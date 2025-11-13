Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Путешествие начинается с посещения каньонов Конорчек, которые напоминают Великий Каньон, но обладают уникальной природой Кыргызстана. Эти скалистые колонны из красного песчаника создают незабываемые пейзажи.



Затем экскурсия продолжается к башне Бурана, важному археологическому памятнику, который рассказывает о богатой истории региона и его роли на Великом Шелковом пути. Это путешествие обещает множество открытий и впечатлений