1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
275€248 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека в космические каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и инопланетных пейзажей каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, путешествуя на внедорожнике и пешком
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€229 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€197 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335€302 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Башня Бурана и каньоны Конорчек: путешествие по истории и природе Бишкека
Погрузитесь в уникальное сочетание природы и истории Кыргызстана, исследуя каньоны Конорчек и башню Бурана за один день
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€235 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав4 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
- ООлег28 мая 2024Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
- ТТамара24 мая 2024Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
- ВВиталий19 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
- ААлексей18 мая 2024Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
- ЕЕкатерина14 мая 2024Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬
- ААлександр1 мая 2024Прекрасная программа сама по себе - о видах в каньоне рассказывать нет смысла,если есть возможность,надо ехать и смотреть. Башня Бурана тоже
- ВВиктория4 февраля 2024Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️ Мы спонтанно отправились в Кыргызстану 🇰🇬. Было не так много времени, но мы выбрали поездку
- AAnna5 декабря 2023Красоты природы в сочетании с историей. Каньоны нельзя назвать легкой прогулкой, но и не особо тяжелая, приятная, в соответствии с возрастными ограничениями)
- ВВалерий7 сентября 2023Это было реально круто, спасибо Юрий! И по предварительной организации и подготовке тура и, конечно, само путешествие. И это слово
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Каньоны Конорчек»
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