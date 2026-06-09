Южный берег Иссык-Куля — это совсем другой Кыргызстан: дикий, малолюдный и удивительно живописный.Главной точкой маршрута станет долина Ак-Сай — впечатляющий лабиринт из красных скал и пересохших русел древних рек.Эти пейзажи

не раз появлялись в проектах Netflix и Paramount как декорации далёких планет и постапокалиптических миров. По пути вас ждут панорамные виды озера Иссык-Куль, атмосферные дикие пляжи и знакомство с легендами и традициями местных жителей.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Свой маршрут мы начинаем в Бишкеке, где забираем вас из отеля или апартаментов на комфортабельном внедорожнике и отправляемся в сторону озера Иссык-Куль. Дорога проходит вдоль заливных лугов и хребтов Тянь-Шаня. Мы проедем через Боомское ущелье, которое соединяет Чуйскую и Иссык-Кульскую области. Благодаря современной трассе до берега озера можно добраться примерно за 3–4 часа.

Мы делаем ставку на комфорт и гибкость маршрута, поэтому не заезжаем в туристические точки с навязчивой торговлей. Места для остановок выбираете вы, а мы лишь подскажем лучшие смотровые площадки, фотолокации и проверенные места с местной кухней.

Добравшись до Иссык-Куля, мы продолжим путь по южному берегу озера. Именно эта часть побережья считается одной из самых живописных в Кыргызстане. Здесь значительно меньше населённых пунктов, зато больше нетронутой природы, диких пляжей, каньонов и панорам Тянь-Шаня. Южный берег привлекает путешественников сочетанием суровых ландшафтов и прозрачной воды озера.

Далее нас ждёт перевал Кёкскен-Бель и система каньонов Ак-Сай — одно из самых впечатляющих мест на южном берегу Иссык-Куля. Красные скальные стены, причудливые формы рельефа и следы многовековой работы ветра и воды создают здесь необычные пейзажи. Мы также посетим смотровую площадку с панорамным видом на каньоны и окрестности.

В тёплое время года желающие смогут искупаться в Иссык-Куле на одном из диких песчаных пляжей. Во время остановки устроим небольшой пикник с горным чаем и печеньем. Это отличная возможность отдохнуть, насладиться тишиной и полюбоваться озером.

На обратном пути мы заглянем и на северный берег Иссык-Куля, чтобы вы могли сравнить характер двух частей побережья. При желании можно остановиться на ужин в одном из местных кафе, где готовят блюда традиционной кыргызской кухни.

После завершения путешествия мы доставим вас обратно в Бишкек — в отель или, при необходимости, прямо в аэропорт.

Темы

История кочевых народов Кыргызстана, их традиции, промыслы и образ жизни.

Легенды и предания народов, живущих на берегах Иссык-Куля, и их связь с эпосом «Манас».

Тайны древнего города, который, согласно местным преданиям, находится на дне озера Иссык-Куль.

Организационные детали