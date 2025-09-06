Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
Открыть для себя заповедные места в окружении горных вершин
«В ущелье обитают сотни животных и птиц»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Полдня в горах Кыргызстана подарят незабываемые впечатления. Ущелье Чункурчак и этно-комплекс ждут вас с открытыми объятиями
«Мы расскажем вам об истории Чункурчака, покажем места обитания диких животных и доставим в самые потаённые уголки ущелья, куда не попадают рядовые туристы»
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«Всего в часе езды от Бишкека находится красивейшее Аламединское ущелье»
Завтра в 08:30
16 дек в 08:30
€182 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
«Ущелье Чункурчак — расположенное на высоте 2400 метров, оно запомнится вам необычным сочетанием заснеженных горных вершин, альпийских лугов, хвойных лесов и красноватого грунта»
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
«Сразу после трапезы мы отправимся в миниатюрное ущелье на Южном берегу Иссык-Куля»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€670 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
«Кегетинское ущелье и термальные источники»
29 дек в 07:00
15 мая в 07:00
€232 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
«Расположенное на высоте 1800-2000 метров, Аламединское ущелье запомнится вам пасторальными пейзажами, кристально чистым воздухом, хвойными лесами и березовыми рощами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Приглашаем в увлекательное путешествие к башне Бурана и в ущелье Туюк. Восхититесь историей и природой Кыргызстана за один день
«Мы посетим живописное широкое ущелье с невысокими склонами, густо поросшими кустарниками и вечнозелеными тянь-шаньскими елями»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
«Сначала мы совершим прогулку по оборудованной части парка до центральной зоны, где открывается захватывающий вид на ущелье»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
«Ущелье Аламедин — помимо живописной природы, ущелье знаменито своими термальными радоновыми водами и оздоровительным комплексом»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
«Ущелье Кегеты — часть горной системы Киргизского хребта»
Завтра в 07:30
16 дек в 07:30
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Почувствуйте красоту кыргызского гостеприимства в этно-комплексе «Супара Чункурчак». Вас ждут горы, юрты и незабываемые впечатления
«Насладитесь чарующими горными пейзажами в одном из любимых мест отдыха местных жителей в ущелье Чункурчак»
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
Насладитесь уникальной природой Кыргызстана без утомительных походов. Комфортная поездка с панорамными видами и ароматным кофе на высоте
«В 70 км от Бишкека расположено ущелье Оруу-Сай»
19 дек в 11:30
20 дек в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Небесный мост, Аламединское ущелье и центр отдыха Архар
Начало: По договоренности
«Небесный мост и Аламединском ущелье — удивительное место с живописными видами на горы, леса и водопад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
Путешествие в мир горных вершин, альпийских лугов и горячих источников. Откройте для себя удивительные пейзажи и насладитесь уникальной природой
«Это ущелье издавна известно своими целебными горячими источниками»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Горячие источники в Аламединском ущелье
Начало: По договоренности
«Откройте для себя чудеса природы Кыргызстана с нашим однодневным туром к горячим источникам в Аламединском ущелье, известным как «Теплые Ключи»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иссык-Куль за день: ущелья, древние рисунки и горячие источники
Уникальная возможность увидеть красоту Иссык-Куля за один день: ущелья, петроглифы и горячие источники ждут вас
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
«Григорьевское ущелье Ущелье, известное своей дикой красотой и хвойными лесами, расположено на высоте около 2200 метров над уровнем моря»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
$340 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта в сердце Тянь-Шаня: ущелье Ала-Арча и горные пейзажи
Начало: Аэропорт «Манас»
«Я встречу вас прямо в аэропорту и на комфортном электрическом авто отправимся в удивительное ущелье Ала-Арча, где вас ждут первые панорамные виды гор»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$99.90
$111 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописное Аламединское ущелье
Начало: По договоренности
«Вы сможете насладиться прогулкой по ущелью, насмотреться на потрясающие виды и сделать великолепные фотографии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ала-Арча и Аламединское ущелье: однодневное приключение в Кыргызстане
Начало: По договоренности
«Затем наш тур продолжится в ущелье Аламедин»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья Чункурчак
Начало: По договоренности
«После перерыва мы поедем в ущелье Чункурчак, где увидим подвесной мост по которому можно пройтись и увидеть Голубиный водопад»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана
Начало: По договоренности
«Природное великолепие Кегетинского ущелья»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Начало: По договоренности
«Лучшее место для семейного отдыха Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 9 утра, далее нас ждет часовая поездка на микроавтобусе до курорта «Супара Чункурчак», расположенного в ущелье»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$233 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная симфония Кыргызстана
Центр отдыха «Архар», ущелье Чункурчак, Небесный мост и Аламединское ущелье - из Бишкека
«Как сформировались ущелья Чункурчак и Аламедин и как появился Небесный мост»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Приглашаем на незабываемое путешествие по ущелью Шамси, где вас ждут впечатляющие горные виды и встречи с дикой природой
«Дорога из Бишкека до ущелья займёт около 2 часов»
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
€206 за всё до 4 чел.
Групповая
Легенды и красоты ущелья Ала-Арча
Отправиться в дружеское путешествие по национальному парку
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€130 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
«Вы пройдёте от одного края ущелья Чункурчак к другому по изящной, гармонично вписанной пейзаж конструкции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 сентября 2025Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 деньДата посещения: 7 августа 2025Очень понравилась выбранная экскурсия!
До нее очень подробно все рассказала менеджер Тамара, очень детально, помогала с любыми вопросами! Брала экскурсию
- ВВита22 августа 2025Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 деньДата посещения: 19 августа 2025Ездили с гидом Юрием на однодневную экскурсию, посетили парк Ала-Арча и несколько горных ущелий. Нам все очень понравилось, день был очень насыщенный, мы узнали много интересного, Юрий отличный гид, рекомендуем эту экскурсию всем!
- ООксана28 июля 2025Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 деньДата посещения: 28 июля 2025Отличный день проведенный в Кыргызстане. Юрий топ.Всем рекомендую,лучше гида не найдете.
- SSvetlana9 декабря 2025Замечательное путешествие в зимнюю сказку. Поехали на экскурсию 8 декабря, когда в горах пошёл первый снег, все вершины были белыми,
- ЕЕкатерина27 ноября 2025Большое спасибо Юрию и его команде! Отличный маршрут и прекрасная организация. Отдельное спасибо за гибкость - у меня случились непредвиденные
- ЮЮлия16 ноября 2025Вчера посетила потрясающее место недалеко от Бишкека - ущелье Чункурчак и подвесной мост! Незабываемые виды гор и пейзажей! Также, хочу
- ППолина13 ноября 2025Ездили с Константином с 6 по 7 ноября вокруг Иссык-Куля. Это такая красота! Природа разнообразная, очень понравилось шоу с беркутами
- ММаргарита12 ноября 2025Очень впечатлила эта экскурсия! Шикарные, потрясающие виды, интересный маршрут, приятное общение, вкусный обед.
Было комфортно, интересно и очень красиво! Спасибо ещё раз Артёму!
- ААнна6 ноября 2025Юрий - отличный гид, проводник, водитель. Чёткий, спокойный, эрудированный, деликатный, доброжелательный к людям и миру, влюбленный в страну, с ним
- ККотова4 ноября 2025Все хорошо, все понравилось, спасибо большое
- AAnastasia2 ноября 2025Добрый день, хочется поделиться своими впечатлениями об экскурсиях с Азимом.
Низкий поклон и бесконечные слова благодарности нашему гиду - профессионал своего
- ООльга31 октября 2025Артём подарил огромное количество эмоций! Природа Кыргызстана великолепна, но показать её с таких завораживающих ракурсов нужно уметь! Всем советую, гид подстроится под ваши запросы и в его авто вы будете в самых экстремальных локациях чувствовать себя в безопасности.
- ААнна31 октября 2025За два дня успели проехать вокруг всего Иссык-Куля. Природа Кыгызстана невероятная! Не отказывайтесь от посещения музея Пржевальского, очень интересное место) Спасибо Константину за замечательный тур!
- ЕЕлена30 октября 2025Получила огромный заряд позитива и хорошего настроения от экскурсии. Посмотрели очень красивые места, сделали отличные фото на память, замечательно пообщались
- EELENA26 октября 2025Очень красиво и интересно, увидела голубинный водопад, правда осенью он не такой мощный, но все же. Подвесной мост, отдельное впечатление + доза адреналина 😉
Гид Акыл, спасибо ему большое, чувствоваламь ценность с ним не страшно!
Всем рекомендую 💯
- ААндрей24 октября 2025Всё прошло отлично, доверились Артёму и не прогадали. Получили удовольствие от поездки и новых для нас локаций!!!
- ММария23 октября 2025Отличная экскурсия, полноценное приключение с приятной усталостью в конце! Если у вас мало времени, этот тур обязателен к посещению, как
- ООксана22 октября 2025Станислав, прекрасно нам провел экскурсию! Все понравилось, особенно подвесной мост!
- ААлександр21 октября 2025Когда друзья хвалят за выбор - это лучшая оценка. Итак, были с Юрием на экскурсии. 4 друга решили посмотреть горы.
- EELENA20 октября 2025Впечатлений море, все очень красиво, прекрасный гид Акыл, он же и водитель и фотограф, аккуратен на дороге, общителен и в
