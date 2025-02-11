Площадь Победы – экскурсии в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Победы» в Бишкеке на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 3 чел.
Обзорный сити тур по Бишкеку
3 часа
Индивидуальная
Обзорный сити тур по Бишкеку
Начало: Байтик Баатыра, 86
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
$100 за человека
Сити тур Бишкек
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сити тур Бишкек
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Площадь Победы»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Иссык-Куль
  2. Самое главное
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
  6. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в феврале 2025
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