5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа
- 🏞 Захватывающие виды
- 🌺 Редкие растения
- 🏇 Этнические традиции
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Горное ущелье
- Заповедник Чункурчак
- Этнокомплекс «Супара»
Описание экскурсии
Горное ущелье
На машине мы поднимемся по петлистому серпантину на высоту 2400 метров. Забудьте обо всем и наслаждайтесь незабываемыми видами, открывающимися перед вами: сказочной красотой хвойного леса, рокотом водопада и скалистыми горными хребтами. Мы расскажем вам об истории Чункурчака, покажем места обитания диких животных и доставим в самые потаённые уголки ущелья, куда не попадают рядовые туристы.
Заповедник Чункурчак
На территории ущелья образован одноименный биосферный заповедник, призванный спасти от исчезновения редкие виды тюльпанов. Именно здесь растет прекрасный королевский тюльпан, высота которого составляет 17 сантиметров. Пришла пора расчехлять камеру на телефоне.
Этнокомплекс «Супара»
На экскурсии мы посетим этно-комплекс «Супара», где вы сможете попробовать блюда национальной кухни и покататься на лошадях. Здесь мы расскажем о быте древних кыргызов. Вы увидите юрту, узнаете, из каких материалов ее делают и как переносят во время долгих походов. Отдельно поговорим и о национальных играх — ведь они были очень важны для подготовки будущих воинов и построения семьи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
- Обед и прогулка на лошадях не включены в стоимость
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
За полдня успели посмотреть несчетное количество природных красот, пощекотать нервы на подвесном мосту (это must visit, захватывающе прекрасная локация), сделать миллион фоток, вкусно поесть и узнать