Путешествие начинается с посещения каньонов Конорчек, которые напоминают Великий Каньон, но обладают уникальной природой Кыргызстана. Эти скалистые колонны из красного песчаника создают незабываемые пейзажи.
Затем экскурсия продолжается к башне Бурана, важному археологическому памятнику, который рассказывает о богатой истории региона и его роли на Великом Шелковом пути. Это путешествие обещает множество открытий и впечатлений
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Исторические артефакты
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 📜 Увлекательные истории гида
- 🍽 Национальная кухня на обед
Что можно увидеть
- Каньоны Конорчек
- Башня Бурана
Описание экскурсииКаньоны Конорчек Удивительные ландшафты каньонов Конорчек напоминают Великий Каньон, но вместе с тем, они несут в себе значимую частицу уникальной природы Кыргызстана. Это сказочное место находится в 125 км. от столицы, в Боомском ущелье. Пройти к Каньонам можно только через лабиринты скал по руслу высохшей реки. Скалистые колонны из красного песчаника простираются на многие километры. Здесь время словно останавливается, и путешественник попадает в плен этих живописных пейзажами, которыми невозможно налюбоваться. Особой достопримечательность каньонов является потухший вулкан, возраст которого оценивается в 2,5-3 млн лет. Климат в каньонах Конорчек достаточно необычен и своеобразен: летом здесь очень жарко и сухо, зимой холодно, но практически без осадков. Башня Бурана Она расположена в 80 километрах от Бишкека и является одним из самых известных археологических памятников Кыргызстана. Здесь находятся важные артефакты, рассказывающие историю Кыргызстана и его роли на Великом Шелковом пути. Башня Бурана — это останки города Баласагуна, являвшегося столицей империи Караханидов в 9 веке. Вокруг подножья башни были найдены свидетельства кирпичных фундаментов зданий. Археологи считают, что древний город простирался гораздо дальше башни, вмещая в себя магазины, базары, бани и жилые дома. Обратите внимание:
- экскурсия будет проходить на комфортабельном джипе Тойота секвойя 2004-го года выпуска.
- Обед с национальной кухней в кафе Ак-Жол.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Конорчек
- Башня и музей Бурана
Что включено
- Гид
- Транспорт
- Видео с дрона
- Детское кресло
Что не входит в цену
- Обед - 10€
- Вход в музей башни Бурана - 1€
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
