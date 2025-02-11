8 часов
Индивидуальная
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Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем
Начало: По договоренности
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3 часа
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Обзорный сити тур по Бишкеку
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Сити тур Бишкек
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$120 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Площадь Победы»
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