1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
«Живописная дорога вдоль ущелья Чункурчак приведёт нас к подвесному мосту – популярному аттракциону среди посетителей парка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: у вашего отеля
«Билеты (Небесный мост, подъёмник на панораму)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Небесный мост в ущелье Чункурчак: экскурсия с гидом
Покорите высоты Бишкека с экскурсией на Небесный мост в ущелье Чункурчак и запечатлейте незабываемые моменты
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Небесный мост — уникальное и захватывающее место для посещения, которое вызывает у посетителей много эмоций и впечатлений»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Небесный мост в ущелье Чункурчак: мост между скалами с видом на водопады
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
«Небесный мост пробуждает эмоции и впечатления»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена24 мая 2024Спасибо огромное за душевную экскурсию! Это было абсолютно комфортное и приятное путешествие. Гид Камчыбек забрал нас из отеля, по дороге
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Отличная экскурсия! То что нужно, когда есть не очень много времени. Действительно, чуть больше часа и мы были на месте.
- ААндрей15 апреля 2024Поездка понравилась. Рекомендую тем, кто не хочет тратить целый день и ехать далеко. Немного красивой природы, немного активностей, вкусная местная кухня при желании.
- ЕЕлена3 апреля 2024Большое спасибо команде Эла за организацию экскурсии в ущелье Чункурчак! Не смотря на плохую погоду, нашей компании было хорошо. Гид
- ААндрей20 ноября 2023Учитывая, что это первый отзыв Станиславу, я поставил пятерку, хотя это оценка ему аванс на будущее. Всегда приятно, когда видишь,
- ТТатьяна1 августа 2023Побывали в ущелье Чункурчак,прошлись по небесному мосту,подышали горным воздухом,насладились красотами природы Киргизии,полюбовались водопадом и горными реками. Получили огромное удовольствие!
- ААлёна10 февраля 2023Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья ЧункурчакВсе было очень хорошо, приятный экскурсовод который все рассказал. Спасибо!
- ММария5 января 2023Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья ЧункурчакОчень красивая локация сама по себе, но лучше ехать утром, иначе место будет многолюдным. Отличная организация экскурсии: с нами быстро связались,
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Мосты»
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
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