Морская прогулка до Фамагусты

Отправляйтесь из порта Айя-Напы на наш обзорный морской круиз, где на пути к городу призраку — Фамагусте, вас ждут разнообразные природные достопримечательности живописного юго-восточного побережья.
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты

Что вы увидите 🤩

  • Морские пещеры
  • Мыс Греко
  • Фамагуста

Что вас ждёт:

  • На корабле вас ждёт экскурсионная программа с русским гидом, предоставляются бинокли и лежаки для загорания. Предусмотрены остановки для фотографий и остановки в красивейших лагунах для купания. На борту предусмотрены все удобства и включён обед.
Природные красоты
Мы увидим морские пещеры — действительно впечатляющие своей живописной красотой место. Здесь каждый сможет найти чем полюбоваться — удивительно чистая, насыщенно бирюзово-изумрудная вода, прозрачная настолько, что видны глубины дна с различными морскими водорослями, причудливой формы пещеры и гроты. Мыс Греко, который является одним из самых красивых мест на Кипре, море здесь яркое, а камни живописно вписываются в пейзаж. Город-призрак Фамагуста, который привлекает туристов своей незаурядностью и имеет очень долгую и богатую на события историю.
🚩 Начало и место завершения: Порт Айя Напа, Кипр
 Что входит
  • Экскурсионная программа
  • Русский гид
  • Бинокли
  • Душ
  • Остановки для фотографий
  • Обед
  • Лежаки для загорания
  • Красивейшие лагуны для купания
  • На борту предусмотрены все удобства
 Что не входит
  • Трансфер от вашего отеля и обратно (дополнительная плата)
Важная информация
  • Обратите внимание, остаток оплаты вы сможете оплатить картой, поэтому можно не беспокоится и не искать на месте банкомат.
  • Пожалуйста, заранее загрузите ваучер, его нужно будет показать с экрана гиду.
  • Смс показывать не нужно.
Время проведения: Вторник четверг пятница воскресенье с 10:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Геометрия О.
Геометрия О.
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