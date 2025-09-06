Мои заказы

Ущелья

Найдено 28 экскурсий в категории «Ущелья» в Бишкеке на русском языке, цены от €90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть для себя заповедные места в окружении горных вершин
«В ущелье обитают сотни животных и птиц»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
На машине
4 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Полдня в горах Кыргызстана подарят незабываемые впечатления. Ущелье Чункурчак и этно-комплекс ждут вас с открытыми объятиями
«Мы расскажем вам об истории Чункурчака, покажем места обитания диких животных и доставим в самые потаённые уголки ущелья, куда не попадают рядовые туристы»
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
€129 за всё до 4 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
На машине
Конные прогулки
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«Всего в часе езды от Бишкека находится красивейшее Аламединское ущелье»
Завтра в 08:30
16 дек в 08:30
€182 за всё до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
На машине
10 часов
243 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
«Ущелье Чункурчак — расположенное на высоте 2400 метров, оно запомнится вам необычным сочетанием заснеженных горных вершин, альпийских лугов, хвойных лесов и красноватого грунта»
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
На машине
13 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
«Сразу после трапезы мы отправимся в миниатюрное ущелье на Южном берегу Иссык-Куля»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€670 за всё до 4 чел.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
На машине
Конные прогулки
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
«Кегетинское ущелье и термальные источники»
29 дек в 07:00
15 мая в 07:00
€232 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
На машине
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
«Расположенное на высоте 1800-2000 метров, Аламединское ущелье запомнится вам пасторальными пейзажами, кристально чистым воздухом, хвойными лесами и березовыми рощами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приглашаем в увлекательное путешествие к башне Бурана и в ущелье Туюк. Восхититесь историей и природой Кыргызстана за один день
«Мы посетим живописное широкое ущелье с невысокими склонами, густо поросшими кустарниками и вечнозелеными тянь-шаньскими елями»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
«Сначала мы совершим прогулку по оборудованной части парка до центральной зоны, где открывается захватывающий вид на ущелье»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€135 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
На машине
10 часов
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
«Ущелье Аламедин — помимо живописной природы, ущелье знаменито своими термальными радоновыми водами и оздоровительным комплексом»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€185 за всё до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
«Ущелье Кегеты — часть горной системы Киргизского хребта»
Завтра в 07:30
16 дек в 07:30
€206 за всё до 4 чел.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Почувствуйте красоту кыргызского гостеприимства в этно-комплексе «Супара Чункурчак». Вас ждут горы, юрты и незабываемые впечатления
«Насладитесь чарующими горными пейзажами в одном из любимых мест отдыха местных жителей в ущелье Чункурчак»
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Насладитесь уникальной природой Кыргызстана без утомительных походов. Комфортная поездка с панорамными видами и ароматным кофе на высоте
«В 70 км от Бишкека расположено ущелье Оруу-Сай»
19 дек в 11:30
20 дек в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
Небесный мост, Аламединское ущелье и центр отдыха Архар
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: По договоренности
«Небесный мост и Аламединском ущелье — удивительное место с живописными видами на горы, леса и водопад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 8 чел.
3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
На машине
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир горных вершин, альпийских лугов и горячих источников. Откройте для себя удивительные пейзажи и насладитесь уникальной природой
«Это ущелье издавна известно своими целебными горячими источниками»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€175 за всё до 4 чел.
Горячие источники в Аламединском ущелье
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: По договоренности
«Откройте для себя чудеса природы Кыргызстана с нашим однодневным туром к горячим источникам в Аламединском ущелье, известным как «Теплые Ключи»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 5 чел.
Иссык-Куль за день: ущелья, древние рисунки и горячие источники
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная возможность увидеть красоту Иссык-Куля за один день: ущелья, петроглифы и горячие источники ждут вас
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
«Григорьевское ущелье Ущелье, известное своей дикой красотой и хвойными лесами, расположено на высоте около 2200 метров над уровнем моря»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
$340 за всё до 5 чел.
Из аэропорта в сердце Тянь-Шаня: ущелье Ала-Арча и горные пейзажи
6 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Аэропорт «Манас»
«Я встречу вас прямо в аэропорту и на комфортном электрическом авто отправимся в удивительное ущелье Ала-Арча, где вас ждут первые панорамные виды гор»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$99.90$111 за всё до 4 чел.
Живописное Аламединское ущелье
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договоренности
«Вы сможете насладиться прогулкой по ущелью, насмотреться на потрясающие виды и сделать великолепные фотографии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Ала-Арча и Аламединское ущелье: однодневное приключение в Кыргызстане
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: По договоренности
«Затем наш тур продолжится в ущелье Аламедин»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 8 чел.
Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья Чункурчак
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: По договоренности
«После перерыва мы поедем в ущелье Чункурчак, где увидим подвесной мост по которому можно пройтись и увидеть Голубиный водопад»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$260 за всё до 2 чел.
Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договоренности
«Природное великолепие Кегетинского ущелья»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Начало: По договоренности
«Лучшее место для семейного отдыха Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 9 утра, далее нас ждет часовая поездка на микроавтобусе до курорта «Супара Чункурчак», расположенного в ущелье»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$233 за всё до 15 чел.
Горная симфония Кыргызстана
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Центр отдыха «Архар», ущелье Чункурчак, Небесный мост и Аламединское ущелье - из Бишкека
«Как сформировались ущелья Чункурчак и Аламедин и как появился Небесный мост»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приглашаем на незабываемое путешествие по ущелью Шамси, где вас ждут впечатляющие горные виды и встречи с дикой природой
«Дорога из Бишкека до ущелья займёт около 2 часов»
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
€206 за всё до 4 чел.
Легенды и красоты ущелья Ала-Арча
Пешая
6 часов
Групповая
Отправиться в дружеское путешествие по национальному парку
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€130 за человека
Небесный мост в ущелье Чункурчак
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
«Вы пройдёте от одного края ущелья Чункурчак к другому по изящной, гармонично вписанной пейзаж конструкции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 сентября 2025
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Дата посещения: 7 августа 2025
    Очень понравилась выбранная экскурсия!
    До нее очень подробно все рассказала менеджер Тамара, очень детально, помогала с любыми вопросами! Брала экскурсию
    читать дальше

    для мужа. Забрать машина приехала вовремя в 09.00 без опозданий, машина новая и комфортная. Экскурсия проходила по самым красивым местам, обо всем рассказывали очень увлекательно и подробно. Горы красивые! После экскурсии прислали видео (снимали с дрона, очень красиво)!
    Хочу сказать спасибо всем за организацию такой экскурсии на самом высоком уровне!

  • В
    Вита
    22 августа 2025
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Дата посещения: 19 августа 2025
    Ездили с гидом Юрием на однодневную экскурсию, посетили парк Ала-Арча и несколько горных ущелий. Нам все очень понравилось, день был очень насыщенный, мы узнали много интересного, Юрий отличный гид, рекомендуем эту экскурсию всем!
  • О
    Оксана
    28 июля 2025
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Дата посещения: 28 июля 2025
    Отличный день проведенный в Кыргызстане. Юрий топ.Всем рекомендую,лучше гида не найдете.
  • S
    Svetlana
    9 декабря 2025
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Замечательное путешествие в зимнюю сказку. Поехали на экскурсию 8 декабря, когда в горах пошёл первый снег, все вершины были белыми,
    читать дальше

    под ногами хрустальный снег, погода была чудесная.
    Гид Евгений принес с собой орешки, чтобы покормить в парке белочек и птичек.
    Рассказывал много всего интересного про культуру и историю Кыргызтана, был пунктуален и вежлив.
    Чувствовали себя не на экскурсии, а как в поездке с другом, к которому вы приехали в гости. Всем очень сильно рекомендуем!

    Замечательное путешествие в зимнюю сказку. Поехали на экскурсию 8 декабря, когда в горах пошёл первый снег, все вершины были белыми,
  • Е
    Екатерина
    27 ноября 2025
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Большое спасибо Юрию и его команде! Отличный маршрут и прекрасная организация. Отдельное спасибо за гибкость - у меня случились непредвиденные
    читать дальше

    обстоятельства, задержавшие выезд на тур, и Юрий не только отнесся в полным пониманием, но и пытался помочь в решении проблемы. Спасибо за подарки - мыло чудесное:)

    Большое спасибо Юрию и его команде! Отличный маршрут и прекрасная организация. Отдельное спасибо за гибкость -
  • Ю
    Юлия
    16 ноября 2025
    Небесный мост в ущелье Чункурчак
    Вчера посетила потрясающее место недалеко от Бишкека - ущелье Чункурчак и подвесной мост! Незабываемые виды гор и пейзажей! Также, хочу
    читать дальше

    отметить гида Камчыбека! Интереснейшие рассказы от истинного местного жителя, кто хорошо знает и любит свою страну! Поездка прошла на раскошном новом внедорожнике. По дороге заезжали в интересные места, известные только нашему гиду, которых нет в программе и после экскурсии гид угостил очень вкусным кофе. В общем, поездку однозначно рекомендую всем, можно с детками, на мосту не так уж и страшно и, конечно, безопасно.

  • П
    Полина
    13 ноября 2025
    Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
    Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень понравилось шоу с беркутами
    читать дальше

    и собаками, классно вообще, что включили помимо просто посещений мест такой вот интерактив. Попросила Константина немного изменить программу, чтобы добавить парк с петроглифами - он пошел нам навстречу, за что ему спасибо. И в мелочах тоже был заинтересован в том, чтобы мы все сделали, что хотели, посмотрели и т. д. Очень тактичный и дружелюбный человек. Нам не очень повезло - выпал первый снег, и в горах уже всё было бело, хотелось увидеть зеленый Тянь-Шань, но мы сами поехали так поздно)

    Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень
  • М
    Маргарита
    12 ноября 2025
    3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
    Очень впечатлила эта экскурсия! Шикарные, потрясающие виды, интересный маршрут, приятное общение, вкусный обед.
    Было комфортно, интересно и очень красиво! Спасибо ещё раз Артёму!
    Очень впечатлила эта экскурсия! Шикарные, потрясающие виды, интересный маршрут, приятное общение, вкусный обед
  • А
    Анна
    6 ноября 2025
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Юрий - отличный гид, проводник, водитель. Чёткий, спокойный, эрудированный, деликатный, доброжелательный к людям и миру, влюбленный в страну, с ним
    читать дальше

    было интересно, легко и комфортно.
    Мы заказывали три полнодневные экскурсии (парк Ала-Арча, северный берег Иссык-Куля и Кок-Мойнок, каждая с адаптацией под наши пожелания).
    При составлении маршрута и в целом с подготовкой к путешествию очень помогла Тамара (подсказки по одежде, обедам и пр.), да и потом всё время была на связи.
    Три дня и каждый поворот дороги или тропы были неповторимы, уникальны и прекрасны.
    Увезли с собой красоту в глазах и на фото. Спасибо!!!

  • К
    Котова
    4 ноября 2025
    Ала-Арча и Аламединское ущелье: однодневное приключение в Кыргызстане
    Все хорошо, все понравилось, спасибо большое
  • A
    Anastasia
    2 ноября 2025
    Из аэропорта в сердце Тянь-Шаня: ущелье Ала-Арча и горные пейзажи
    Добрый день, хочется поделиться своими впечатлениями об экскурсиях с Азимом.
    Низкий поклон и бесконечные слова благодарности нашему гиду - профессионал своего
    читать дальше

    дела, очень вежливый, квалифицированный гид, знающий все все все. Для тех, кто сомневается - не сомневайтесь, вы будете в самых надежных руках с самым лучшим гидом! Рекомендую - 100% комфорт, все продумали за вас!
    Экскурсию бронировала за пару дней до прилета, Азим сразу связался с нами и дал все необходимые рекомендации и советы о предстоящем нашем путешествии.
    Подробнее об экскурсии: в Киргизию прилетели с сыном отдохнуть, прилетели в 7 утра, в 8:30 как было запланировано Азим встретил нас в аэропорту на комфортном электроавто. Начали день со вкусного завтрака, затем поехали смотреть красоты близ Бишкека в парк Ала Арча. Очень красиво. Очень интересно было слушать все истории, настолько все было здорово, что даже не передать словами! Программа могла бы быть расширенная, но мы очень устали после перелета и после насыщенной прогулки по парку к вечеру Азим нас привез в отель.
    После забронировали с ним еще тур на 3 дня вокруг озера Иссык-Куль, посетили невероятные места, влюбились в культуру и красоты Кыргызстана.
    Хочется выразить огромную благодарность за заботу, за насыщенную программу, спасибо за всё, это было круто, всё прошло на самом высшем уровне! Если вернемся - будем обращаться только к Вам

  • О
    Ольга
    31 октября 2025
    3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
    Артём подарил огромное количество эмоций! Природа Кыргызстана великолепна, но показать её с таких завораживающих ракурсов нужно уметь! Всем советую, гид подстроится под ваши запросы и в его авто вы будете в самых экстремальных локациях чувствовать себя в безопасности.
    Артём подарил огромное количество эмоций! Природа Кыргызстана великолепна, но показать её с таких завораживающих ракурсов нужно
  • А
    Анна
    31 октября 2025
    Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
    За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея Пржевальского, очень интересное место) Спасибо Константину за замечательный тур!
    За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея
  • Е
    Елена
    30 октября 2025
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Получила огромный заряд позитива и хорошего настроения от экскурсии. Посмотрели очень красивые места, сделали отличные фото на память, замечательно пообщались
    читать дальше

    и провели время. Юрий знает много фактов о регионе, очень интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Несмотря на погоду, путешествие было комфортным и запоминающимся. Полностью выполнили программу, которую, кстати, могут скорректировать под ваши пожелания. Я очень довольна экскурсией и рекомендую всем!

  • E
    ELENA
    26 октября 2025
    Небесный мост в ущелье Чункурчак
    Очень красиво и интересно, увидела голубинный водопад, правда осенью он не такой мощный, но все же. Подвесной мост, отдельное впечатление + доза адреналина 😉
    Гид Акыл, спасибо ему большое, чувствоваламь ценность с ним не страшно!
    Всем рекомендую 💯
  • А
    Андрей
    24 октября 2025
    3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
    Всё прошло отлично, доверились Артёму и не прогадали. Получили удовольствие от поездки и новых для нас локаций!!!
    Всё прошло отлично, доверились Артёму и не прогадали. Получили удовольствие от поездки и новых для нас локаций!!!
  • М
    Мария
    23 октября 2025
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Отличная экскурсия, полноценное приключение с приятной усталостью в конце! Если у вас мало времени, этот тур обязателен к посещению, как
    читать дальше

    обзорный. Хочу поблагодарить Евгения и команду Юрия за такой насыщенную поездку. Евгений - гид, был очень внимательным, аккуратным водителем и приятным собеседником, даже чуть скорректировал маршрут, чтобы больше уделить внимание ущельям, видя мой интерес. А так же, команда продуманно подготовила орешки для белок и птиц, это было весело!

    Отличная экскурсия, полноценное приключение с приятной усталостью в конце! Если у вас мало времени, этот тур
  • О
    Оксана
    22 октября 2025
    Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
    Станислав, прекрасно нам провел экскурсию! Все понравилось, особенно подвесной мост!
  • А
    Александр
    21 октября 2025
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Когда друзья хвалят за выбор - это лучшая оценка. Итак, были с Юрием на экскурсии. 4 друга решили посмотреть горы.
    читать дальше

    С утра скорректировали маршрут, тк за день до этого сами съездили в ала-арча. Далее были 3 интересных локации с прогулкой на лошадях, подвесным мостом, отличным рестораном, покупкой ягоды по дороге и купанием в горячих источниках с видом на горы. Все это сопровождается интересным рассказом о культуре, истории, видео роликами с национальной игрой на лошадях с бараном и тп. Бонусом пришло видео с нами с коптера на двух локациях. Очень круто, внедорожно, ёмко. Своих денег стоит с запасом!!!! Для себя отметили на будущее куда можно ещё скатать с семьёй, например. Юре респект за все, в ТЧ за угощение крутом по дороге и пыльным баобарисом с куста). Отдельный поклон супруге за небольшие презенты

  • E
    ELENA
    20 октября 2025
    Живописное Аламединское ущелье
    Впечатлений море, все очень красиво, прекрасный гид Акыл, он же и водитель и фотограф, аккуратен на дороге, общителен и в
    читать дальше

    целом прекрасный человек, показал больше, чем в программе. Ущелье к осени наполнилось красками, что придаёт ему ещё большее очарование. Всем рекомендую 💯

