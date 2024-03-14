1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Один день на Кипре: горы Троодос, Ларнака и Никосия
От склонов гор Троодос до пляжей Ларнаки, от греческих мифов до истории 20 века - за 9 часов вы получите объемное представление об острове Кипр
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Среда 08:30 - 17:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€50 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия Сердце Троодоса: монастырь Киккос, деревушка Омодос, пляж Афродиты
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив монастырь Киккос, деревушку Омодос и пляж Афродиты. Уникальная возможность увидеть святыни и мифы острова
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Вторник, Пятница с 8:30 до 17:00
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
€45 за человека
Индивидуальная
7 часов
Пеший маршрут по заповедным тропам Кипра: ароматные травы и чистейшие лагуны
Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 марта 2024Галина отличный гид
- EElena15 марта 2023Хочу сказать большое спасибо за доставленное удовольствие от поездки в горы с водителем и гидом в одном лице -Дмитрию. Прокатил
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Пешеходные»
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