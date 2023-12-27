Погулять по центру Бишкека, узнать о местных героях и оценить экспозицию Исторического музея
Приглашаю на экскурсию, посвящённую людям и традициям Кыргызстана. Мы поговорим как о великих подвигах, так и о повседневной жизни. Вначале совершим мини-прогулку по центру города и увидим места, связанные с героическими личностями.
А потом отправимся в красочный Исторический музей, где вы познакомитесь с особенностями кочевой культуры и быта.
А потом отправимся в красочный Исторический музей, где вы познакомитесь с особенностями кочевой культуры и быта.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Истории великих людей Кыргызстана
На прогулке по центру города вы познакомитесь с героями кыргызской истории. Среди них:
- загадочный богатырь Бишкек, чьим именем назван город;
- первая женщина-правительница юга Киргизии — великая Курманджан;
- писатель Аалы Токомбаев, переживший с семьёй страшное восстание 1916 года и бегство в Китай;
- поэт Токтогул, которого сослали в Сибирь за любовь и веру в свободу;
- богатырь Манас — знаменитый герой эпоса;
- политик Юсуп Абдрахманов — друг Маяковского, в 1930-х спасший Киргизию от голода.
Национальный исторический музей
Вы увидите кыргызские украшения, ковры, домашнюю утварь, конское снаряжение, оружие. И знаменитую юрту — переносное жилище кочевников. Расшифруете символику местной традиционной одежды и оцените звучание национальных инструментов. А также:
- прикоснётесь к эпохе присоединения к Российской империи;
- посмотрите экспозицию «Золото древнего Кыргызстана»;
- узнаете, какие этапы прошла кыргызская письменность;
- раскроете, как на территории страны мирно сосуществовали 6 религий;
- поймёте смысл кыргызских революций 21 века.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Билеты в музей включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Бишкек Баатыру
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Анна. Я — сертифицированный экскурсовод по Кыргызстану, историк, религиовед, обладатель премии «Лучший гид по Бишкеку 2023». С 2020 г. вожу экскурсии по Бишкеку, Караколу, Таласу и другим городам Кыргызстана. В 2021 г. я сформировала команду из 6 гидов. Мы знакомим с историей, культурой, бытом, традициями кыргызов. Проводим экскурсии и туры по стране, а также даём бесплатные лекции по культуре и истории. В 2022 г. наша команда стала лауреатом премии «Городское хозяйство» за разработку серии городских экскурсий по городам Кыргызстана.
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