1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Бишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€70 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадки и мистика памятников Бишкека: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, познакомьтесь с необычными историями памятников Бишкека
Начало: У памятника МиГу-21 на ул. Киевская
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Индивидуальная экскурсия по Бишкеку с акцентом на архитектуру и историю. Узнайте о конструктивизме, модерне и сталинском ампире
Начало: На главной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в сердце Кыргызстана: культура и история Бишкека
Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии
Начало: У памятника Бишкек Баатыру
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Познакомиться с городом в новом формате с полным погружением в его историю и душу
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина27 мая 2024Расчудесная Анна! Как мы счастливы, что именно вы провели нам экскурсию! Столько интересных фактов, историй, историй людей, всё это воспринимается
- ЕЕлена27 мая 2024Ни разу не пожалели об экскурсии. Ни думали, что в Бишкеке столько интересного. После рассказанного Анной взглянули на город и
- ААнастасия Сергеевна22 мая 2024Актан провел нам замечательную экскурсию. Маршрут был отлично составлен. Нам очень понравились фотографии из прошлого, которые Актан нам показывал у каждой достопримечательности. У Бишкека много интересных историй и красивых мест. Спасибо, что показали их с любовью к своему городу.
- ЕЕлена20 мая 2024Нам проводила архитектурно-историческую экскурсию Ксения. Интересный и насыщенный рассказ в стиле диалога. Прогулялись по самым важным местам Бишкека, погрузились в историю местности и города.
- ДДина15 мая 2024Экскурсовод Надежда знает свою тему, очень любит свою работу. Это видно. Мы задержались на целый час. Она нас дождалась. И провела экскурсию. Спасибо!!!
- РРегина6 мая 2024Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам
- ААлександра1 мая 2024Большое спасибо за прогулку по Бишкеку! Экскурсию проводила Ксения, было просто прекрасно. Интересный рассказ, професиональная подача, есть фишка экскурсрвода- отличная
- ААнна13 апреля 2024Я брала индивидуальную экскурсию с Анной, было очень интересно. Анна сама очень отзывчивая и подбирает материал, который будет под ваши интересы. Отдельное спасибо ей за ссылки на фильм и музыкальные инструменты.
- ССергей10 апреля 2024Александр-супер,интересно,познавательно. Очень хорошо провели время. 👍
- ООльга5 апреля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, было интересно и детям, и взрослым. Огромное спасибо Анне!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Пешеходные»
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