Приглашаем вас в уникальное путешествие по Бишкеку, где вы окунетесь в мир кыргызских традиций и встретитесь с великими личностями, оставившими свой след в истории.Начнем наш маршрут с прогулки по центральным

улицам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Затем мы посетим Исторический музей, где вы сможете прикоснуться к предметам древней кыргызской культуры, узнаете о кочевом образе жизни и увидите настоящую юрту. Ваш личный гид откроет вам секреты кыргызских украшений, раскроет значение национальных одежд и инструментов. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, билеты в музей уже включены в стоимость. Подарите себе незабываемые впечатления от встречи с историей и культурой Кыргызстана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Бишкеке наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и ясным небом. Весной и осенью также приятно посещать город, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, несмотря на холод, экскурсия остаётся доступной благодаря музейным экспозициям в помещении, но прогулки могут быть менее комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.