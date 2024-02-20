Мы можем организовать трансфер до места встречи или обратно по запросу.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Что вас ждет:На нашей экскурсии мы сможем посмотреть на здания стиле конструктивизм: первый ресторан Бишкека, типография и главпочтамт. Полюбуемся на сооружения в стиле модерн — Национальный музей, Государственная филармония, Белый дом. И конечно же увидим сталинский ампир, или советский монументальный классицизм, это архитектурное направление было популярно в СССР с конца 1930-х по 1950-е годы — Мэрия города, Министерство экономики, Дом художника, здание ж/д вокзала, Национальный банк, Конституционный Суд. Кроме того, не обойдем стороной интересные образцы эклектики. Посетим несколько таинственных и даже мистических домов. Отыщем уникальные фрески и мозаики монументалистов советского периода. Исследуем центральный Бишкек, а также посетим самые красивые и загадочные дворы, о которых многие даже не догадываются. Важная информация:• Программа пешеходная, поэтому важна удобная обувь.