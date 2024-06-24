1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
280€252 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€197 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€175 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
345€311 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€179 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Аламединское ущелье - природное великолепие
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Суусамырская долина из Бишкека: путешествие по горам Кыргызстана
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€342 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
335€302 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Насладитесь панорамами Бишкека, прогуляйтесь по подвесному мосту, взлетите на кресельном подъемнике и посетите этно-комплекс Supara
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$184 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Однодневное приключение: Конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
Погрузитесь в красоту ущелья Чон-Кемин на коне. Это идеальный способ насладиться природой и зарядиться новыми впечатлениями
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $320 за человека
Индивидуальная
11 часов
Водопад Белогорка и минеральные источники
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека - на водопад Белогорка
Открыть для себя невероятную природу Кыргызстана и увидеть один из самых высоких водопадов Тянь-Шаня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей24 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Дмитрий (местный житель) отличный рассказчик, позитивный человек, знает интересные места. Благодаря таким гидам и влюбляешься в новую страну! Рекомендую! Еще вернемся в Киргизию за новыми впечатлениями.
- ЖЖанна22 июня 2024Первая локация -sky bridge. Подъем был тяжеловат! Спуск еще хуже 😊. Но впечатлений целый вагон. Проход 500 мои. Съемка с
- ААльмира19 июня 2024Если хотите в сказку, вам в Кыргыстан. Недалеко от озера Иссык-Куль есть волшебный каньон Сказка. Побывав там, вы его точно
- YYury17 июня 2024Добрый день! Да, мы были на экскурсии в Тянь-Шанские горы. Остались очень довольны и впечатлены. Гиду Таланту из местной команды огромный респект. Так держать! Юрий и Татьяна.
- ЮЮлия15 июня 2024Прекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. Внимательный гид Айбек. Очень рекомендую и взрослым и детям!
- ООльга8 июня 2024Самый чудесный и заботливый гид Талант, который обеспечил, чтобы было очень интересно, увлекательно. Он чутко позаботился, чтобы было комфортно. И
- ВВладислав4 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
- ККристина27 мая 2024Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
- ТТамара24 мая 2024Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
- ДДенис23 мая 2024Отличная и очень увлекательная поездка с шикарными горными пейзажами и берегом озера Иссык-Куль. Спасибо большое гиду Александру за прекрасное путешествие и внимание к нам))) Экскурсией остались очень довольны, время провели просто супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «От вашего отеля»
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