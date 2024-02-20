Пешеходная экскурсия по Бишкеку: исследование культурного наследия города
Приглашаю вас на уникальную архитектурно-историческую прогулку по Бишкеку. Мы посетим несколько таинственных и даже мистических домов. Отыщем уникальные фрески и мозаики монументалистов советского периода.
Исследуем центральный Бишкек, а также посетите самые красивые и загадочные дворы, о которых многие даже не догадываются.
Исследуем центральный Бишкек, а также посетите самые красивые и загадочные дворы, о которых многие даже не догадываются.
Ближайшие даты:
20
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21
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фев
22
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фев
24
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Первый ресторан Бишкека
- Типография
- Главпочтамт
- Национальный музей
- Государственная филармония
- Белый дом
- Мэрия города
- Министерство экономики
- Дом художника
- Здание ж/д вокзала
- Национальный банк
- Конституционный Суд
Описание
Что вас ждет:На нашей экскурсии мы сможем посмотреть на здания стиле конструктивизм: первый ресторан Бишкека, типография и главпочтамт. Полюбуемся на сооружения в стиле модерн — Национальный музей, Государственная филармония, Белый дом. И конечно же увидим сталинский ампир, или советский монументальный классицизм, это архитектурное направление было популярно в СССР с конца 1930-х по 1950-е годы — Мэрия города, Министерство экономики, Дом художника, здание ж/д вокзала, Национальный банк, Конституционный Суд. Кроме того, не обойдем стороной интересные образцы эклектики. Посетим несколько таинственных и даже мистических домов. Отыщем уникальные фрески и мозаики монументалистов советского периода. Исследуем центральный Бишкек, а также посетим самые красивые и загадочные дворы, о которых многие даже не догадываются. Важная информация:• Программа пешеходная, поэтому важна удобная обувь.
- Мы можем организовать трансфер до места встречи или обратно по запросу.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Главная площадь Бишкека Ала-ТооЗавершение: Главная площадь Бишкека Ала-Тоо, рядом с флагштоком
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Программа пешеходная, поэтому важна удобная обувь
- Мы можем организовать трансфер до места встречи или обратно по запросу
- Программу можно совместить с автомобильной экскурсией в ближайшие ущелья под Бишкеком
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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