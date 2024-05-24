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ответил на все вопросы и показал места, где можно сделать крутые фотографии, и даже сам помог фотографироваться. Нам вообще ни о чем не пришлось заботиться) Сам мост оказался очень надежным, на такой высоте это важно) было совсем не страшно, но очень красиво. Мы прошли по мосту и забрались на смотровую площадку. Красивый вид и свежий воздух. Приятной неожиданностью оказался чай с местными сухофруктами и сладостями, которым нас угостил Камчыбек. Вся поездка прошла комфортно, в неспешном темпе. Спасибо за такой неожиданно душевный и приятный сервис. Обязательно обратимся к вам в следующую поездку))