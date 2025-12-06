Отправьтесь в однодневное путешествие по самым живописным уголкам окрестностей Бишкека. Вы пройдёте по Небесному мосту в ущелье Чункурчак.
Затем окунётесь в атмосферу спокойствия в центре отдыха «Архар» — среди лесов, пастбищ и уютных домиков.
Завершит программу прогулка по Аламединскому ущелью: шум реки, величественные склоны, хвойные тропы и ощущение полной перезагрузки.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Бишкека
10:00 — прибытие к Небесному мосту, прогулка и фотостоп
11:00 — переезд в центр отдыха «Архар»
11:15–12:30 — отдых на природе, пешая прогулка
12:30–13:00 — дорога в Аламединское ущелье
13:00–14:30 — прогулка по ущелью: лес, река, смотровые точки
14:30–15:30 — возвращение в Бишкек
Вы узнаете:
- Как сформировались ущелья Чункурчак и Аламедин и как появился Небесный мост
- Как жили и живут люди в горных селениях
- Какие легенды и истории связаны с этими ущельями
- Чем отличаются традиции, быт и культура кыргызского народа
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Kia Carnival 2021 года
- Отдельно оплачивается: Небесный мост — 500 сомов (€5) за чел., центр отдыха «Архар» — 300 сомов (€3) за чел., питание — по желанию
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камчыбек — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 78 туристов
Я профессиональный гид, который проводит экскурсии по Киргизии. Люблю свою работу и считаю, что это лучшее занятие в мире! Киргизия — это удивительная страна с богатой культурой, историей и красивейшими пейзажами, и я очень рад делиться своими знаниями и опытом с туристами со всего мира.
