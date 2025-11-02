Мои заказы

Из аэропорта в сердце Тянь-Шаня: ущелье Ала-Арча и горные пейзажи

Начните своё путешествие по Кыргызстану сразу с горного вдохновения.

Встреча в аэропорту, трансфер на экологичном авто и прогулка по живописному ущелью Ала-Арча подарят первые незабываемые впечатления. Горные реки, альпийские луга и панорамы до 2500 м — лучший старт для знакомства со страной.
Описание экскурсии

С первых минут — в горы Экскурсия «Из аэропорта сразу в сердце Тянь-Шаня» — это идеальный способ начать ваше путешествие по Кыргызстану. Я встречу вас прямо в аэропорту и на комфортном электрическом авто отправимся в удивительное ущелье Ала-Арча, где вас ждут первые панорамные виды гор. Живописное ущелье Ала-Арча Прогулка среди горных рек, альпийских лугов и вершин до 2500 м. подарит ощущение свободы и вдохновения. По пути я расскажу о стране, её культуре и поделюсь полезными лайфхаками для вашего путешествия. Отдых и первые впечатления После прогулки вы сможете устроить небольшой пикник у реки или просто расслабиться среди горных пейзажей. В завершение вас ждёт комфортное возвращение в отель — с багажом новых эмоций и ярким началом знакомства с Кыргызстаном.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Предгорья Тянь-Шаня
  • Национальный парку Ала-Арча
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Манас»
Завершение: Ваш отель в Бишкеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

A
Anastasia
2 ноя 2025
Добрый день, хочется поделиться своими впечатлениями об экскурсиях с Азимом.
Низкий поклон и бесконечные слова благодарности нашему гиду - профессионал своего дела, очень вежливый, квалифицированный гид, знающий все все все. Для
тех, кто сомневается - не сомневайтесь, вы будете в самых надежных руках с самым лучшим гидом! Рекомендую - 100% комфорт, все продумали за вас!
Экскурсию бронировала за пару дней до прилета, Азим сразу связался с нами и дал все необходимые рекомендации и советы о предстоящем нашем путешествии.
Подробнее об экскурсии: в Киргизию прилетели с сыном отдохнуть, прилетели в 7 утра, в 8:30 как было запланировано Азим встретил нас в аэропорту на комфортном электроавто. Начали день со вкусного завтрака, затем поехали смотреть красоты близ Бишкека в парк Ала Арча. Очень красиво. Очень интересно было слушать все истории, настолько все было здорово, что даже не передать словами! Программа могла бы быть расширенная, но мы очень устали после перелета и после насыщенной прогулки по парку к вечеру Азим нас привез в отель.
После забронировали с ним еще тур на 3 дня вокруг озера Иссык-Куль, посетили невероятные места, влюбились в культуру и красоты Кыргызстана.
Хочется выразить огромную благодарность за заботу, за насыщенную программу, спасибо за всё, это было круто, всё прошло на самом высшем уровне! Если вернемся - будем обращаться только к Вам

V
Veronika
23 сен 2025
Большое спасибо Азиму за насыщенный день. Встретил в аэропорту, провёл обзорную экскурсию по Бишкеку, осмотрели основные достопримечательности окрестностей Бишкека и доставил до отеля. Очень отзывчивый и доброжелательный человек. Рекомендую!!! С уважением, Вероника.
О
Ольга
21 сен 2025
Экскурсия оставила после себя очень хорошее и незабываемое впечатление. Вершины гор, воздух, горные реки, панорамы и даже глыбы камней — всё это поразило своей яркостью, красотой и свежестью в жаркий
день. Всему этому природному великолепию сопутствовал и дополнял интереснейший рассказ гида Азима о местности, о горах Тянь-Шань, об истории народов, населявших эту территорию с древности и по настоящее время, о жизни страны Кыргызстан сегодня, о культуре кыргызов и национальных традициях. В общем, экскурсия насыщенная, интересная, познавательная.
Спасибо Азиму за пунктуальность, хорошую организацию, профессионализм, компетентность, манеру общения, умение донести информацию и ответить на все мои многочисленные вопросы, а так же благодарю за старательность и проявление должного внимания.

Т
Татьяна
18 сен 2025
Азим встретил нас в аэропорту на комфортабельном электромобиле, и с этого момента началось наше путешествие по Кыргызстану.
С Азимом мы провели три незабываемых дня. Побывали в горных ущельях, искупались в озере
Иссык-Куль, отдохнули в термальных источниках, познакомились с бытом кочевников, отведали форель на мангале.
Азим отличный рассказчик, хорошо знающий историю своей страны, он ответил на все наши вопросы, показал самые живописные места, помог выбрать локации и сделать классные снимки.
Особенно хочется выразить Азиму благодарность за внимательность, душевность и за помощь во всех наших бытовых вопросах.
Рядом с ним было легко и спокойно.
Такого надежного гида мы можем смело рекомендовать.

