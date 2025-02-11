8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в ущелья Чункурчак и Аламединское
Погрузитесь в мир природной красоты и культурного наследия Кыргызстана с индивидуальной экскурсией в ущелья Чункурчак и Аламединское
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от $280 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горячие источники в Аламединском ущелье
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
$120 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Аламединское ущелье»
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