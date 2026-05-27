Вас ждет поездка в живописные места с горами, лесами и водопадом, в ходе которой вы сможете насладиться видами и свежим горным воздухом, перезагрузиться и сделать эффектные фото. Идеальное предложение для семейного и романтического отдыха.
Описание экскурсииАламединское ущелье Удивительное место с живописными видами на горы, леса и водопад. Является одним из самых известных в Кыргызстане. Небесный мост Впечатляющий подвесной мост длиной 30 метров, который расположен в живописном ущелье Чункурчак недалеко от Бишкека. Центр отдыха «Архар» в ущелье Чункурчак Предлагает комфортный сервис и активный отдых на природе. Здесь можно насладиться чистым горным воздухом, красотой пейзажей и спокойствием, забыв о городской суете.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Небесный мост
- Аламединское ущелье
- Центр отдыха «Архар»
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер из отеля
- Транспорт (автомобиль или микроавтобус, в зависимости от размера группы).
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в парк.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
