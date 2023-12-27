Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Индивидуальная экскурсия в Бишкеке

Погулять по центру Бишкека, узнать о местных героях и оценить экспозицию Исторического музея

Приглашаю на экскурсию, посвящённую людям и традициям Кыргызстана. Мы поговорим как о великих подвигах, так и о повседневной жизни. Вначале совершим мини-прогулку по центру города и увидим места, связанные с героическими личностями.

А потом отправимся в красочный Исторический музей, где вы познакомитесь с особенностями кочевой культуры и быта.
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
31
дек
2
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Описание

Что вас ожидает

Истории великих людей Кыргызстана

На прогулке по центру города вы познакомитесь с героями кыргызской истории. Среди них:

  • загадочный богатырь Бишкек, чьим именем назван город;
  • первая женщина-правительница юга Киргизии — великая Курманджан;
  • писатель Аалы Токомбаев, переживший с семьёй страшное восстание 1916 года и бегство в Китай;
  • поэт Токтогул, которого сослали в Сибирь за любовь и веру в свободу;
  • богатырь Манас — знаменитый герой эпоса;
  • политик Юсуп Абдрахманов — друг Маяковского, в 1930-х спасший Киргизию от голода.

Национальный исторический музей

Вы увидите кыргызские украшения, ковры, домашнюю утварь, конское снаряжение, оружие. И знаменитую юрту — переносное жилище кочевников. Расшифруете символику местной традиционной одежды и оцените звучание национальных инструментов. А также:

  • прикоснётесь к эпохе присоединения к Российской империи;
  • посмотрите экспозицию «Золото древнего Кыргызстана»;
  • узнаете, какие этапы прошла кыргызская письменность;
  • раскроете, как на территории страны мирно сосуществовали 6 религий;
  • поймёте смысл кыргызских революций 21 века.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Билеты в музей включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Бишкек Баатыру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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