Каньоны Конорчек – экскурсии в Бишкеке

Найдено 6 экскурсий в категории «Каньоны Конорчек» в Бишкеке на русском языке, цены от €180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
275248 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в космос: каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Из Бишкека в космические каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и инопланетных пейзажей каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, путешествуя на внедорожнике и пешком
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
229 за всё до 4 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
197 за всё до 4 чел.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335302 за всё до 3 чел.
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Башня Бурана и каньоны Конорчек: путешествие по истории и природе Бишкека
Погрузитесь в уникальное сочетание природы и истории Кыргызстана, исследуя каньоны Конорчек и башню Бурана за один день
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Каньон Конорчек и башня Бурана
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
235 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
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    что дорога к ним и сама точка назначения были топ! Озеро красивое, можно даже купаться, если ехать в сезон. Люди местные очень душевный народ. В солнечную погоду рекомендую головной убор и ветровку/толстовку - ветер в каньонах неслабый. Гид Александр помимо знающего профессионала оказался просто хорошим человеком и собеседником. Атмосфера была расслабленная, без напрягов. Во время дороги были как и интересные рассказы, так и спокойная поездка с музыкой домой, когда немного хотелось спать после прогулок. По желанию, может остановиться, если заметили хороший кадр. Одним словом, комфорт. Дополнительно заезжали попробовать местную кухню: перед каньонами заехали перекусить в кафе каттаму, а после озера иссыккульскую форель - кайф! Рекомендую брать на покушать около 2000 сом на двоих. В общем, экскурсию рекомендуем!

    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будутСпасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут
  • О
    Олег
    28 мая 2024
    Каньон Конорчек и башня Бурана
    Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
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  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬
  • А
    Александр
    1 мая 2024
    Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
    Прекрасная программа сама по себе - о видах в каньоне рассказывать нет смысла,если есть возможность,надо ехать и смотреть. Башня Бурана тоже
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    очень интересна,но субъективно каньон впечатлил куда сильнее. Отдельная благодарность Данияру - интересный собеседник,любая затронутая тема,в том числе и не совсем по теме экскурсии,от современной поп-музыки до политики и религии,не ставила в тупик,а находила живой отклик,часто с юмором и всегда интересный. Не менее половины отличных впечатлений - заслуга Данияра,за что ему отдельное спасибо!

  • В
    Виктория
    4 февраля 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️ Мы спонтанно отправились в Кыргызстану 🇰🇬. Было не так много времени, но мы выбрали поездку
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    до Иссык-куля. Алексей очень внимательный гид, все продуманно до мелочей. Видно, что любит свое дело и выполняет все от души. Комфортная машина. Гид водит идеально, не укачивало. Параллельно рассказывал интересные факты. Это помогало погрузиться в атмосферу этой страны. Прогулка по каньону была незабываемым путешествием. Дух завораживает от таких ландшафтов. Были интересные препятствия, которые нам профессионально помогали проходить. Чувствовали себя в безопасности. На финальной точке Алексей угостил нас вкуснейшим чаем и местными сладостями. В пути мы слушали национальную музыку и любовались сменяющимися пейзажами. После вкусного обеда, отправились на термальные источники. Там оказалось очень классно, посещение было включено в стоимость. Зимой особенно атмосферно было окунуться в горячие источники разной температуры. Часа хватило, очень расслабляет вид на горы 🏔️ На термальные источники рекомендуем взять купальник 👙 и полотенце. Вернулись в Бишкек достаточно быстро. Уставшие и счастливые Все путешествие прошло в спокойном темпе, при этом насыщенно! Нигде не спешили и просто наслаждались) Благодарим Алексея! Лучше и быть не может. Определенно будем рекомендовать друзьям. Теперь появилось желание вернуться 😂

    Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️
  • A
    Anna
    5 декабря 2023
    Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
    Красоты природы в сочетании с историей. Каньоны нельзя назвать легкой прогулкой, но и не особо тяжелая, приятная, в соответствии с возрастными ограничениями)
    Красоты природы в сочетании с историей. Каньоны нельзя назвать легкой прогулкой, но и не особо тяжелая
  • В
    Валерий
    7 сентября 2023
    Из Бишкека - в космос: каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
    Это было реально круто, спасибо Юрий! И по предварительной организации и подготовке тура и, конечно, само путешествие. И это слово
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    не преувеличение - настолько вышла запоминающейся и поездка в каньон и горы, и прохождение самого маршрута. Поезжайте и вы не пожалеете:)

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Каньоны Конорчек»

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  1. Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  2. Из Бишкека - в космос: каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
  3. Гранд-Каньон в миниатюре
  4. Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  5. Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
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  2. Иссык-Куль
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  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
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