Экскурсии по Пафосу на машине с гидом

Найдено 14 экскурсий в категории «На машине» в Пафосе на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
254 за всё до 7 чел.
Святые места Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по Кипру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Деревушки Кипра - хранители времени
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Тропой Артемиды - на Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
180 за всё до 5 чел.
Главные монастыри Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Истории и мифы древнего Пафоса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Истории и мифы древнего Пафоса: индивидуальная экскурсия
Пафос - это место, где греческая культура оставила свой след. Узнайте о рождении Афродиты, посетите древние форт и гробницы, насладитесь мозаиками дома Диониса
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Путешествие по центральному Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
210 за всё до 5 чел.
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
50 отзывов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 апреля 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Очень интересная экскурсия, Галина очень терпеливый, осведомлённый фактами гид, Интересно рассказывает. Несмотря на то что были с маленьким ребёнком,получили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем пользоваться её услугами.
  • J
    Jelizaveta
    19 марта 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Экскурсия очень понравилась, гид Галина просто превосходный рассказчик и собеседник, узнали все о Кипре, получили уйму полезных советов и приятных эмоций. Всем очень рекомендуем.
  • M
    Maksym
    14 марта 2024
    Истории и мифы древнего Пафоса
    Спасибо Елене за интересную экскурсию с учетом наших пожеланий. Рекомендуем всем прекрасного гида.
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Деревушки Кипра - хранители времени
    Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
  • N
    Natalia
    14 февраля 2024
    Тропой Артемиды - на Олимп
    Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
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    рассказчики. Огромное количество самой разноплановой информации от истории зарождения острова до описания местных растений. Очень гибкое отношение к клиенту, мы были с детьми и корректировали наше путешествие на ходу. Сам маршрут очень интересный и живописный - гора Олимп, водопад, горная деревня. Ехали очень комфортно, чистый и просторный автомобиль, для детей были бустеры. Игорь отличный водитель, мы чувствовали себя в полной безопасности на горных дорогах. Татьяна великолепный рассказчик, знает огромное количество деталей и чувствуется ее любовь к Кипру и своей работе. Благодаря ей мы узнали этот чудесный остров с совсем новой стороны. Мы остались очень довольны днем, проведенным в компании Татьяны и Игоря. При первой же возможности вернемся. Спасибо!

  • О
    Ольга
    10 января 2024
    Святые места Кипра
    Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
  • В
    Виктор
    27 декабря 2023
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Нам всем экскурсия очень понравилась. Гид Галина обладает поистине энциклопедическими знаниями и умело преподносит материал. Все было отлично! Спасибо!
  • В
    Валерия
    5 декабря 2023
    Истории и мифы древнего Пафоса
    Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
    Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
  • О
    Ольга
    17 октября 2023
    Деревушки Кипра - хранители времени
    Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
    Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия
  • Р
    Рита
    22 сентября 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "На машине" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 48 до 400. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год на машине, 178 ⭐ отзывов, цены от €48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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