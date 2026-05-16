Описание экскурсииУвлекательная экскурсия на весь день! Мы прогуляемся по центру столицы Кыргызстана, увидим основные достопримечательности и узнаем историю становления Бишкека. Затем посетим знаменитый природный парк Ала арча, погуляем по ущелью вдоль реки с видом на скалистые пики. Затем ущелье Чункурчак с прогулкой к панораме на водопад и возможностью пройти по" небесному мосту" над пропастью. Верхняя часть ущелья Чункурчак с панорамами. По желанию обед в этноресторане.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бишкек
- Ала арча
- Чункурчак
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$160 за экскурсию