Найдено 3 экскурсии в категории « Аламединское ущелье » в Бишкеке на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Индивидуальная до 13 чел. Путешествие в ущелья Чункурчак и Аламединское Погрузитесь в мир природной красоты и культурного наследия Кыргызстана с индивидуальной экскурсией в ущелья Чункурчак и Аламединское Начало: По договоренности от $ 280 за всё до 3 чел. 8 часов Индивидуальная до 13 чел. Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана Начало: По договоренности от $ 240 за всё до 3 чел. 5 часов Индивидуальная до 5 чел. Горячие источники в Аламединском ущелье Начало: По договоренности $ 120 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Бишкека

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Аламединское ущелье»

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