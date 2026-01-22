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Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности

Полдня в горах Кыргызстана подарят незабываемые впечатления. Ущелье Чункурчак и этно-комплекс ждут вас с открытыми объятиями
Путешествие в горы Кыргызстана откроет перед вами биосферный заповедник Чункурчак. Здесь, на высоте 2400 метров, можно насладиться хвойными лесами и водопадами. В этно-комплексе «Супара» представлена национальная кухня и традиции древних кыргызов. Это уникальная возможность увидеть редкие виды тюльпанов и погрузиться в культуру региона. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают поездку незабываемой
5
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа
  • 🏞 Захватывающие виды
  • 🌺 Редкие растения
  • 🏇 Этнические традиции
  • 🚗 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Чункурчака - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода благоприятствует прогулкам. В эти месяцы можно насладиться всеми красотами региона без лишней суеты. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, возможно, потребуется больше подготовки, но красота заснеженных гор стоит того.
Сейчас август — это идеальное время.
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности

Что можно увидеть

  • Горное ущелье
  • Заповедник Чункурчак
  • Этнокомплекс «Супара»

Описание экскурсии

Горное ущелье

На машине мы поднимемся по петлистому серпантину на высоту 2400 метров. Забудьте обо всем и наслаждайтесь незабываемыми видами, открывающимися перед вами: сказочной красотой хвойного леса, рокотом водопада и скалистыми горными хребтами. Мы расскажем вам об истории Чункурчака, покажем места обитания диких животных и доставим в самые потаённые уголки ущелья, куда не попадают рядовые туристы.

Заповедник Чункурчак

На территории ущелья образован одноименный биосферный заповедник, призванный спасти от исчезновения редкие виды тюльпанов. Именно здесь растет прекрасный королевский тюльпан, высота которого составляет 17 сантиметров. Пришла пора расчехлять камеру на телефоне.

Этнокомплекс «Супара»

На экскурсии мы посетим этно-комплекс «Супара», где вы сможете попробовать блюда национальной кухни и покататься на лошадях. Здесь мы расскажем о быте древних кыргызов. Вы увидите юрту, узнаете, из каких материалов ее делают и как переносят во время долгих походов. Отдельно поговорим и о национальных играх — ведь они были очень важны для подготовки будущих воинов и построения семьи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
  • Обед и прогулка на лошадях не включены в стоимость
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1624 туристов
Всю свою жизнь я путешествую и открываю для себя новые горизонты, а теперь помогаю делать это другим. Как дипломированный гид и руководитель собственной туркомпании, создаю не просто поездки, а погружение
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в живописный Кыргызстан. Узнаете захватывающие истории, древние легенды и правдивые рассказы о быте и культуре кочевников. Познакомитесь с традициями: от секретов приготовления национальных блюд до правил национальных игр. Увидите захватывающие дух пейзажи с неожиданных ракурсов. Моё увлечение скалолазанием помогает прокладывать интересные маршруты, также увлекаюсь фотоискусством и съёмкой дроном. Я объездил пол-Европы, Кавказ и Азию, но сердце моё — здесь, в родном Кыргызстане. И я знаю, как показать его вам так, чтобы вы тоже влюбились. Готовы ли вы сменить стандартный отпуск на настоящее путешествие?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
1
3
2
1
А
Были на экскурсии по заповеднику Чункурчак с Юрием. Экскурсия великолепно выстроена, с посещением всех чарующих мест высокогорья. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Останавливались на всех красивых точках в горах и ущелье.
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Ехали по серпантину, прошли по парящему мосту, видели и «слышали» замерший водопад. Юрий интересный рассказчик со знанием истории Кыргыстана, глубокими познаниями природы и животного мира ущелья и гор в целом, а также курортных мест и развлечений в них. На экскурсии останавливались вкусно перекусить и попить горячего чаю в живописных местах. После экскурсии получили видео снятые коптером с участием нас в главных ролях среди прекраснейших гор. Экскурсия очень понравилась всем рекомендуем!

Были на экскурсии по заповеднику Чункурчак с Юрием. Экскурсия великолепно выстроена, с посещением всех чарующих мест
Были на экскурсии по заповеднику Чункурчак с Юрием. Экскурсия великолепно выстроена, с посещением всех чарующих мест
Были на экскурсии по заповеднику Чункурчак с Юрием. Экскурсия великолепно выстроена, с посещением всех чарующих мест
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Марина
Практика показывает, что люди оставляют отзывы либо когда всё хорошо, либо - наоборот. В нашем случае поездка в заповедник была не то что на пять звезд, а на все тысячи!
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А теперь по порядку. Я родилась в Кыргызстане, мы с семьей каждый год приезжаем на мою Родину. Поэтому нас удивить рассказами о природе, людях и обычаях этой страны сложно. Но! Наш гид Юрий превзошел все ожидания - никаких скучных и энциклопедических текстов, яркие и интересные истории. Чётко выстроенная логистика поездки, внимательный и заботливый к своим клиентам. Взяли в поездку недостаточное (!) количество теплых вещей и ветровок, Юрий предложил одежду из своего запаса. Помогал сыну в фото съемке, консультировал в технических моментах. Одна из главных составляющих - наш гид супер профессиональный водитель. Поднимались на автомобиле по такому бездорожью, брали почти вертикальные высоты! Юрию можно доверить жизнь и здоровье семьи! А ещё Юрий умеет разговаривать на языке птиц и животных!!! Увозим в Сибирь массу впечатлений и зашкаливающих эмоций, однозначно рекомендуем совершить поездку в заповедник Чункурчак с Юрием!

Практика показывает, что люди оставляют отзывы либо когда всё хорошо, либо - наоборот. В нашем случае
Практика показывает, что люди оставляют отзывы либо когда всё хорошо, либо - наоборот. В нашем случае
Практика показывает, что люди оставляют отзывы либо когда всё хорошо, либо - наоборот. В нашем случае
Практика показывает, что люди оставляют отзывы либо когда всё хорошо, либо - наоборот. В нашем случае
Практика показывает, что люди оставляют отзывы либо когда всё хорошо, либо - наоборот. В нашем случае
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Полина
У нас экскурсия была заказана ещё из Екатеринбурга на 31 марта! Сразу скажу, ожидать зелёной растительности на горах, как в позднее-весенний и летний период не стоит! 😉 Горы ещё не
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проснулись после зимы, местами был даже снег. Поэтому основные цвета-это оттенки коричневого, серого и местами зеленоватого.
Но это моим путешественникам настроение не испортило! Они прекрасно отдохнули на экскурсии, везде побывали (на мосту были одни, спустились к водопаду, накатались на лошадях, канатке и зиплайне; вкусно наелись в Супаре).
Отдельно хочется отметить организаторов и нашего гида Евгения! ❤️ После предоплаты экскурсии появляются контакты организаторов, которым можно написать/ позвонить и задать все интересующие вопросы. Огромное спасибо Тамаре, она была со мной на связи постоянно: забронировала столик в Супаре и скинула их меню; дала советы по поводу одежды (ещё дома был выбор между более лёгким и тёплым вариантом одежды для прогулки в горах), скинула видео с канатки и зиплайне и их расценки… Вообще, очень приятно видеть, что люди заинтересованы именно в том, чтобы оказать качественные услуги и по-человечески относятся к путешественникам; стараются, чтобы у них осталось хорошее впечатление и от сервиса, и от гида, и от экскурсии! ❤️ Отдельно хочу поблагодарить Евгения, нашего гида! ❤️ Во-первых, сама экскурсия проходит на внедорожнике по горным дорогам, а это требует большого мастерства от водителя. Да и сама машина была белоснежная! 😉 Очень надёжная и закрытая! Поэтому никакие ветки по лицу не хлестали, как в открытых джипах!
ВО-вторых, Евгений прекрасно ориентируется на местности, знает хорошие локации для фото, отлично владеет теоретическим материалом! Рассказывает интересно, облалает чувством юмора. С ним было легко и приятно!
В-третьих, Евгений хорошо ладит с детьми! Сын 13 лет от него в восторге!
В-четвёртых, особая благодарность ему за то, что он дал возможность насладиться горами больше по времени… Евгений никого не подгонял, не давил! Вёл себя безупречно и доброжелательно! Сложилось ощущение, что не только человек сам получает удовольствие от своей работы, но и что на экскурсию в горы ты съездил с другом! ❤️ Огромное спасибо вам всем за прекрасно проведённое время! Если кто из друзей снова поедет в Бишкек, буду Вас советовать!

P. S. Ещё мой ребёнок впервые увидел суслика в живой природе! 😉 Немного жаль, что он не увидел раскрыты подснежников: когда они приехали на место, эти цветочки решили уже лечь спать…

У нас экскурсия была заказана ещё из Екатеринбурга на 31 марта! Сразу скажу, ожидать зелёной растительности
У нас экскурсия была заказана ещё из Екатеринбурга на 31 марта! Сразу скажу, ожидать зелёной растительности
У нас экскурсия была заказана ещё из Екатеринбурга на 31 марта! Сразу скажу, ожидать зелёной растительности
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Ю
Были в Киргизии первый раз. Нам очень понравилась экскурсия. Очень повезло, что нашли именно эту компанию, было очень комфортно передвигаться на оборудованном джипе с профессиональным водителем. Гид хорошо знает историю,
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мифы и легенды своей страны, было познавательно и интересно и время пролетело незаметно. Мы увидели лучшие виды и проехали интереснейшими тропами. Потрясающие виды и природа Киргизии покорили, теперь у нас есть много изумительных фотографий. Обязательно вернемся еще. Спасибо!

Были в Киргизии первый раз. Нам очень понравилась экскурсия. Очень повезло, что нашли именно эту компанию,
Были в Киргизии первый раз. Нам очень понравилась экскурсия. Очень повезло, что нашли именно эту компанию,
Были в Киргизии первый раз. Нам очень понравилась экскурсия. Очень повезло, что нашли именно эту компанию,
Были в Киргизии первый раз. Нам очень понравилась экскурсия. Очень повезло, что нашли именно эту компанию,
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Irina
Великолепная во всех отношениях экскурсия!

За полдня успели посмотреть несчетное количество природных красот, пощекотать нервы на подвесном мосту (это must visit, захватывающе прекрасная локация), сделать миллион фоток, вкусно поесть и узнать
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много интересного:)

Юрий очень корректный, внимательный, чуткий и многогранный проводник с богатейшим опытом. Столько всего узнали от него за одну поездку, что еще неделю можно усваивать:)
Пожалели, что не занимаемся альпинизмом, как Юрий: с таким проводником в горы пойти - подарок судьбы!

Машина в отличном состоянии, и так душевно, что была вода для всех и влажные салфетки.
Чувствовали себя не как туристы, а как гости - это дорогого стоит.
С нетерпением ждем новой встречи!

Великолепная во всех отношениях экскурсия!
Великолепная во всех отношениях экскурсия!
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Г
Экскурсия с невероятно красивыми видами. Благодаря нашему гиду Юрию мы забирались на автомобиле в места, куда другие туристы могли добраться только пешком. С погодой нам повезло, была лёгкая облачность, теплые
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вещи не понадобились. Юрий очень позитивный, приветливый человек, откликался на любую нашу просьбу, с ним экскурсия прошла очень комфортно. В следующий свой приезд в Кыргызстан обязательно возьму ещё экскурсию в горы

Экскурсия с невероятно красивыми видами. Благодаря нашему гиду Юрию мы забирались на автомобиле в места, куда
Экскурсия с невероятно красивыми видами. Благодаря нашему гиду Юрию мы забирались на автомобиле в места, куда
Экскурсия с невероятно красивыми видами. Благодаря нашему гиду Юрию мы забирались на автомобиле в места, куда
Экскурсия с невероятно красивыми видами. Благодаря нашему гиду Юрию мы забирались на автомобиле в места, куда
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