Мосты Бишкека

Найдено 4 экскурсии в категории «Мосты» в Бишкеке на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
«Живописная дорога вдоль ущелья Чункурчак приведёт нас к подвесному мосту – популярному аттракциону среди посетителей парка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
175 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: у вашего отеля
«Билеты (Небесный мост, подъёмник на панораму)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
175 за всё до 5 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Небесный мост в ущелье Чункурчак: экскурсия с гидом
Покорите высоты Бишкека с экскурсией на Небесный мост в ущелье Чункурчак и запечатлейте незабываемые моменты
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Небесный мост — уникальное и захватывающее место для посещения, которое вызывает у посетителей много эмоций и впечатлений»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Небесный мост в ущелье Чункурчак: мост между скалами с видом на водопады
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
«Небесный мост пробуждает эмоции и впечатления»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    24 мая 2024
    Небесный мост в ущелье Чункурчак
    Спасибо огромное за душевную экскурсию! Это было абсолютно комфортное и приятное путешествие. Гид Камчыбек забрал нас из отеля, по дороге
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    ответил на все вопросы и показал места, где можно сделать крутые фотографии, и даже сам помог фотографироваться. Нам вообще ни о чем не пришлось заботиться) Сам мост оказался очень надежным, на такой высоте это важно) было совсем не страшно, но очень красиво. Мы прошли по мосту и забрались на смотровую площадку. Красивый вид и свежий воздух. Приятной неожиданностью оказался чай с местными сухофруктами и сладостями, которым нас угостил Камчыбек. Вся поездка прошла комфортно, в неспешном темпе. Спасибо за такой неожиданно душевный и приятный сервис. Обязательно обратимся к вам в следующую поездку))

  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
    Отличная экскурсия! То что нужно, когда есть не очень много времени. Действительно, чуть больше часа и мы были на месте.
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    Но это ничуть не умаляет содержание. Ущелье захватывающе красивое, хватило и впечатлений и адреналина (небесный мост, подъемники, зиплайн). Все было организовано с учетом наших пожеланий, в нашем темпе (мы были с детьми). Эл очень внимательный, интересный собеседник и хороший организатор. Отдельное спасибо за очень комфортабельный автомобиль и нашего водителя профи. По серпантинам и горным дорогам проехали отлично. Рекомендуем от всей души!

  • А
    Андрей
    15 апреля 2024
    Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
    Поездка понравилась. Рекомендую тем, кто не хочет тратить целый день и ехать далеко. Немного красивой природы, немного активностей, вкусная местная кухня при желании.
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
    Большое спасибо команде Эла за организацию экскурсии в ущелье Чункурчак! Не смотря на плохую погоду, нашей компании было хорошо. Гид
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    Аяна была к нам очень внимательна и рассказывала интересно о Кыргызстане и о Бишкеке. На видовых площадках мы сделали замечательные фото и оставим надолго в памяти это место. Отдельные слова благодарности водителю! По горным дорогам или, правильнее сказать - по бездорожью, вел машину, как настоящий профи!

  • А
    Андрей
    20 ноября 2023
    Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
    Учитывая, что это первый отзыв Станиславу, я поставил пятерку, хотя это оценка ему аванс на будущее. Всегда приятно, когда видишь,
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    что гид готовился к экскурсии, чистый автомобиль, вода, чай с травами, пледы, спасибо огромное, мы чувствовали Ваше тепло и заботу. Пунктуальность- еще одно положительное качество Станислава. Но, гид не должен молчать! Если гид молчит, значит он умер. Гид не должен закрывать рот, именно интересный рассказ позволяет оценить его как гида, а не как таксиста, тем более, что Станислав обладает неограниченным объемом знаний и интересных фактов о своей Родине… Экскурсию буду рекомендовать друзьям.

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2023
    Небесный мост в ущелье Чункурчак
    Побывали в ущелье Чункурчак,прошлись по небесному мосту,подышали горным воздухом,насладились красотами природы Киргизии,полюбовались водопадом и горными реками. Получили огромное удовольствие!
  • А
    Алёна
    10 февраля 2023
    Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья Чункурчак
    Все было очень хорошо, приятный экскурсовод который все рассказал. Спасибо!
  • М
    Мария
    5 января 2023
    Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья Чункурчак
    Очень красивая локация сама по себе, но лучше ехать утром, иначе место будет многолюдным. Отличная организация экскурсии: с нами быстро связались,
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    удобно забрали из отеля, привезли-отвезли, показали вкусное и недолгое место для обеда. Гид Айдана сама рассказывала не очень много, но с удовольствием отвечала на все вопросы, и в целом очень приветливая. Эта экскурсия — прекрасный вариант, если не хочется организовывать поездку самостоятельно.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Мосты»

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  2. Иссык-Куль
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  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Мосты" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 180. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Мосты», 6 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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