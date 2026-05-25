Мы отправимся на городской базар, где можно найти практически всё. Поговорим не просто о еде, а о том, как через продукты, запахи и ритуалы проявляется местная жизнь.
Как тесно связаны блюда и деликатесы со свадьбой, рождением детей, традициями и современными привычками.
Описание экскурсии
Мы посетим:
- местную кофейню — пример современного городского вкуса. Здесь подают кофе с необычными локальными добавками
- зелёный рынок — вас ждёт мини-дегустация местных снэков и разговор о культе еды
- мясную лавку — здесь выбирают продукты для больших семейных событий и свадеб. По желанию вы можете попробовать конскую колбасу
- сувенирный ряд — подарки, символы и предметы, связанные с традициями
Вы узнаете:
- почему в Кыргызстане еда занимает особое место и считается важной частью культуры и уважения
- как местные семьи готовятся к свадьбам и праздничным застольям
- почему неправильная подача мяса может задеть чувства и воспринимается как неуважение
- зачем проводят сразу две свадьбы — для жениха и для невесты — и почему они такие масштабные
- и многое другое
Организационные детали
В стоимость входит мини-дегустация (кофе и немного снеков). Любые другие покупки вы оплачиваете сами по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Ала - Тоо, под флагштоком
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Бишкеке
Провела экскурсии для 173 туристов
Я родилась и выросла в Бишкеке в традиционной кыргызской семье, поэтому знаю культуру не по книгам, а изнутри. Покажу город глазами местной жительницы: от шумных площадей и величественных театров до
