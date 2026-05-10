Готовы отправиться в путешествие по живописным окрестностям Бишкека? За один день вы посетите национальный парк Ала-Арча и два ущелья: Аламединское и Чункурчак. Оцените величие местных гор, вдохнёте ароматы хвойного леса или лугового разнотравья. А мы поделимся фактами о культуре, быте и природном наследии Кыргызстана.
Описание экскурсии
Наше путешествие пройдёт на подготовленном джипе и продлится около 10 часов. За это время вы посетите три совершенно разные локации с невероятными пейзажами. А мы сопроводим поездку рассказами о традициях и культуре Кыргызстана, его горных районах, а также флоре и фауне тех мест.
- Национальный парк Ала-Арча. Здесь начнётся насыщенная программа нашего джип-путешествия. Вы увидите, как в долине горной реки самой природой собрана коллекция ландшафтов изумительной красоты. Всевозможные скальные образования, богатейшая флора и фауна превратили этот живописнейший район в признанный символ Кыргызского хребта.
- Ущелье Чункурчак. Одно из самых живописных ущелий страны, которое поразит вас своей красотой. Оно раскинулось на высоте 2400 м и неизменно запоминается путешественникам роскошным миксом белоснежных горных пиков, альпийских лугов и хвойных лесов.
- Аламединское ущелье. Здесь вас ждут разнообразные деревья и кустарники, а также потрясающие панорамы горных вершин. В ущелье обитают сотни животных и птиц. Летом на зеленых лугах пасутся лошади и овцы, которых пригоняют пастухи. Также здесь растут десятки лекарственных растений, которые принято собирать, высушивать и добавлять в чай.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включён в стоимость
- Обед не входит в стоимость экскурсии. На выбор есть два варианта: по желанию можете взять перекус с собой или заедем в этно-комплекс Супара (национальная, европейская и вегетарианская кухни)
- Дополнительно оплачивается вход в национальный парк: взрослые — 200 сом с чел., для детей до 7 лет вход бесплатный, от 7 до 14 лет — 150 сом
- По желанию мы забронируем для вас конную прогулку по ущелью — 1500 сом за чел. за 1 час. Доплата за услуги инструктора — 1500 сом
- В любой день кроме понедельника по желанию можно посетить термальный источник «Тёплые ключи» (с крытым бассейном) 350 сом с человека. Возьмите с собой купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 89 туристов
Здравствуйте! Я профессиональный гид и менеджер по туризму. Своей любовью к культуре, быту и традициям Кыргызстана я готова поделиться с вами на экскурсиях по нашей прекрасной стране. Работаю в команде профессионалов, которые любят свою страну и хотят, чтобы каждый гость мог увидеть Кыргызстан таким, какой он есть на самом деле — с прекрасной природой, гостеприимными людьми и уникальной культурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Юрия за прекрасную экскурсию. Посетили красивые места- маковые поля, парк Ала-Арча и ущелье Чункурчак. Погуляли по подвесномумосту. Сделали массу прекрасных фотографий. Обедали в этно-ресторане Супару. Полный восторг - все
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А
Все отлично! Большое спасибо Юрию!
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И
Прекрасная комфортная поездка, замечательно спланированная гидом- Юрием. Необычайной красоты локации, солнечная теплая погода и прекрасный собеседник, что может быть лучше?!)) Очень признательна Юрию за отлично проведенный день. Однозначно всем рекомендую побывать и в национальном парке, и в ущельях. Впечатлений и эмоций хватит надолго!
Тамара
Ответ организатора:
Спасибо, что оценили наши маршруты. Мы очень стараемся показать самые живописные места, чтобы каждый поворот дороги дарил новые впечатления.
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В
Съездили вдвоем + гид Евгений. Получили множество положительных эмоций и гору впечатлений. Несколько сотен фотографий и видео из разных локаций. Комфортный автомобиль, безопасное вождение, всесторонняя забота и индивидуальный подход.
Погуляли по
Погуляли по
+2
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Марина быстро подтвердила заказ и подробно рассказала организационные моменты, как подготовиться к экскурсии Гидом был Евгений. Очень интересно рассказывал и по теме экскурсии, и отвечал на вопросы, которые к ней
+2
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О
Брали индивидуальную экскурсию с мужем, гид Юрий. Организация замечательная, забрали из отеля во время. Комфортабельный автомобиль, экскурсия исключительно по вашим пожеланиям, в спокойном темпе, нет лимитов по времени, на каждой локации столько, сколько сами захотите. Юрий очень хороший гид и замечательный фотограф, благодаря ему с экскурсии остались чудесные фото и только положительные эмоции.
+2
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