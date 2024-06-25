1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
280€252 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
€159 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
6 июля в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана25 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост над пропастью, горные серпантины и
- ННаталья18 июня 2024Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный гид. Показал нам красоты
- ИИрина15 июня 2024Хорошая поездка, красивые места, уединение с природой, погружение в местную культуру
- ВВладислав4 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
- ВВиталий19 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
- ККонстантин17 мая 2024Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы. Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих
- ЕЕкатерина14 мая 2024Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬
- ССтас23 апреля 2024Немножко не повезло с погодой, но у природы нет плохой погоды! Спасибо ребята!! Все супер
- ННадежда12 апреля 2024Огромное спасибо нашему гиду Евгении,экскурсия была замечательная. Красивая природа,чистейший воздух. Покормили орешками белочек и птиц. Сделали замечательные фотографии. Зарядились энергией. На обратном пути заехали в рыбный ресторан,попробовали вкуснейшую форель на мангале. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На выходные»
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