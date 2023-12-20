Экскурсии на микроавтобусе в Пафосе с гидом по низким ценам

Найдено 4 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Пафосе на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по Кипру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
«Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
50 отзывов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
«Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    20 декабря 2023
    Путешествие в горы Троодос в мини-группе
    Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно жизни Кипра! На все вопросы Раиса отвечала подробно,и осталось хорошее впечатление от мест,которые мы посетили и,в целом, от поездки!
    Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современноОчень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современноОчень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современноОчень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно
  • A
    Adriana
    28 ноября 2023
    Путешествие в горы Троодос в мини-группе
    Спасибо было интересно и познавательно 😊👍
  • Г
    Георгий
    21 сентября 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
  • Е
    Елена
    17 июля 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
  • П
    Петр
    13 июля 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
  • J
    Jelena
    12 января 2022
    Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
    Экскурссия насыщенная, продолжительная, интересная. Много было остановок. Была возможность и пофотографироваться и прогуляться. Единственное смутило - это машинка. Ехали группой
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    5 человек взрослых. Втроём сидеть было тесновато. А кто сзади сидел, приходилось вылезать и залезать очень часто. Поездка длинная, поэтому хотелось сидеть покомфортнее. А вообще Татьяна приятный и отзывчивый собеседник.

  • И
    Инна
    28 августа 2021
    Гранд-тур по Кипру
    Были на данной экскурсии 24 августа. Всё отлично! Татьяна - профессионал, маршрут был интересный. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «На микроавтобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 48 до 260. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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