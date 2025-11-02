Начните своё путешествие по Кыргызстану сразу с горного вдохновения.
Встреча в аэропорту, трансфер на экологичном авто и прогулка по живописному ущелью Ала-Арча подарят первые незабываемые впечатления. Горные реки, альпийские луга и панорамы до 2500 м — лучший старт для знакомства со страной.
Описание экскурсииС первых минут — в горы Экскурсия «Из аэропорта сразу в сердце Тянь-Шаня» — это идеальный способ начать ваше путешествие по Кыргызстану. Я встречу вас прямо в аэропорту и на комфортном электрическом авто отправимся в удивительное ущелье Ала-Арча, где вас ждут первые панорамные виды гор. Живописное ущелье Ала-Арча Прогулка среди горных рек, альпийских лугов и вершин до 2500 м. подарит ощущение свободы и вдохновения. По пути я расскажу о стране, её культуре и поделюсь полезными лайфхаками для вашего путешествия. Отдых и первые впечатления После прогулки вы сможете устроить небольшой пикник у реки или просто расслабиться среди горных пейзажей. В завершение вас ждёт комфортное возвращение в отель — с багажом новых эмоций и ярким началом знакомства с Кыргызстаном.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Предгорья Тянь-Шаня
- Национальный парку Ала-Арча
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Манас»
Завершение: Ваш отель в Бишкеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
2 ноя 2025
Добрый день, хочется поделиться своими впечатлениями об экскурсиях с Азимом.
V
Veronika
23 сен 2025
Большое спасибо Азиму за насыщенный день. Встретил в аэропорту, провёл обзорную экскурсию по Бишкеку, осмотрели основные достопримечательности окрестностей Бишкека и доставил до отеля. Очень отзывчивый и доброжелательный человек. Рекомендую!!! С уважением, Вероника.
О
Ольга
21 сен 2025
Экскурсия оставила после себя очень хорошее и незабываемое впечатление. Вершины гор, воздух, горные реки, панорамы и даже глыбы камней — всё это поразило своей яркостью, красотой и свежестью в жаркий
Т
Татьяна
18 сен 2025
Азим встретил нас в аэропорту на комфортабельном электромобиле, и с этого момента началось наше путешествие по Кыргызстану.
