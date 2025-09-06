читать дальше

дела, очень вежливый, квалифицированный гид, знающий все все все. Для тех, кто сомневается - не сомневайтесь, вы будете в самых надежных руках с самым лучшим гидом! Рекомендую - 100% комфорт, все продумали за вас!

Экскурсию бронировала за пару дней до прилета, Азим сразу связался с нами и дал все необходимые рекомендации и советы о предстоящем нашем путешествии.

Подробнее об экскурсии: в Киргизию прилетели с сыном отдохнуть, прилетели в 7 утра, в 8:30 как было запланировано Азим встретил нас в аэропорту на комфортном электроавто. Начали день со вкусного завтрака, затем поехали смотреть красоты близ Бишкека в парк Ала Арча. Очень красиво. Очень интересно было слушать все истории, настолько все было здорово, что даже не передать словами! Программа могла бы быть расширенная, но мы очень устали после перелета и после насыщенной прогулки по парку к вечеру Азим нас привез в отель.

После забронировали с ним еще тур на 3 дня вокруг озера Иссык-Куль, посетили невероятные места, влюбились в культуру и красоты Кыргызстана.

Хочется выразить огромную благодарность за заботу, за насыщенную программу, спасибо за всё, это было круто, всё прошло на самом высшем уровне! Если вернемся - будем обращаться только к Вам