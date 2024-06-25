Экскурсии выходного дня в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бишкеке на русском языке, цены от €159, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
280252 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - на Тянь-Шань
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
159 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
6 июля в 09:00
160 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    25 июня 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Экскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост над пропастью, горные серпантины и
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    вкуснейшая еда)) Гид Денис ответил на миллион наших вопросов, показал кучу красивых мест, помогал делать фотографии. Также очень понравилось, что экскурсия индивидуальная, машина проходимая и комфортная, наших чувствительных деток ни капли не укачивало.

    Экскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост над
  • Н
    Наталья
    18 июня 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный гид. Показал нам красоты
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    заповедника Ала-Арча, ущелье Чункурчак. Обедали мы в этно комплексе Супара, где Константин порекомендовал выбрать блюда национальной кухни. Обед прошёл в колоритной обстановке с вкусными блюдами. После обеда путешествие продолжилось на Небесный (подвесной) мост. Константин предложил более комфортный путь до моста. Во время экскурсии мы много беседовали с гидом на разносторонние темы. А на следующий день Константин прислал замечательный фильм о нашем путешествие. Что было очень приятно.

    Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный
  • И
    Ирина
    15 июня 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Хорошая поездка, красивые места, уединение с природой, погружение в местную культуру
    Хорошая поездка, красивые места, уединение с природой, погружение в местную культуруХорошая поездка, красивые места, уединение с природой, погружение в местную культуруХорошая поездка, красивые места, уединение с природой, погружение в местную культуруХорошая поездка, красивые места, уединение с природой, погружение в местную культуруХорошая поездка, красивые места, уединение с природой, погружение в местную культуру
  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
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    что дорога к ним и сама точка назначения были топ! Озеро красивое, можно даже купаться, если ехать в сезон. Люди местные очень душевный народ. В солнечную погоду рекомендую головной убор и ветровку/толстовку - ветер в каньонах неслабый. Гид Александр помимо знающего профессионала оказался просто хорошим человеком и собеседником. Атмосфера была расслабленная, без напрягов. Во время дороги были как и интересные рассказы, так и спокойная поездка с музыкой домой, когда немного хотелось спать после прогулок. По желанию, может остановиться, если заметили хороший кадр. Одним словом, комфорт. Дополнительно заезжали попробовать местную кухню: перед каньонами заехали перекусить в кафе каттаму, а после озера иссыккульскую форель - кайф! Рекомендую брать на покушать около 2000 сом на двоих. В общем, экскурсию рекомендуем!

    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будутСпасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут
  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий
  • К
    Константин
    17 мая 2024
    Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
    Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы. Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих
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    мест. Все организовано на высоком уровне с первоклассным сервисом. Очень достойный короткий тур (на 4 часа) в горы из Бишкека. Отдельное спасибо водителю Азамату за безопасное вождение и посещение кумысной фермы.

    Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬
  • С
    Стас
    23 апреля 2024
    Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
    Немножко не повезло с погодой, но у природы нет плохой погоды! Спасибо ребята!! Все супер
  • Н
    Надежда
    12 апреля 2024
    Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
    Огромное спасибо нашему гиду Евгении,экскурсия была замечательная. Красивая природа,чистейший воздух. Покормили орешками белочек и птиц. Сделали замечательные фотографии. Зарядились энергией. На обратном пути заехали в рыбный ресторан,попробовали вкуснейшую форель на мангале. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На выходные»

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  2. Иссык-Куль
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  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 252 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 76 ⭐ отзывов, цены от €159. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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