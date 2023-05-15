Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку

Взглянуть на яркие эпохи в жизни города через построки 20 века
На экскурсии по Бишкеку мы подробно остановимся на нескольких ключевых периодах в его развитии, которые сохранились в облике зданий: это 30–40-е, 40–60-е, 60–90-е и современность. Вы познакомитесь с проектами советского конструктивизма, модерна, сталинского ампира, эклектики. И отыщете в архитектурных стилях ключи к прошлому и настоящему столицы.
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Описание
Что вас ожидает
Мы поговорим об основании будущей столицы Кыргызстана как крепости Пешпек, эпохе его существования под именем Фрунзе, текущем времени. Как и во всём мире, в нашем городе каждый правитель тоже пытался создать свой неповторимый стиль, чтобы увековечить себя в истории. У кого, что и как получилось в Бишкеке — обсудим при встрече!
Ну а в фокусе внимания, как и заявлено, будет бурный 20 век. Вы познакомитесь с основными архитектурными достопримечательностями, а также откроете места, где жили знаменитые личности. Посетите несколько таинственных и даже мистических домов. Отыщете уникальные фрески и мозаики монументалистов советского периода. Исследуете центральный Бишкек, а также посетите самые красивые и загадочные дворы, о которых многие даже не догадываются.
В нашей программе:
- конструктивизм — первый ресторан Бишкека, типография и главпочтамт
- модерн — Национальный музей, Государственная филармония, Белый дом
- сталинский ампир — Мэрия города, Министерство экономики, Дом художника, здание ж/д вокзала, Национальный банк, Конституционный Суд
- а также интересные образцы эклектики
Организационные детали
- Программа пешеходная, поэтому важна удобная обувь
- Мы можем организовать трансфер до места встречи или обратно по запросу
- Программу можно совместить с автомобильной экскурсией в ближайшие ущелья под Бишкеком
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на главной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.