5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 🎨 Галерея искусств под открытым небом
- 🍽️ Дегустация национальных блюд
- 🛍️ Яркий азиатский базар
- 🌳 Прогулка по паркам и скверам
Что можно увидеть
- Площадь Ала-Тоо
- Государственный исторический музей
- Старая площадь
- Дубовый парк
- Галерея искусств
- Театр оперы и балета
- Площадь Победы
- Азиатский базар
Описание экскурсии
Знакомство с Бишкеком
Начнем наше увлекательное путешествие со столицы Республики Кыргызстан — города Бишкек. Место встречи — главная площадь Ала-Тоо, которая поражает своей красотой и величием. Здесь вы увидите статую народного героя — легендарного Манаса, символизирующего силу и стойкость кыргызского народа.
Посещение исторического музея
На площади нас ждет Государственный исторический музей, где мы сможем углубиться в богатую историю региона и узнать много нового о его культуре.
Старая площадь и памятники
После музея мы направимся к старой площади, где расположены здание Парламента и статуя Ленина. Прогуливаясь, мы увидим прекрасный дубовый парк, который подарит нам минуты спокойствия и наслаждения природой. В завершение прогулки мы подойдем к статуе Курманджан Датки, а затем к Галерее искусств под открытым небом на проспекте Эркиндик.
Культурные достопримечательности
Наш маршрут приведет нас к Театру оперы и балета, где мы сможем ощутить атмосферу настоящего искусства. Также не забудем посетить площадь Победы и Вечный огонь, который является символом памяти и уважения к героям.
Дегустация в филармонии
Далее мы переедем к Государственной филармонии, где рассмотрим статую Семетея, сына Манаса, и здание Кыргызского национального университета. Это место наполнено духом образования и искусства, что делает его особенно привлекательным.
Азиатский базар
Обязательно в программе нашего сити-тура — посещение яркого азиатского базара! Это отличная возможность приобщиться к местной жизни, сделать яркие фотографии и оценить разнообразие товаров, представленных на прилавках.
Заключение экскурсии
В завершение нашего знакомства с Бишкеком мы можем отправиться в уютный ресторан. Дегустация национальных блюд станет вкусным финалом нашей экскурсии, оставляя лишь приятные воспоминания о нашем путешествии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ала-Тоо
- Старую площадь
- Площадь Победы
- Исторический Музей
- Театр оперы и балета
- Вечный огонь
- Государственную филармонию
- Здание Кыргызского национального университета
- Национальный Базар
Что включено
- Трансфер
- Услуги Гида
- Входной билет
- Обед
Что не входит в цену
- Персональные расходы