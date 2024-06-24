Экскурсии от вашего отеля в Бишкеке

Найдено 15 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Бишкеке на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
280252 за всё до 3 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
20 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
25 отзывов
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
197 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
175 за всё до 5 чел.
Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
345311 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
58 отзывов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
179 за всё до 6 чел.
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
300 за всё до 5 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Аламединское ущелье - природное великолепие
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Суусамырская долина из Бишкека
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Суусамырская долина из Бишкека: путешествие по горам Кыргызстана
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
342 за всё до 6 чел.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
335302 за всё до 3 чел.
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Насладитесь панорамами Бишкека, прогуляйтесь по подвесному мосту, взлетите на кресельном подъемнике и посетите этно-комплекс Supara
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$184 за всё до 3 чел.
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 3 чел.
Однодневная конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Однодневное приключение: Конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
Погрузитесь в красоту ущелья Чон-Кемин на коне. Это идеальный способ насладиться природой и зарядиться новыми впечатлениями
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $320 за человека
Водопад Белогорка и минеральные источники
Индивидуальная
11 часов
Водопад Белогорка и минеральные источники
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$270 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - на водопад Белогорка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека - на водопад Белогорка
Открыть для себя невероятную природу Кыргызстана и увидеть один из самых высоких водопадов Тянь-Шаня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    24 июня 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Интересная и увлекательная экскурсия. Дмитрий (местный житель) отличный рассказчик, позитивный человек, знает интересные места. Благодаря таким гидам и влюбляешься в новую страну! Рекомендую! Еще вернемся в Киргизию за новыми впечатлениями.
  • Ж
    Жанна
    22 июня 2024
    Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
    Первая локация -sky bridge. Подъем был тяжеловат! Спуск еще хуже 😊. Но впечатлений целый вагон. Проход 500 мои. Съемка с
    читать дальше

    дрона 500 сом. Не пожалейте денег. Того стоит. Мост впечатлил. Идите спокойно. Смотрите на красоту. Мост покачивается -это добавляет адреналина. Вторая локация баша Чункурчак. Подъем наверх. 300 сом. 500 сом zip line. Был ветерок и дождь … прикольно. Особо восторга нет. Но для разнообразия и в хорошую погоду … у нас под Алматы круче база! Третья локация -supara. Отдых, ресторан. Сходите. Очень вкусно. Безнал и нал. Покачались на качелях. Вспомнили детство

  • А
    Альмира
    19 июня 2024
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Если хотите в сказку, вам в Кыргыстан. Недалеко от озера Иссык-Куль есть волшебный каньон Сказка. Побывав там, вы его точно
    читать дальше

    запомните по причудливым формам и разным цветам. По канону можно погулять, полазить, да и просто полюбоваться этим чудом. Пообедать можно с видом на голубое озеро. Спуститься к Иссык-Кулю, пройтись по берегу, освежиться. Дорога комфортная, гиду Алексею плюс сто баллов к карме))

    Если хотите в сказку, вам в Кыргыстан. Недалеко от озера Иссык-Куль есть волшебный каньон Сказка. ПобывавЕсли хотите в сказку, вам в Кыргыстан. Недалеко от озера Иссык-Куль есть волшебный каньон Сказка. ПобывавЕсли хотите в сказку, вам в Кыргыстан. Недалеко от озера Иссык-Куль есть волшебный каньон Сказка. ПобывавЕсли хотите в сказку, вам в Кыргыстан. Недалеко от озера Иссык-Куль есть волшебный каньон Сказка. Побывав
  • Y
    Yury
    17 июня 2024
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Добрый день! Да, мы были на экскурсии в Тянь-Шанские горы. Остались очень довольны и впечатлены. Гиду Таланту из местной команды огромный респект. Так держать! Юрий и Татьяна.
  • Ю
    Юлия
    15 июня 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Прекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. Внимательный гид Айбек. Очень рекомендую и взрослым и детям!
    Прекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. ВнимательныйПрекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. ВнимательныйПрекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. ВнимательныйПрекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. ВнимательныйПрекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. ВнимательныйПрекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. Внимательный
  • О
    Ольга
    8 июня 2024
    Гранд-Каньон в миниатюре
    Самый чудесный и заботливый гид Талант, который обеспечил, чтобы было очень интересно, увлекательно. Он чутко позаботился, чтобы было комфортно. И
    читать дальше

    т. к. экскурсия была индивидуальная, то гибкость Таланта, его способность чувствовать клиента еще до того, как клиент озвучил пожелание - выше всяких ожиданий! И каньон Конорчек - тоже волшебный.

  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
    читать дальше

    что дорога к ним и сама точка назначения были топ! Озеро красивое, можно даже купаться, если ехать в сезон. Люди местные очень душевный народ. В солнечную погоду рекомендую головной убор и ветровку/толстовку - ветер в каньонах неслабый. Гид Александр помимо знающего профессионала оказался просто хорошим человеком и собеседником. Атмосфера была расслабленная, без напрягов. Во время дороги были как и интересные рассказы, так и спокойная поездка с музыкой домой, когда немного хотелось спать после прогулок. По желанию, может остановиться, если заметили хороший кадр. Одним словом, комфорт. Дополнительно заезжали попробовать местную кухню: перед каньонами заехали перекусить в кафе каттаму, а после озера иссыккульскую форель - кайф! Рекомендую брать на покушать около 2000 сом на двоих. В общем, экскурсию рекомендуем!

    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будутСпасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут
  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
    читать дальше

    Тур был подарком на День рождения! И хочется сказать огромное спасибо нашему прекрасному гиду Артёму, который наполнил этот подарок вау эффектом и незабываемыми эмоциями! Мы посетили удивительные места нашей планеты, смогли прикоснуться к солнцу и величию гор! Прекрасный сервис, чистый и комфортный автомобиль, внимательный и заботливый гид, что ещё может быть лучше, чтобы ощутить дыхание природы, почувствовать тишину, спокойствие и умиротворение! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

    Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но какКыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но какКыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но какКыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но какКыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но какКыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но какКыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но какКыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но какКыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но какКыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как
  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Отличная и очень увлекательная поездка с шикарными горными пейзажами и берегом озера Иссык-Куль. Спасибо большое гиду Александру за прекрасное путешествие и внимание к нам))) Экскурсией остались очень довольны, время провели просто супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  2. 2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
  3. Гранд-Каньон в миниатюре
  4. Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
  5. Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "От вашего отеля" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 160 до 520 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 171 ⭐ отзыв, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам