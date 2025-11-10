Мои заказы

Обзорный сити тур по Бишкеку

Познакомьтесь с Бишкеком: от площади Ала-Тоо до яркого базара. Ощутите атмосферу города и насладитесь его культурой и историей
Этот тур идеально подходит для тех, кто уже посетил горы и хочет погрузиться в историю Бишкека. На площади Ала-Тоо можно увидеть статую Манаса и посетить Государственный исторический музей. Прогулка по
старой площади с Парламентом и статуей Ленина продолжит наше путешествие.

Визит в дубовый парк, статую Курманджан Датки и Галерею искусств на проспекте Эркиндик добавит красок. Завершение на азиатском базаре с дегустацией национальных блюд оставит незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • 🎨 Галерея искусств под открытым небом
  • 🍽️ Дегустация национальных блюд
  • 🛍️ Яркий азиатский базар
  • 🌳 Прогулка по паркам и скверам
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Ала-Тоо
  • Государственный исторический музей
  • Старая площадь
  • Дубовый парк
  • Галерея искусств
  • Театр оперы и балета
  • Площадь Победы
  • Азиатский базар

Описание экскурсии

Знакомство с Бишкеком

Начнем наше увлекательное путешествие со столицы Республики Кыргызстан — города Бишкек. Место встречи — главная площадь Ала-Тоо, которая поражает своей красотой и величием. Здесь вы увидите статую народного героя — легендарного Манаса, символизирующего силу и стойкость кыргызского народа.

Посещение исторического музея

На площади нас ждет Государственный исторический музей, где мы сможем углубиться в богатую историю региона и узнать много нового о его культуре.

Старая площадь и памятники

После музея мы направимся к старой площади, где расположены здание Парламента и статуя Ленина. Прогуливаясь, мы увидим прекрасный дубовый парк, который подарит нам минуты спокойствия и наслаждения природой. В завершение прогулки мы подойдем к статуе Курманджан Датки, а затем к Галерее искусств под открытым небом на проспекте Эркиндик.

Культурные достопримечательности

Наш маршрут приведет нас к Театру оперы и балета, где мы сможем ощутить атмосферу настоящего искусства. Также не забудем посетить площадь Победы и Вечный огонь, который является символом памяти и уважения к героям.

Дегустация в филармонии

Далее мы переедем к Государственной филармонии, где рассмотрим статую Семетея, сына Манаса, и здание Кыргызского национального университета. Это место наполнено духом образования и искусства, что делает его особенно привлекательным.

Азиатский базар

Обязательно в программе нашего сити-тура — посещение яркого азиатского базара! Это отличная возможность приобщиться к местной жизни, сделать яркие фотографии и оценить разнообразие товаров, представленных на прилавках.

Заключение экскурсии

В завершение нашего знакомства с Бишкеком мы можем отправиться в уютный ресторан. Дегустация национальных блюд станет вкусным финалом нашей экскурсии, оставляя лишь приятные воспоминания о нашем путешествии.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Ала-Тоо
  • Старую площадь
  • Площадь Победы
  • Исторический Музей
  • Театр оперы и балета
  • Вечный огонь
  • Государственную филармонию
  • Здание Кыргызского национального университета
  • Национальный Базар
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги Гида
  • Входной билет
  • Обед
Что не входит в цену
  • Персональные расходы
Место начала и завершения?
Байтик Баатыра, 86
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бишкека

