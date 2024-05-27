Театр оперы и балета

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр оперы и балета» в Бишкеке на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бишкек: неочевидный и невероятный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
70 за всё до 10 чел.
Салам, Бишкек
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Познакомиться с городом в новом формате с полным погружением в его историю и душу
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
16 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    27 мая 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Расчудесная Анна! Как мы счастливы, что именно вы провели нам экскурсию! Столько интересных фактов, историй, историй людей, всё это воспринимается
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    по особенному. Всем желаем выбрать именно Анну и узнать о невероятном и очевидном, а так же насладиться видами города, природы, парками и цветами! Будем рады новой встречи.

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Ни разу не пожалели об экскурсии. Ни думали, что в Бишкеке столько интересного. После рассказанного Анной взглянули на город и
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    страну другими глазами. Если будете в Бишкеке, обязательно берите эту экскурсию. Анна - очень интересный рассказчик и в целом позитивный человек. Ответила на все наши вопросы. 3, 5 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное!

  • А
    Анастасия Сергеевна
    22 мая 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Актан провел нам замечательную экскурсию. Маршрут был отлично составлен. Нам очень понравились фотографии из прошлого, которые Актан нам показывал у каждой достопримечательности. У Бишкека много интересных историй и красивых мест. Спасибо, что показали их с любовью к своему городу.
  • Р
    Регина
    6 мая 2024
    Салам, Бишкек
    Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам
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    с коллегой все очень понравилось, и маршрут который подобран был исходя их наших дальнейший передвижений, и знание материала истории Бишкека, за высокую вовлеченность в то что делаете, за подарочки, которые способствуют чудесному настроению и добавляют доброты и радости! Желаю вам всем успехов и процветания!!! Вы делаете доброе и замечательное дело!

  • Т
    Татьяна
    14 октября 2023
    Салам, Бишкек
    В коротком путешествии особенно важно встретить своего гида: того, кто любит свой город и свою работу, кто расскажет об истории,
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    связав её с городскими маршрутами, и о людях, населяющих эти места. Гид Анна - именно такой человек, очень рекомендую прогулки по Бишкеку именно с ней.

  • С
    Светлана
    1 сентября 2023
    Салам, Бишкек
    Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик Спасибо за интересную экскурсию!
    Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчикБыли на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Театр оперы и балета»

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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Театр оперы и балета" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 80. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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