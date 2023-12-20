1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
«Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
«Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса20 декабря 2023Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно жизни Кипра! На все вопросы Раиса отвечала подробно,и осталось хорошее впечатление от мест,которые мы посетили и,в целом, от поездки!
- AAdriana28 ноября 2023Спасибо было интересно и познавательно 😊👍
- ГГеоргий21 сентября 2023Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
- ЕЕлена17 июля 2023Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
- ППетр13 июля 2023Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
- JJelena12 января 2022Экскурссия насыщенная, продолжительная, интересная. Много было остановок. Была возможность и пофотографироваться и прогуляться. Единственное смутило - это машинка. Ехали группой
- ИИнна28 августа 2021Были на данной экскурсии 24 августа. Всё отлично! Татьяна - профессионал, маршрут был интересный. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 48 до 260. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Пафосе с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Пафоса и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!