Всего полдня, проведенные в горах Кыргызстана, откроют вам незабываемую красоту этих мест и покажут глубину нашей культуры. На комфортабельной машине вы отправитесь вверх по серпантину к ущелью Чункурчак, насладитесь тишиной заповедника и погуляете по этно-комплексу. А в результате получите не только воспоминания на всю жизнь, но и профессиональные фотографии в подарок от гида.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Что вас ожидает

Горное ущелье

На машине мы поднимемся по петлистому серпантину на высоту 2400 метров. Забудьте обо всем и наслаждайтесь незабываемыми видами, открывающимися перед вами: сказочной красотой хвойного леса, рокотом водопада и скалистыми горными хребтами. Мы расскажем вам об истории Чункурчака, покажем места обитания диких животных и доставим в самые потаённые уголки ущелья, куда не попадают рядовые туристы.

Заповедник Чункурчак

На территории ущелья образован одноименный биосферный заповедник, призванный спасти от исчезновения редкие виды тюльпанов. Именно здесь растет прекрасный королевский тюльпан, высота которого составляет 17 сантиметров. Пришла пора расчехлять камеру на телефоне. Еще лучше — после экскурсии вы получите 10-15 обработанных фотографий в подарок от нашего гида-фотографа, сделанные на профессиональную зеркалку.

Этнокомплекс «Супара»

В рамках экскурсии мы посетим этно-комплекс «Супара», где вы сможете попробовать блюда национальной кухни и покататься на лошадях. Здесь мы расскажем о быте древних кыргызов. Вы увидите юрту, узнаете, из каких материалов ее делают и как переносят во время долгих походов. Отдельно поговорим и о национальных играх — ведь они были очень важны для подготовки будущих воинов и построения семьи.

Организационные детали