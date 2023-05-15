Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку

Архитектура — визуальная летопись города и зеркало национальных ценностей. На экскурсии по Бишкеку мы подробно остановимся на нескольких ключевых периодах в его развитии, которые сохранились в облике зданий: это 30–40-е, 40–60-е, 60–90-е и современность. Вы познакомитесь с проектами советского конструктивизма, модерна, сталинского ампира, эклектики. И отыщете в архитектурных стилях ключи к прошлому и настоящему столицы.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы поговорим об основании будущей столицы Кыргызстана как крепости Пешпек, эпохе его существования под именем Фрунзе, текущем времени. Как и во всём мире, в нашем городе каждый правитель тоже пытался создать свой неповторимый стиль, чтобы увековечить себя в истории. У кого, что и как получилось в Бишкеке — обсудим при встрече!

Ну а в фокусе внимания, как и заявлено, будет бурный 20 век. Вы познакомитесь с основными архитектурными достопримечательностями, а также откроете места, где жили знаменитые личности. Посетите несколько таинственных и даже мистических домов. Отыщете уникальные фрески и мозаики монументалистов советского периода. Исследуете центральный Бишкек, а также посетите самые красивые и загадочные дворы, о которых многие даже не догадываются.

В нашей программе:

конструктивизм — первый ресторан Бишкека, типография и главпочтамт

модерн — Национальный музей, Государственная филармония, Белый дом

сталинский ампир — Мэрия города, Министерство экономики, Дом художника, здание ж/д вокзала, Национальный банк, Конституционный Суд

а также интересные образцы эклектики

Организационные детали

Программа пешеходная, поэтому важна удобная обувь

Мы можем организовать трансфер до места встречи или обратно по запросу

Программу можно совместить с автомобильной экскурсией в ближайшие ущелья под Бишкеком

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.