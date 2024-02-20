Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Индивидуальная экскурсия в Бишкеке

Пешеходная экскурсия по Бишкеку: исследование культурного наследия города

Приглашаю вас на уникальную архитектурно-историческую прогулку по Бишкеку. Мы посетим несколько таинственных и даже мистических домов. Отыщем уникальные фрески и мозаики монументалистов советского периода.

Исследуем центральный Бишкек, а также посетите самые красивые и загадочные дворы, о которых многие даже не догадываются.
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Первый ресторан Бишкека
  • Типография
  • Главпочтамт
  • Национальный музей
  • Государственная филармония
  • Белый дом
  • Мэрия города
  • Министерство экономики
  • Дом художника
  • Здание ж/д вокзала
  • Национальный банк
  • Конституционный Суд

Описание

Что вас ждет:На нашей экскурсии мы сможем посмотреть на здания стиле конструктивизм: первый ресторан Бишкека, типография и главпочтамт. Полюбуемся на сооружения в стиле модерн — Национальный музей, Государственная филармония, Белый дом. И конечно же увидим сталинский ампир, или советский монументальный классицизм, это архитектурное направление было популярно в СССР с конца 1930-х по 1950-е годы — Мэрия города, Министерство экономики, Дом художника, здание ж/д вокзала, Национальный банк, Конституционный Суд. Кроме того, не обойдем стороной интересные образцы эклектики. Посетим несколько таинственных и даже мистических домов. Отыщем уникальные фрески и мозаики монументалистов советского периода. Исследуем центральный Бишкек, а также посетим самые красивые и загадочные дворы, о которых многие даже не догадываются. Важная информация:• Программа пешеходная, поэтому важна удобная обувь.
  • Мы можем организовать трансфер до места встречи или обратно по запросу.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главная площадь Бишкека Ала-Тоо
Завершение: Главная площадь Бишкека Ала-Тоо, рядом с флагштоком
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Программа пешеходная, поэтому важна удобная обувь
  • Мы можем организовать трансфер до места встречи или обратно по запросу
  • Программу можно совместить с автомобильной экскурсией в ближайшие ущелья под Бишкеком
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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