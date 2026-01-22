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проснулись после зимы, местами был даже снег. Поэтому основные цвета-это оттенки коричневого, серого и местами зеленоватого.

Но это моим путешественникам настроение не испортило! Они прекрасно отдохнули на экскурсии, везде побывали (на мосту были одни, спустились к водопаду, накатались на лошадях, канатке и зиплайне; вкусно наелись в Супаре).

Отдельно хочется отметить организаторов и нашего гида Евгения! ❤️ После предоплаты экскурсии появляются контакты организаторов, которым можно написать/ позвонить и задать все интересующие вопросы. Огромное спасибо Тамаре, она была со мной на связи постоянно: забронировала столик в Супаре и скинула их меню; дала советы по поводу одежды (ещё дома был выбор между более лёгким и тёплым вариантом одежды для прогулки в горах), скинула видео с канатки и зиплайне и их расценки… Вообще, очень приятно видеть, что люди заинтересованы именно в том, чтобы оказать качественные услуги и по-человечески относятся к путешественникам; стараются, чтобы у них осталось хорошее впечатление и от сервиса, и от гида, и от экскурсии! ❤️ Отдельно хочу поблагодарить Евгения, нашего гида! ❤️ Во-первых, сама экскурсия проходит на внедорожнике по горным дорогам, а это требует большого мастерства от водителя. Да и сама машина была белоснежная! 😉 Очень надёжная и закрытая! Поэтому никакие ветки по лицу не хлестали, как в открытых джипах!

ВО-вторых, Евгений прекрасно ориентируется на местности, знает хорошие локации для фото, отлично владеет теоретическим материалом! Рассказывает интересно, облалает чувством юмора. С ним было легко и приятно!

В-третьих, Евгений хорошо ладит с детьми! Сын 13 лет от него в восторге!

В-четвёртых, особая благодарность ему за то, что он дал возможность насладиться горами больше по времени… Евгений никого не подгонял, не давил! Вёл себя безупречно и доброжелательно! Сложилось ощущение, что не только человек сам получает удовольствие от своей работы, но и что на экскурсию в горы ты съездил с другом! ❤️ Огромное спасибо вам всем за прекрасно проведённое время! Если кто из друзей снова поедет в Бишкек, буду Вас советовать!



P. S. Ещё мой ребёнок впервые увидел суслика в живой природе! 😉 Немного жаль, что он не увидел раскрыты подснежников: когда они приехали на место, эти цветочки решили уже лечь спать…