Посетить две жемчужины Кыргызстана за 1 день на автомобильной экскурсии
Мы покажем вам две потрясающие природные достопримечательности нашей страны. Первым делом отправимся к каньону Конорчек — кыргызскому Гранд-каньону в миниатюре. Время здесь как будто останавливается, и вы поймёте — почему. А затем посетим башню Бурана — одну из древнейших построек Средней Азии. Расскажем вам её необычную историю.
Это сказочное место находится в 125 км от столицы, в Боомском ущелье. Пройти к каньону можно только через лабиринты скал по руслу высохшей реки. Скалистые колонны из красного песчаника простираются на многие километры. Здесь время словно останавливается! Вы полюбуетесь живописными пейзажами и увидите главную достопримечательность — потухший вулкан, которому около 3 млн лет.
Башня Бурана
На обратном пути с каньона Конорчек мы посетим башню Бурана — останки города Баласагуна, столицы империи Караханидов в 9 веке. Археологи считают, что древний город простирался гораздо дальше башни, вмещая в себя магазины, базары, бани и жилые дома. Здесь хранятся важные артефакты, рассказывающие историю Кыргызстана и его роли на Великом Шёлковом пути. Мы обязательно изучим их.
Во время экскурсии вы узнаете
как появилась башня Бурана и почему она носит такое название,
как возник каньон Конорчек,
в чём особенность местного климата,
чем интересен потухший вулкан,
и многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Sequoia или Toyota Land Cruiser 100, 2006 года. Есть детские кресла
Дорога до каньона Конорчек занимает около 2 ч, трекинг — 1 ч в одну сторону
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Обед в кафе с блюдами национальной кухни Ак-Жол — €10 за чел.
Вход в музей башни Бурана — €1 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 538 туристов
Меня зовут Константин, я представитель команды гидов. Родился и живу в городе Бишкек. Природа всегда приводила меня в восторг, по этой причине я стал заниматься экскурсиями по прелестным местам Кыргызстана. В нашей команде опытные гиды, которые на протяжении 5 лет предоставляют возможность людям вдохновиться природой. Наши гиды расскажут вам интересные легенды о происхождении этих мест. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Ксения
Брала тур "Башня Бурана и Конорчек", всё понравилось! Комфортный транспорт, персонализация во всём, хороший гид - Нурэль и замечательный Кыргызстан. Посоветую своим друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Наша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсию в удобное время прямо от порога гостиницы. Маршрут насыщенный - древняя загадочная башня, музей читать дальшеуменьшить
и курганы, каменные идолы и огромные каменные жернова, марсианские каньоны и живописное ущелье, тропа с препятствиями и удивительная свадьба рек (слияние). Экскурсия доступна и интересна даже для детей. Гид Денис также дал нам кучу рекомендаций и советов, куда пойти и что посетить. Однозначно рекомендуем посетить.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
С
Слава
Поездка прошла отлично! Всё было хорошо организовано, без суеты и лишних переживаний. Гид заботился о безопасности и всегда подсказывал, если возникали вопросы. Тайминг был чёткий, но при этом комфортный. Понравилось, что были дополнительные услуги — это было удобно. Спасибо за отличное путешествие и приятную атмосферу!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Ekaterina
Очень увлекательная поездка, которая сочетает в себе посещение исторического места, и в то же время раскрывает красоту природы Кыргызстана. Шикарные виды по дороге к каньону и обратно. Советуем поехать весной, так как в этот период очень много зелени и цветов.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олег
Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ильдар
Нас тут свозили на соседний маршрут в Кок-Мойнок. Все прошло хорошо. Константин узнав, что мы дальше поедем на Иссык-Куль предложил поменять маршрут и во второй части мы побывали в Ак-Туз. Идеальный день в горах: мощь Ак-Туза и живописность Кок-Мойнока
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Каньон Конорчек и башня Бурана»