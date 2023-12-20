Л Лариса Путешествие в горы Троодос в мини-группе Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно жизни Кипра! На все вопросы Раиса отвечала подробно,и осталось хорошее впечатление от мест,которые мы посетили и,в целом, от поездки!

A Adriana Путешествие в горы Троодос в мини-группе Спасибо было интересно и познавательно 😊👍

Г Георгий Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.

Е Елена Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.

П Петр Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!

J Jelena Восток Кипра: курортные города и природные заповедники читать дальше 5 человек взрослых. Втроём сидеть было тесновато. А кто сзади сидел, приходилось вылезать и залезать очень часто. Поездка длинная, поэтому хотелось сидеть покомфортнее. А вообще Татьяна приятный и отзывчивый собеседник. Экскурссия насыщенная, продолжительная, интересная. Много было остановок. Была возможность и пофотографироваться и прогуляться. Единственное смутило - это машинка. Ехали группой