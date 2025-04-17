Гробницы царей – экскурсии в Пафосе

Найдено 5 экскурсий в категории «Гробницы царей» в Пафосе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тайны замков Северного Кипра
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€570 за экскурсию
Чудеса Святого Исцеления
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по святым местам Пафоса: «Чудеса Святого Исцеления»
Погрузитесь в атмосферу древних святынь Кипра, посетив храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы и церковь Святых Киприана и Иустины
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи Кипра - настоящая жемчужина Средиземного моря. Погрузитесь в мир чистейших вод и живописных берегов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€90 за экскурсию
Троодос - по стопам Святых Апостолов
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в уникальное путешествие по горам Троодоса, посетите монастыри, древние деревни и святыни, наслаждаясь красотой природы и культурным наследием
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€280 за экскурсию
Пять Святынь
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по пяти святыням Кипра
Познакомьтесь с древними святынями Кипра, посетите уникальные храмы и монастыри, узнайте легенды и истории святых, а также насладитесь дегустацией вин
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Гробницы царей»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тайны замков Северного Кипра
  2. Чудеса Святого Исцеления
  3. Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
  4. Троодос - по стопам Святых Апостолов
  5. Пять Святынь
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в апреле 2025
Сейчас в Пафосе в категории "Гробницы царей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 570.
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