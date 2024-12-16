2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Тур "Открой гармонию внутри: ретрит"Тишина " в сердце Кыргызстана"
Начало: Г. Бишкек Аэропорт Манас
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
$1800 за человека
2 часа
Индивидуальная
Первозданный Кыргызстан: ТОП-10 мест. Всё включено
Начало: Аэропорт Бишкек
Расписание: Тур проводится каждую неделю. Начало - в субботу, в аэропорту г. Бишкек. Продолжительность: 8 дней
14 дек в 17:00
21 дек в 17:00
$1200 за человека
8 часов
Индивидуальная
Частичка Кыргызстана за пять дней
Начало: Г. Бишкек, Аэропорт Манас
Расписание: в летний период каждую неделю в 07:00
10 янв в 08:00
20 янв в 08:00
$700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Из аэропорта»
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