Это шанс посетить сразу за один день все самые красивые достопримечательности вблизи города Бишкек.



Весь маршрут тура объединяет в себе самые популярные достопримечательности, и что самое важное, доступные в любое время года! И при этом все они расположены недалеко от города.

Описание экскурсии Национальный горный парк Ала-Арча Это первая цель нашего однодневного путешествия в мир потрясающих горных пейзажей. Он расположен на высоте 2100 метров над уровнем моря. На его территории есть оборудованные асфальтированные дорожки для прогулок, беседки для чаепития, лавочки, детские площадки и даже мобильная кофейня со свежим ароматным кофе. Мы с вами совершим легкую прогулку (1-2 часа) по оборудованной части парка до центральной зоны, откуда открывается завораживающий вид на ущелье и появляются великолепные горные виды для фотосессии. Если такой прогулки вам мало и вы решите получить еще «дозу» неимоверной красоты, то мы продолжим с вами путь дальше, по одному из несложных треккинговых маршрутов вдоль реки в долину ущелья Ала-Арча за еще более впечатляющими видами. Отдельно стоит отметить местных обитателей парка, которые за длительное время своего существования в симбиозе с туристами и гостями парка стали практически ручными. Это местная разновидность синичек и белочки необыкновенной пушистости и приветливости. Всех этих обитателей, при встрече, а она очень вероятна в межсезонье и в зимний период, можно без проблем покормить с руки, получив при этом потрясающие совместные снимки. Специальный корм для белочек и птичек всегда с собой и бесплатно у всех гидов нашей команды! Завершив прогулку по парку, и немного передохнув за ароматным горным чаем с печеньками, который тоже у нас всегда с собой в путешествиях, мы направимся через объездную живописную дорогу к ущелью Чункурчак. Именно там расположен биосферный заповедник. Эта дорога будет достойна отдельных остановок на небольшие фотосессии. Подвесной парящий мост «Sky Bridge» Парящий мост, это относительно новый «аттракцион», который приходится по душе абсолютно всем кто хоть раз прошелся по нему. На это будет не так просто решиться, ведь глубина ущелья под ним более 80 метров, а сам мост выполнен из узкой дощатой тропинки, окаймленной защитными барьерами из сетки. Но не стоит волноваться, конструкция на 110% безопасна и падение с данного моста исключено. Однако выброс адреналина и позитивных эмоций вас ожидает точно. База Чункурчак После прогулки по мосту отправимся по извилистому и красивому горному перевалу выше в горы до базы Чункурчак, на высоту 2100 метров над уровнем моря. При низкой облачности база находится даже выше уровня облаков! Там сделаем великолепные снимки открывающихся видов и окружающих горных пейзажей вершин Тянь-Шаньской горной системы. Так же можем совершить подъем на экскурсионной «канатке». Этнокомплекс «Supara» Завершим наш тур посещением легендарного этнокомплекса «Supara», одного из самых известных и популярных в Кыргызстане. В комплексе вы прокатитесь на лошадях, прогуляетесь по парку на территории и отведаете местные блюда в ресторане.

