Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности

Посетить потаенные уголки ущелья Чункурчак и узнать о традиционном быте кыргызов

Всего полдня, проведенные в горах Кыргызстана, откроют вам незабываемую красоту этих мест и покажут глубину нашей культуры.

На комфортабельной машине вы отправитесь вверх по серпантину к ущелью Чункурчак, насладитесь тишиной заповедника и погуляете по этно-комплексу.

А в результате получите не только воспоминания на всю жизнь, но и профессиональные фотографии в подарок от гида.
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Горное ущелье

На машине мы поднимемся по петлистому серпантину на высоту 2400 метров. Забудьте обо всем и наслаждайтесь незабываемыми видами, открывающимися перед вами: сказочной красотой хвойного леса, рокотом водопада и скалистыми горными хребтами. Мы расскажем вам об истории Чункурчака, покажем места обитания диких животных и доставим в самые потаённые уголки ущелья, куда не попадают рядовые туристы.

Заповедник Чункурчак

На территории ущелья образован одноименный биосферный заповедник, призванный спасти от исчезновения редкие виды тюльпанов. Именно здесь растет прекрасный королевский тюльпан, высота которого составляет 17 сантиметров. Пришла пора расчехлять камеру на телефоне. Еще лучше — после экскурсии вы получите 10-15 обработанных фотографий в подарок от нашего гида-фотографа, сделанные на профессиональную зеркалку.

Этнокомплекс «Супара»

В рамках экскурсии мы посетим этно-комплекс «Супара», где вы сможете попробовать блюда национальной кухни и покататься на лошадях. Здесь мы расскажем о быте древних кыргызов. Вы увидите юрту, узнаете, из каких материалов ее делают и как переносят во время долгих походов. Отдельно поговорим и о национальных играх — ведь они были очень важны для подготовки будущих воинов и построения семьи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или гид-представитель нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
  • Обед и прогулка на лошадях не включены в стоимость
  • В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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