Посетить две жемчужины Кыргызстана за 1 день на автомобильной экскурсии
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Описание
Что вас ожидает
Каньон Конорчек
Это сказочное место находится в 125 км от столицы, в Боомском ущелье. Пройти к каньону можно только через лабиринты скал по руслу высохшей реки. Скалистые колонны из красного песчаника простираются на многие километры. Здесь время словно останавливается! Вы полюбуетесь живописными пейзажами и увидите главную достопримечательность — потухший вулкан, которому около 3 млн лет.
Башня Бурана
На обратном пути с каньона Конорчек мы посетим башню Бурана — останки города Баласагуна, столицы империи Караханидов в 9 веке. Археологи считают, что древний город простирался гораздо дальше башни, вмещая в себя магазины, базары, бани и жилые дома. Здесь хранятся важные артефакты, рассказывающие историю Кыргызстана и его роли на Великом Шёлковом пути. Мы обязательно изучим их.
Во время экскурсии вы узнаете
- как появилась башня Бурана и почему она носит такое название,
- как возник каньон Конорчек,
- в чём особенность местного климата,
- чем интересен потухший вулкан,
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Sequoia. Есть детские кресла.
- Дорога до каньона Конорчек занимает около 2 часов, трекинг — 1 час в одну сторону
- В стоимость включены услуги гида, трансфер и видео с дрона
Дополнительные расходы
- Обед в кафе с блюдами национальной кухни Ак-Жол — €10/чел.
- Вход в музей башни Бурана — €1/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.