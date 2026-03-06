Мы покажем вам две потрясающие природные достопримечательности нашей страны. Первым делом отправимся к каньону Конорчек — кыргызскому Гранд-каньону в миниатюре. Время здесь как будто останавливается, и вы поймёте — почему. А затем посетим башню Бурана — одну из древнейших построек Средней Азии. Расскажем вам её необычную историю.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каньон Конорчек

Это сказочное место находится в 125 км от столицы, в Боомском ущелье. Пройти к каньону можно только через лабиринты скал по руслу высохшей реки. Скалистые колонны из красного песчаника простираются на многие километры. Здесь время словно останавливается! Вы полюбуетесь живописными пейзажами и увидите главную достопримечательность — потухший вулкан, которому около 3 млн лет.

Башня Бурана

На обратном пути с каньона Конорчек мы посетим башню Бурана — останки города Баласагуна, столицы империи Караханидов в 9 веке. Археологи считают, что древний город простирался гораздо дальше башни, вмещая в себя магазины, базары, бани и жилые дома. Здесь хранятся важные артефакты, рассказывающие историю Кыргызстана и его роли на Великом Шёлковом пути. Мы обязательно изучим их.

Во время экскурсии вы узнаете

как появилась башня Бурана и почему она носит такое название,

как возник каньон Конорчек,

в чём особенность местного климата,

чем интересен потухший вулкан,

и многое другое!

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Sequoia или Toyota Land Cruiser 100, 2006 года. Есть детские кресла

Дорога до каньона Конорчек занимает около 2 ч, трекинг — 1 ч в одну сторону

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы