю. Очень понравилось, что Елена подстроилась под наши пожелания по экскурсии. Спасибо! Могу рекомендовать

  • И
    Иван
    28 сентября 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Елена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнут именно в аспектах воонующей
    читать дальше

    тематики. Скорость экскурсии задавали мы сами, Елена могла давать информацию именно на интересующую тему. Эрудиция, знание вопросов, отличная подготовка - это преимущества Елены, а прекрасный маршрут и хорошо продуманное время отлично подошли. Не было лишней усталости. Всё супер! Благодарю!!!

  • И
    Инна
    13 сентября 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Замечательная экскурсия прошла с гидом Еленой, во время которой мы много узнали о истории и современности Никосии. Прошли по старым
    читать дальше

    улочкам и площадям, посмотрели и мечети, и православные храмы, старые оборонительные сооружения, посетили смотровую площадку, откуда весь город как на ладони. Елена показывала нам старые фотографии Никосии, интересно было их сопоставлять и сравнивать с современным видом. Мы очень довольны экскурсией!

  • И
    Илья
    1 июля 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Экскурсия по Никосии с нашим гидом Еленой по настоящему открыла для нас этот город и стала запоминающимся событием. Гид действительно
    читать дальше

    является профессионалом своего дела, увлеченным и главное живым и не занудным рассказчиком, который сделал путешествие по городу невероятно интересным и познавательным.

    Наша экскурсия началась с исторического центра города. Гид рассказывала интересные исторические факты о городе, вкрапляя элементы интерактива. Ее знания о культурных и архитектурных особенностях Никосии поражали своей глубиной и обширностью. Она подробно рассказывала о каждом памятнике и улице, обращая внимание на детали, которые легко могли бы ускользнуть от нашего внимания.

    Особенно запомнилась дискуссия о Захе Хадид и ее вкладе в архитектуру города. Мы посетили множество интересных мест, включая старинные церкви (в одной из которых прямо во время нашей экскурсии проходимо крещение) и узкие улочки с аутентичными домами.

    Но самым главным, пожалуй, было отношение гида к своей работе. Она была вежливой, доброжелательной и всегда готовой ответить на любые наши вопросы. (Даже принесла с собой воду для нас, чтобы было очень мило)

    Время пролетело незаметно, и после экскурсии у нас осталось ощущение, что мы действительно узнали Никосию изнутри. Это был замечательный опыт, и я искренне рекомендуем всем, кто планирует посетить Никосию, воспользоваться услугами такого гида. Эта экскурсия оставила в нашей памяти яркие впечатления и желание вернуться сюда снова.

  • С
    Софья
    1 февраля 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Лучшим моим решением во время двухдневного пребывания на Кипре был спонтанный заказ экскурсии по Никосии. 2,5 часа пролетели незаметно) Было
    читать дальше

    познавательно и душевно. Мы успели обсудить не только прошлое, но и настоящее древнего города,разделенного колючей проволокой. Елена - интеллигентный и заботливый гид, она показывала нам не только наиболее раскрученные достопримечательности города, но и свои любимые тайные места. А еще она - колдунья! Прогноз погоды накануне был ужасающий, а с утра мило как из ведра, но как только мы начали нашу экскурсию тучи исчезли и солнце сияло как будто бы специально для нас!

  • В
    Владислава
    27 января 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Прекрасный экскурсовод. Приятная и непринужденная атмосфера, кроме того уложились четко в назначенное время! Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Никосии
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Никосию
  2. Аутентичный Кипр на авто
  3. Из Никосии - на Северный Кипр
Сколько стоит экскурсия по Никосии в декабре 2025
Сейчас в Никосии в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 250. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Никосии (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 19 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль