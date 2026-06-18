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Культура, традиции и великие люди Кыргызстана

Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии
Приглашаем вас в уникальное путешествие по Бишкеку, где вы окунетесь в мир кыргызских традиций и встретитесь с великими личностями, оставившими свой след в истории.

Начнем наш маршрут с прогулки по центральным
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улицам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.

Затем мы посетим Исторический музей, где вы сможете прикоснуться к предметам древней кыргызской культуры, узнаете о кочевом образе жизни и увидите настоящую юрту.

Ваш личный гид откроет вам секреты кыргызских украшений, раскроет значение национальных одежд и инструментов. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, билеты в музей уже включены в стоимость. Подарите себе незабываемые впечатления от встречи с историей и культурой Кыргызстана

5
13 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность узнать о великих людях Кыргызстана
  • 🏛 Посещение Национального исторического музея
  • 🎨 Погружение в кочевую культуру и быт
  • 📜 Истории о присоединении к Российской империи
  • 🔍 Исследование этапов кыргызской письменности
  • 🕌 Понимание мирного сосуществования религий
  • 🗺 Раскрытие смысла кыргызских революций 21 века

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Бишкеке наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и ясным небом. Весной и осенью также приятно посещать город, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, несмотря на холод, экскурсия остаётся доступной благодаря музейным экспозициям в помещении, но прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана

Что можно увидеть

  • Национальный исторический музей
  • Юрта
  • Экспозиция «Золото древнего Кыргызстана»

Описание экскурсии

Истории великих людей Кыргызстана

На прогулке по центру города вы познакомитесь с героями кыргызской истории. Среди них:

  • загадочный богатырь Бишкек, чьим именем назван город;
  • первая женщина-правительница юга Киргизии — великая Курманджан;
  • писатель Аалы Токомбаев, переживший с семьёй страшное восстание 1916 года и бегство в Китай;
  • поэт Токтогул, которого сослали в Сибирь за любовь и веру в свободу;
  • богатырь Манас — знаменитый герой эпоса;
  • политик Юсуп Абдрахманов — друг Маяковского, в 1930-х спасший Киргизию от голода.

Национальный исторический музей

Вы увидите кыргызские украшения, ковры, домашнюю утварь, конское снаряжение, оружие. И знаменитую юрту — переносное жилище кочевников. Расшифруете символику местной традиционной одежды и оцените звучание национальных инструментов. А также:

  • прикоснётесь к эпохе присоединения к Российской империи;
  • посмотрите экспозицию «Золото древнего Кыргызстана»;
  • узнаете, какие этапы прошла кыргызская письменность;
  • раскроете, как на территории страны мирно сосуществовали 6 религий;
  • поймёте смысл кыргызских революций 21 века.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Билеты в музей включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Бишкек Баатыру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1107 туристов
Меня зовут Анна. Я — сертифицированный экскурсовод по Кыргызстану, историк, религиовед, обладатель премии «Лучший гид по Бишкеку 2023». С 2020 г. вожу экскурсии по Бишкеку, Караколу, Таласу и другим городам
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Кыргызстана. В 2021 г. я сформировала команду из 6 гидов. Мы знакомим с историей, культурой, бытом, традициями кыргызов. Проводим экскурсии и туры по стране, а также даём бесплатные лекции по культуре и истории. В 2022 г. наша команда стала лауреатом премии «Городское хозяйство» за разработку серии городских экскурсий по городам Кыргызстана.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Марина
очень понравилась экскурсия с Надеждой, узнали много нового) хорошая подача, грамотная речь, все было супер 👍💞
очень понравилась экскурсия с Надеждой, узнали много нового) хорошая подача, грамотная речь, все было супер 👍💞
очень понравилась экскурсия с Надеждой, узнали много нового) хорошая подача, грамотная речь, все было супер 👍💞
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Дарья
Экскурсия нам очень понравилась!
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Ольга
Анна-супер профессионал! С ней комфортно и интересно. Точно порекомендую всем.
Анна-супер профессионал! С ней комфортно и интересно. Точно порекомендую всем.
Анна-супер профессионал! С ней комфортно и интересно. Точно порекомендую всем.
Анна-супер профессионал! С ней комфортно и интересно. Точно порекомендую всем.
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Irina
Анна, огромное спасибо Вам за экскурсию!

Каждая минута - настоящий подарок: так ценно слушать профессионала, искренне любящего свое дело, свой город, свою страну.
Втройне ценно, что это увлеченный, живой диалог, в котором
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можно узнать массу интересного. Было ощущение, будто Ваш рассказ - шкатулка с драгоценностями, из которой Вы бережно преподносите гостям каждую историю.

Отдельно тронуло, что Вы заботились о нашем комфорте и выбирали тень.

Соединить прогулку по городу с посещением музея - великолепная идея, мы как будто путешествовали во времени.

Теперь мечтаем вернуться и отправиться с Вами как минимум еще на пару экскурсий!

Анна, огромное спасибо Вам за экскурсию!
Анна, огромное спасибо Вам за экскурсию!
Анна, огромное спасибо Вам за экскурсию!
Анна, огромное спасибо Вам за экскурсию!
Анна, огромное спасибо Вам за экскурсию!
Анна, огромное спасибо Вам за экскурсию!
Анна, огромное спасибо Вам за экскурсию!
Анна, огромное спасибо Вам за экскурсию!
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Елизавета
Нашим экскурсоводом была Надежда. Очень приятно, что заранее списались, уточнили место сбора. Собственно про экскурсию: при большом количестве разнообразной информации было всё понятно и очень интересно. На каждый наш вопрос (а история, как дисциплина, дело тонкое и сложное) Надежда знала ответ, поясняла. Огромное спасибо за возможность познакомиться с историей и знаковыми людьми Кыргызстана!
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Тамара
Прекрасная экскурсия с гидом Надеждой- познавательно, не утомительно, очень содержательно. Всем однозначно рекомендую.
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Входит в следующие категории Бишкека

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