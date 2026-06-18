Приглашаем вас в уникальное путешествие по Бишкеку, где вы окунетесь в мир кыргызских традиций и встретитесь с великими личностями, оставившими свой след в истории.
Начнем наш маршрут с прогулки по центральным
Начнем наш маршрут с прогулки по центральным
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность узнать о великих людях Кыргызстана
- 🏛 Посещение Национального исторического музея
- 🎨 Погружение в кочевую культуру и быт
- 📜 Истории о присоединении к Российской империи
- 🔍 Исследование этапов кыргызской письменности
- 🕌 Понимание мирного сосуществования религий
- 🗺 Раскрытие смысла кыргызских революций 21 века
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Бишкеке наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и ясным небом. Весной и осенью также приятно посещать город, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, несмотря на холод, экскурсия остаётся доступной благодаря музейным экспозициям в помещении, но прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Национальный исторический музей
- Юрта
- Экспозиция «Золото древнего Кыргызстана»
Описание экскурсии
Истории великих людей Кыргызстана
На прогулке по центру города вы познакомитесь с героями кыргызской истории. Среди них:
- загадочный богатырь Бишкек, чьим именем назван город;
- первая женщина-правительница юга Киргизии — великая Курманджан;
- писатель Аалы Токомбаев, переживший с семьёй страшное восстание 1916 года и бегство в Китай;
- поэт Токтогул, которого сослали в Сибирь за любовь и веру в свободу;
- богатырь Манас — знаменитый герой эпоса;
- политик Юсуп Абдрахманов — друг Маяковского, в 1930-х спасший Киргизию от голода.
Национальный исторический музей
Вы увидите кыргызские украшения, ковры, домашнюю утварь, конское снаряжение, оружие. И знаменитую юрту — переносное жилище кочевников. Расшифруете символику местной традиционной одежды и оцените звучание национальных инструментов. А также:
- прикоснётесь к эпохе присоединения к Российской империи;
- посмотрите экспозицию «Золото древнего Кыргызстана»;
- узнаете, какие этапы прошла кыргызская письменность;
- раскроете, как на территории страны мирно сосуществовали 6 религий;
- поймёте смысл кыргызских революций 21 века.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Билеты в музей включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Бишкек Баатыру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1107 туристов
Меня зовут Анна. Я — сертифицированный экскурсовод по Кыргызстану, историк, религиовед, обладатель премии «Лучший гид по Бишкеку 2023». С 2020 г. вожу экскурсии по Бишкеку, Караколу, Таласу и другим городам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
очень понравилась экскурсия с Надеждой, узнали много нового) хорошая подача, грамотная речь, все было супер 👍💞
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Экскурсия нам очень понравилась!
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Анна-супер профессионал! С ней комфортно и интересно. Точно порекомендую всем.
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Анна, огромное спасибо Вам за экскурсию!
Каждая минута - настоящий подарок: так ценно слушать профессионала, искренне любящего свое дело, свой город, свою страну.
Втройне ценно, что это увлеченный, живой диалог, в котором
Каждая минута - настоящий подарок: так ценно слушать профессионала, искренне любящего свое дело, свой город, свою страну.
Втройне ценно, что это увлеченный, живой диалог, в котором
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Нашим экскурсоводом была Надежда. Очень приятно, что заранее списались, уточнили место сбора. Собственно про экскурсию: при большом количестве разнообразной информации было всё понятно и очень интересно. На каждый наш вопрос (а история, как дисциплина, дело тонкое и сложное) Надежда знала ответ, поясняла. Огромное спасибо за возможность познакомиться с историей и знаковыми людьми Кыргызстана!
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Прекрасная экскурсия с гидом Надеждой- познавательно, не утомительно, очень содержательно. Всем однозначно рекомендую.
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Входит в следующие категории Бишкека
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