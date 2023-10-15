Каньон Конорчек и башня Бурана

Посетить две жемчужины Кыргызстана за 1 день на автомобильной экскурсии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы покажем вам две потрясающие природные достопримечательности нашей страны. Первым делом отправимся к каньону Конорчек — кыргызскому Гранд-каньону в миниатюре. Время здесь как будто останавливается, и вы поймёте — почему. А затем посетим башню Бурана — одну из древнейших построек Средней Азии. Расскажем вам её необычную историю.
Каньон Конорчек и башня Бурана
Каньон Конорчек и башня Бурана
Каньон Конорчек и башня Бурана
Каньон Конорчек и башня Бурана
Каньон Конорчек и башня Бурана
Каньон Конорчек и башня Бурана
Каньон Конорчек и башня Бурана
Каньон Конорчек и башня Бурана
Каньон Конорчек и башня Бурана
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Каньон Конорчек

Это сказочное место находится в 125 км от столицы, в Боомском ущелье. Пройти к каньону можно только через лабиринты скал по руслу высохшей реки. Скалистые колонны из красного песчаника простираются на многие километры. Здесь время словно останавливается! Вы полюбуетесь живописными пейзажами и увидите главную достопримечательность — потухший вулкан, которому около 3 млн лет.

Башня Бурана

На обратном пути с каньона Конорчек мы посетим башню Бурана — останки города Баласагуна, столицы империи Караханидов в 9 веке. Археологи считают, что древний город простирался гораздо дальше башни, вмещая в себя магазины, базары, бани и жилые дома. Здесь хранятся важные артефакты, рассказывающие историю Кыргызстана и его роли на Великом Шёлковом пути. Мы обязательно изучим их.

Во время экскурсии вы узнаете

  • как появилась башня Бурана и почему она носит такое название,
  • как возник каньон Конорчек,
  • в чём особенность местного климата,
  • чем интересен потухший вулкан,
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Sequoia. Есть детские кресла.
  • Дорога до каньона Конорчек занимает около 2 часов, трекинг — 1 час в одну сторону
  • В стоимость включены услуги гида, трансфер и видео с дрона

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе с блюдами национальной кухни Ак-Жол — €10/чел.
  • Вход в музей башни Бурана — €1/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Башня Бурана
Популярные места
Каньоны

Похожие туры из Бишкека

Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Увидеть максимум красивых мест Кыргызстана за один день на автомобильной экскурсии
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
180 за всё до 3 чел.
Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
Увидеть жемчужину Кыргызстана и почувствовать себя героем фантастического фильма
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
240216 за всё до 3 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Гранд-Каньон в миниатюре
Каньоны Конорчек, башня Бурана и термальные источники Иссык-Ата за 1 день
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
197178 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бишкеке
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ