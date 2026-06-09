Пройти тропами среди диких берегов и проникнуться духом кочевых народов Кыргызстана
Южный берег Иссык-Куля — это совсем другой Кыргызстан: дикий, малолюдный и удивительно живописный.
Главной точкой маршрута станет долина Ак-Сай — впечатляющий лабиринт из красных скал и пересохших русел древних рек.
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не раз появлялись в проектах Netflix и Paramount как декорации далёких планет и постапокалиптических миров.
По пути вас ждут панорамные виды озера Иссык-Куль, атмосферные дикие пляжи и знакомство с легендами и традициями местных жителей.
Описание экскурсии
Свой маршрут мы начинаем в Бишкеке, где забираем вас из отеля или апартаментов на комфортабельном внедорожнике и отправляемся в сторону озера Иссык-Куль. Дорога проходит вдоль заливных лугов и хребтов Тянь-Шаня. Мы проедем через Боомское ущелье, которое соединяет Чуйскую и Иссык-Кульскую области. Благодаря современной трассе до берега озера можно добраться примерно за 3–4 часа.
Мы делаем ставку на комфорт и гибкость маршрута, поэтому не заезжаем в туристические точки с навязчивой торговлей. Места для остановок выбираете вы, а мы лишь подскажем лучшие смотровые площадки, фотолокации и проверенные места с местной кухней.
Добравшись до Иссык-Куля, мы продолжим путь по южному берегу озера. Именно эта часть побережья считается одной из самых живописных в Кыргызстане. Здесь значительно меньше населённых пунктов, зато больше нетронутой природы, диких пляжей, каньонов и панорам Тянь-Шаня. Южный берег привлекает путешественников сочетанием суровых ландшафтов и прозрачной воды озера.
Далее нас ждёт перевал Кёкскен-Бель и система каньонов Ак-Сай — одно из самых впечатляющих мест на южном берегу Иссык-Куля. Красные скальные стены, причудливые формы рельефа и следы многовековой работы ветра и воды создают здесь необычные пейзажи. Мы также посетим смотровую площадку с панорамным видом на каньоны и окрестности.
В тёплое время года желающие смогут искупаться в Иссык-Куле на одном из диких песчаных пляжей. Во время остановки устроим небольшой пикник с горным чаем и печеньем. Это отличная возможность отдохнуть, насладиться тишиной и полюбоваться озером.
На обратном пути мы заглянем и на северный берег Иссык-Куля, чтобы вы могли сравнить характер двух частей побережья. При желании можно остановиться на ужин в одном из местных кафе, где готовят блюда традиционной кыргызской кухни.
После завершения путешествия мы доставим вас обратно в Бишкек — в отель или, при необходимости, прямо в аэропорт.
Темы
История кочевых народов Кыргызстана, их традиции, промыслы и образ жизни.
Легенды и предания народов, живущих на берегах Иссык-Куля, и их связь с эпосом «Манас».
Тайны древнего города, который, согласно местным преданиям, находится на дне озера Иссык-Куль.
Организационные детали
Поедем на проходимом комфортном авто
На случай ветреной и дождливой погоды есть дождевики, а для комфортной прогулки – профессиональные трекинговые палки
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 506 туристов
Меня зовут Станислав, я родился и вырос в Кыргызстане, это моя родина и по совместительству одно из самых красивых мест на земле. С детства увлекаюсь путешествиями и исследованием неизведанных и читать дальшеуменьшить
труднодоступных уголков нашей страны. В прошлом году я доработал себе автомобиль, который теперь позволяет мне делать это с комфортом, и нашёл команду единомышленников, разделяющих мои стремления к изучению нового. Мы очень хотим поделиться с вами своими открытиями, маршрутами и потрясающими впечатлениями от нашей страны. Массу потрясающих эмоций вам гарантируем!
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