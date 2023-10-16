Открыть для себя заповедные места в окружении горных вершин
Готовы отправиться в путешествие по живописным окрестностям Бишкека? За один день вы посетите национальный парк Ала-Арча и два ущелья: Аламединское и Чункурчак. Оцените величие местных гор, вдохнёте ароматы хвойного леса или лугового разнотравья. А мы поделимся фактами о культуре, быте и природном наследии Кыргызстана.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наше путешествие пройдёт на подготовленном джипе и продлится около 10 часов. За это время вы посетите три совершенно разные локации с невероятными пейзажами. А мы сопроводим поездку рассказами о традициях и культуре Кыргызстана, его горных районах, а также флоре и фауне тех мест.
- Национальный парк Ала-Арча. Здесь начнётся насыщенная программа нашего джип-тура. Вы увидите, как в долине горной реки самой природой собрана коллекция ландшафтов изумительной красоты. Всевозможные скальные образования, богатейшая флора и фауна превратили этот живописнейший район в признанный символ Кыргызского хребта.
- Ущелье Чункурчак. Одно из самых живописных ущелий страны, которое поразит вас своей красотой. Оно раскинулось на высоте 2400 м и неизменно запоминается путешественникам роскошным миксом белоснежных горных пиков, альпийских лугов и хвойных лесов.
- Аламединское ущелье. Здесь вас ждут разнообразные деревья и кустарники, а также потрясающие панорамы горных вершин. В ущелье обитают сотни животных и птиц. Летом на зеленых лугах пасутся лошади и овцы, которых пригоняют пастухи. Также здесь растут десятки лекарственных растений, которые принято собирать, высушивать и добавлять в чай.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
- Обед не входит в стоимость экскурсии. На выбор есть два варианта: по желанию можете взять перекус с собой или заедем в этно-комплекс Супара (национальная, европейская и вегетарианская кухни)
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк Ала-Арча — 700 сомов за машину
- Можем забронировать для вас конную прогулку по ущелью. Стоимость конной прогулки за час 1000 сомов с человека + ещё 1000 сомов, если нужен инструктор
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваша команда гидов в Бишкеке
Здравствуйте! Я профессиональный гид и менеджер по туризму. Своей любовью к культуре, быту и традициям Кыргызстана я готова поделиться с вами на экскурсиях по нашей прекрасной стране. Работаю в команде профессионалов, которые любят свою страну и хотят, чтобы каждый гость мог увидеть Кыргызстан таким, какой он есть на самом деле — с прекрасной природой, гостеприимными людьми и уникальной культурой.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Парк Ала-Арча
Популярные места
Горы
Парки
Национальные парки
Похожие туры из Бишкека
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
17 окт
18 окт
19 окт
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Погулять по горным склонам и оценить удивительные пейзажи Кыргызстана
по договоренности
Сегодня
Завтра
17 окт
18 окт
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Пройтись над ущельем и прикоснуться к первозданной природе горного национального парка
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
140€126 за всё до 3 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду